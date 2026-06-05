¡Cuba al límite! Elías Amor advierte que el dólar podría llegar a 1,000 pesos

El economista Elías Amor lanzó esta semana una advertencia que sacudió a los seguidores de su programa con Tania Costa: el tipo de cambio del dólar en Cuba podría acercarse a 1,000 pesos cubanos por unidad, un nivel que incluso hoy parece impensable.

«Lo más probable es que se nos acerque el cambio a 1 por mil», afirmó Amor, durante el programa en el que se analizó la situación del mercado informal de divisas en la isla.

La advertencia llega cuando el dólar ya cotiza a 600 pesos en La Habana y a 580 pesos en Las Tunas, según datos compartidos por espectadores durante el propio programa. El euro, por su parte, alcanza los 650 pesos en el mercado informal, de acuerdo con las mismas fuentes.

El dólar marcó un nuevo máximo histórico al alcanzar los 600 pesos el pasado martes, en una escalada que ha sido prácticamente ininterrumpida durante las últimas semanas: de 548 pesos el 17 de mayo, subió a 580 el 31 de mayo, a 585 el 1 de junio, a 595 el 2 de junio y a 600 el 3 de junio.

Amor explicó la lógica detrás de su pronóstico con una frase directa: «El problema es que hay menos divisas y hay más necesidades, y como las necesidades se pueden atender con divisas, la gente estará dispuesta a pagar lo que sea por la divisa».

El economista describió la dinámica del mercado informal como una escalada sin freno. «Los que cambian divisas dicen no, yo a 600 no, a 700, y a la semana siguiente a 800, y así sucesivamente, porque en los próximos meses no van a entrar divisas en Cuba».

Uno de los factores que agrava la escasez es la reducción de vuelos internacionales hacia la isla, que dificulta la entrada de remesas y efectivo. A eso se suma el colapso del turismo cubano, que cayó un 55,8% en el primer cuatrimestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, con niveles de ocupación hotelera que no superan el 10%.

Amor no ahorró palabras para calificar el sistema que obliga a los cubanos a cobrar en pesos y comprar en divisas. «Cobran sueldos y pensiones en pesos cubanos y luego hay que comprar productos en divisas. Eso es lo más absurdo que puede ocurrir en la economía de un país. Es absurdo, no tiene explicación ninguna. Es una aberración económica y sin embargo se impone a la población».

Durante el programa, una oyente identificada como Loida de la Torre, desde Majibacoa (Las Tunas), envió un mensaje que resumía el drama cotidiano de millones de cubanos: «Desde ayer a las 12 del mediodía no hay luz. Son ya las 12 y 31 del mediodía, 24 horas y media sin luz. No aguantamos más».

Otra oyente, Leticia, expresó estar convencida de que «el cambio se está cocinando», aunque advirtió que «no será de acuerdo con la mayoría de nuestros deseos».

En cuanto al escenario político, Amor defendió el modelo de negociación por consenso y se mostró optimista respecto a la estrategia de Washington. «Yo creo que esto es lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Me parece que de buena fe, además lo están haciendo muy bien, están dando unos pasos que están muy focalizados a conseguir el objetivo de que Cuba cambie».

El economista cerró con una apuesta de futuro: «Pues vamos a darles un voto de confianza, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre porque tenemos un horizonte muy claro en noviembre».