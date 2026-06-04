Jorge Fernández Era solicita asilo político en España tras años de represión en Cuba

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El escritor y periodista cubano Jorge Fernández Era anunció que él y su esposa, Laideliz Herrera Laza, formalizaron su solicitud de asilo político en España, tras varios meses residiendo en Valencia y más de dos años y medio de represión sistemática por parte del régimen cubano.

La pareja lleva en España desde el 29 de marzo de 2026, cuando aterrizó en Madrid poniendo fin a un largo calvario que incluyó detenciones arbitrarias, prisión domiciliaria, prohibición de salida del país y agresiones físicas por parte de agentes de la Seguridad del Estado.

El camino hasta la cita formal no fue sencillo. Los días 22 y 29 de abril, la pareja realizó más de 60 llamadas infructuosas a los teléfonos de Extranjería para obtener un turno que iniciara los trámites.

Fue el 6 de mayo, mientras viajaban en autobús hacia Lisboa, cuando su esposa logró comunicarse con un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía y conseguir la cita.

La comparecencia tuvo lugar a las tres y media de la tarde en la calle Zapadores 52, en el barrio valenciano de Quatre Carreres, dos días después de que venciera su visa Schengen y de la fecha en que un billete de Air Europa los hubiera devuelto a Cuba.

Fernández Era reveló que esa fecha no fue casual: el 26 de mayo había anunciado públicamente que regresaría a la isla el 2 de junio, una estratagema deliberada para despistar a la Dirección de la Seguridad del Estado (DSE).

«Necesitaba darle trabajo al DSE, ocupar la vida de sus invictos combatientes en elucubrar por dónde entra el convoy que nos devolverá a Cuba», escribió en Facebook.

El acoso del régimen había sido constante hasta el último momento. El 28 de marzo de 2026, en el aeropuerto José Martí, agentes de la Seguridad del Estado le confiscaron el carnet de identidad y lo sometieron a una revisión exhaustiva antes de permitirle abordar el vuelo.

La represión contra Fernández Era comenzó el 6 de abril de 2023, cuando fue detenido al dirigirse a la UNEAC para tramitar visas.

Desde entonces enfrentó cargos de «Desobediencia», «Sedición» y «Difamación contra oficiales de las instituciones armadas», delitos que lo exponían a una posible cadena perpetua.

En julio de 2025, un teniente coronel de la Seguridad del Estado lo agredió físicamente en la Unidad de Zanja; el escritor publicó imágenes de las lesiones.

En noviembre de 2025, la Fiscalía cubana suspendió el proceso penal y anuló las medidas cautelares, pero el hostigamiento no cesó. En enero de 2026, fue detenido más de 15 horas en La Habana al intentar manifestarse pacíficamente en el Parque Central.

Desde su llegada a España, Fernández Era ha mantenido su activismo. Participó en el Foro «Para la Cuba de Mañana», organizado por Diario de Cuba en Madrid, aunque no pudo asistir al último día por coincidir con los trámites del asilo.

También ha continuado sus protestas pacíficas mensuales desde Valencia.

Tras acudir a la cita, el escritor fue categórico: «Lo trascendental es que ya nadie puede expulsarnos de España, y que probablemente en los próximos días recibiremos los beneficios del asilo político».