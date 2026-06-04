Recaudan fondos para adolescente cubana de 17 años, paciente de hemodiálisis

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El grupo solidario Sembrando Esperanza porque Dios es Amor lanzó una campaña de donaciones para ayudar a Esnelys Mendoza Blanco, una adolescente cubana de 17 años oriunda del municipio El Salvador, en la provincia de Guantánamo, que se encuentra hospitalizada en estado crítico.

Esnelys está ingresada en la sala de Terapia Intensiva, cama número uno, del Hospital Infantil de Guantánamo, con diagnóstico de Prurigo Infectado e Insuficiencia Renal Aguda con Disfunción Renal, informó la activista Mary Canela.

La gravedad de su condición la obliga a someterse a tratamiento de hemodiálisis porque sus riñones han dejado de funcionar.

El llamado fue difundido en redes sociales por el grupo, que recibió el aviso de madres que se encuentran en el mismo centro hospitalario: «Me escriben algunas madres desde el Hospital Infantil de Guantánamo por la adolescente Esnelys Mendoza Blanco de 17 años del Municipio Costa Rica, El Salvador. La misma se encuentra hospitalizada en la sala Terapia Intensiva cama #1 con un diagnóstico delicado (Prurigo Infectado e Insuficiencia Renal Aguda) con Disfunción Renal».

La familia de la joven proviene del consejo popular Costa Rica, una de las zonas más remotas del municipio El Salvador, con apenas 5,922 habitantes y ubicada a considerable distancia de la capital provincial.

Esa lejanía agrava aún más la situación económica del núcleo familiar, que lleva una larga estadía en el hospital sin los recursos necesarios para sostenerse: «Es una familia de muy bajos recursos con larga estadía en el hospital, de Municipio y se necesitan ropas, aseos, alimentos para ayudarla».

Las donaciones solicitadas incluyen ropa, artículos de aseo personal y alimentos.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Dura Alberni al +53 5 6943357, en Cuba, o con Reinier Grinon al +1 (786) 263-3257 y Mary Canela, en Estados Unidos.

El caso de Esnelys se produce en el contexto de una crisis profunda del sistema de salud cubano que golpea con especial dureza a los pacientes renales.

Según datos oficiales citados por Granma en abril de 2025, cerca de 3,000 pacientes cubanos reciben hemodiálisis en 56 servicios del país, pero el tratamiento enfrenta interrupciones constantes por escasez de insumos, apagones y colapso del transporte sanitario.

El propio ministro de Salud Pública reconoció en julio de 2025 una «crisis estructural sin precedentes», con solo el 30% del cuadro básico de medicamentos disponible.

El Hospital Pediátrico Pedro Agustín Pérez de Guantánamo, donde está ingresada Esnelys, ha sido señalado en múltiples ocasiones por condiciones de insalubridad, desbordamiento asistencial y carencia de insumos, situación que se agravó durante los brotes de dengue y chikungunya de 2025.

No es el primer caso de una joven cubana que enfrenta esta situación sin respaldo institucional.

Otra adolescente de 17 años en hemodiálisis lanzó en noviembre de 2025 una campaña en una plataforma de recaudación en línea con una meta de 15,000 dólares para recibir un trasplante en Brasil, y había reunido poco más de 1,300 dólares al momento del reporte.

También pacientes de hemodiálisis han enfrentado riesgo de muerte por falta de insumos básicos, un patrón que se repite en distintas provincias del país.

El grupo Sembrando Esperanza cerró su llamado con un mensaje que resume la urgencia del caso: «Dios tocando corazones para ayudar. COMPARTE... esta también es una forma de ayudar».