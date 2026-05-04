Denuncia profesora Alina Bárbara López clonación de su línea telefónica por la «quinta mejor policía del mundo»

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La historiadora y activista cubana Alina Bárbara López Hernández denunció este domingo a través de su cuenta de Facebook, que su línea telefónica móvil fue clonada hace aproximadamente tres semanas, y advirtió que cualquier mensaje desde el número de marras no proviene de ella.

«Hace alrededor de tres semanas, dicha línea fue clonada. Cualquier persona que reciba mensajes míos por WhatsApp desde el número 58682862, sepan que no soy yo, sino la "quinta mejor policía del mundo"», escribió López en su publicación, aludiendo con sarcasmo a la Seguridad del Estado cubana.

Captura de FB/Alina Bárbara López Hernández

La profesora explicó que desde inicios de 2023 el acceso a su línea telefónica móvil fue cortado por las autoridades, aunque logró mantener WhatsApp anclado desde otro dispositivo de forma esporádica, hasta que ese acceso también fue comprometido mediante la clonación.

Como evidencia, adjuntó una captura de pantalla de WhatsApp que muestra la pantalla de «Confirma la transferencia», donde aparece su número +53 5 8682862 registrado en otro teléfono sin su autorización, con el mensaje: «ya está registrado en otro teléfono. Por tu seguridad, se envió un aviso de confirmación a ese dispositivo».

La clonación de líneas telefónicas es una técnica de ciberespionaje que permite duplicar el identificador único de una tarjeta SIM para interceptar llamadas, mensajes y aplicaciones como WhatsApp. En Cuba, la empresa estatal ETECSA controla la totalidad de las telecomunicaciones, lo que facilita al régimen el acceso y control sobre las líneas de activistas y disidentes.

La expresión «quinta mejor policía del mundo» que López emplea irónicamente tiene antecedentes en la propaganda oficial cubana, que la ha usado sin respaldo en ningún ranking internacional independiente.

La denuncia se enmarca en un patrón sistemático de hostigamiento. El 18 de abril, López fue arrestada en la Unidad de Policía de Playa en Matanzas mientras intentaba ejercer su protesta cívica mensual, y fue retenida casi diez horas sin poder comunicarse con nadie.

El 18 de febrero, fue detenida durante 12 horas acusada de «desacato» cuando se dirigía a entregar una carta sobre amnistía a la Asamblea Municipal. En diciembre de 2025, el régimen la detuvo junto a su hija Lilian Borroto López y el escritor Jorge Fernández Era.

Desde marzo de 2023, López realiza protestas pacíficas cada día 18 en el Parque de la Libertad de Matanzas, exigiendo amnistía para presos políticos, una asamblea constituyente y el fin de la represión. El 18 de abril de 2024 denunció haber sido golpeada y torturada en una patrulla policial.

Actualmente enfrenta cargos de «desobediencia» y «desacato», con un juicio suspendido indefinidamente por la jueza Ysenia Rodríguez Vázquez y una medida cautelar de reclusión domiciliaria vigente. Fue además expulsada de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) por su postura cívica.

Apenas el 26 de abril, López defendió una encuesta independiente realizada por más de 20 medios alternativos y activistas, que reveló que el más del 90% de los encuestados está muy insatisfecho con el sistema actual en Cuba y que más del 80% identifica la falta de libertades civiles y políticas como el principal problema del país. El régimen intentó bloquear y atacar esa iniciativa, lo que López calificó como prueba de la «bancarrota del totalitarismo cubano».

La clonación de su línea telefónica representa una nueva escalada en la campaña de vigilancia y hostigamiento contra una de las voces cívicas más persistentes y reconocidas de Cuba, quien lleva más de tres años resistiendo la represión desde Matanzas con protestas mensuales que el régimen no ha logrado silenciar.