Denuncia profesora Alina Bárbara López clonación de su línea telefónica por la «quinta mejor policía del mundo»

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La historiadora y activista cubana Alina Bárbara López Hernández denunció este domingo a través de su cuenta de Facebook, que su línea telefónica móvil fue clonada hace aproximadamente tres semanas, y advirtió que cualquier mensaje desde el número de marras no proviene de ella.
«Hace alrededor de tres semanas, dicha línea fue clonada. Cualquier persona que reciba mensajes míos por WhatsApp desde el número 58682862, sepan que no soy yo, sino la "quinta mejor policía del mundo"», escribió López en su publicación, aludiendo con sarcasmo a la Seguridad del Estado cubana.
La profesora explicó que desde inicios de 2023 el acceso a su línea telefónica móvil fue cortado por las autoridades, aunque logró mantener WhatsApp anclado desde otro dispositivo de forma esporádica, hasta que ese acceso también fue comprometido mediante la clonación.
Como evidencia, adjuntó una captura de pantalla de WhatsApp que muestra la pantalla de «Confirma la transferencia», donde aparece su número +53 5 8682862 registrado en otro teléfono sin su autorización, con el mensaje: «ya está registrado en otro teléfono. Por tu seguridad, se envió un aviso de confirmación a ese dispositivo».
La clonación de líneas telefónicas es una técnica de ciberespionaje que permite duplicar el identificador único de una tarjeta SIM para interceptar llamadas, mensajes y aplicaciones como WhatsApp. En Cuba, la empresa estatal ETECSA controla la totalidad de las telecomunicaciones, lo que facilita al régimen el acceso y control sobre las líneas de activistas y disidentes.
La expresión «quinta mejor policía del mundo» que López emplea irónicamente tiene antecedentes en la propaganda oficial cubana, que la ha usado sin respaldo en ningún ranking internacional independiente.
La denuncia se enmarca en un patrón sistemático de hostigamiento. El 18 de abril, López fue arrestada en la Unidad de Policía de Playa en Matanzas mientras intentaba ejercer su protesta cívica mensual, y fue retenida casi diez horas sin poder comunicarse con nadie.
El 18 de febrero, fue detenida durante 12 horas acusada de «desacato» cuando se dirigía a entregar una carta sobre amnistía a la Asamblea Municipal. En diciembre de 2025, el régimen la detuvo junto a su hija Lilian Borroto López y el escritor Jorge Fernández Era.
Desde marzo de 2023, López realiza protestas pacíficas cada día 18 en el Parque de la Libertad de Matanzas, exigiendo amnistía para presos políticos, una asamblea constituyente y el fin de la represión. El 18 de abril de 2024 denunció haber sido golpeada y torturada en una patrulla policial.
Actualmente enfrenta cargos de «desobediencia» y «desacato», con un juicio suspendido indefinidamente por la jueza Ysenia Rodríguez Vázquez y una medida cautelar de reclusión domiciliaria vigente. Fue además expulsada de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) por su postura cívica.
Apenas el 26 de abril, López defendió una encuesta independiente realizada por más de 20 medios alternativos y activistas, que reveló que el más del 90% de los encuestados está muy insatisfecho con el sistema actual en Cuba y que más del 80% identifica la falta de libertades civiles y políticas como el principal problema del país. El régimen intentó bloquear y atacar esa iniciativa, lo que López calificó como prueba de la «bancarrota del totalitarismo cubano».
La clonación de su línea telefónica representa una nueva escalada en la campaña de vigilancia y hostigamiento contra una de las voces cívicas más persistentes y reconocidas de Cuba, quien lleva más de tres años resistiendo la represión desde Matanzas con protestas mensuales que el régimen no ha logrado silenciar.
Preguntas Frecuentes sobre la Represión y Hostigamiento a Alina Bárbara López en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue clonada la línea telefónica de Alina Bárbara López?
La línea telefónica de Alina Bárbara López fue clonada para permitir el ciberespionaje, interceptando llamadas y mensajes, en un contexto donde el régimen cubano utiliza técnicas de vigilancia para controlar a activistas y disidentes. En Cuba, la empresa estatal ETECSA controla las telecomunicaciones, lo que facilita este tipo de acciones.
¿Qué significa la expresión "quinta mejor policía del mundo" utilizada por Alina Bárbara López?
La expresión "quinta mejor policía del mundo" es utilizada de manera irónica por Alina Bárbara López para referirse a la Seguridad del Estado cubana. Esta frase ha sido empleada en la propaganda oficial sin respaldo en ningún ranking internacional independiente, y en este contexto, se utiliza para criticar el papel represivo de las fuerzas de seguridad en Cuba.
¿Qué acciones ha tomado Alina Bárbara López para protestar contra el régimen cubano?
Desde marzo de 2023, Alina Bárbara López ha realizado protestas pacíficas cada día 18 en el Parque de la Libertad de Matanzas, exigiendo amnistía para presos políticos, una asamblea constituyente y el fin de la represión. Estas acciones han llevado a su detención en múltiples ocasiones y a enfrentar cargos de "desobediencia" y "desacato".
¿Cuál es la situación legal actual de Alina Bárbara López en Cuba?
Alina Bárbara López enfrenta cargos de "desobediencia" y "desacato", con un juicio suspendido indefinidamente y se encuentra bajo una medida cautelar de reclusión domiciliaria. Este contexto legal es parte de un patrón de represión sistemática contra ella por sus actividades como activista cívica.
¿Cómo ha respondido el régimen cubano ante las protestas y denuncias de Alina Bárbara López?
El régimen cubano ha respondido a las protestas de Alina Bárbara López con represión y hostigamiento, incluidas detenciones arbitrarias, vigilancia y procesos judiciales fabricados. La activista ha sido retenida en múltiples ocasiones y su actividad ha sido constantemente obstaculizada por las autoridades.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.