Solidaridad entre cubanos llega a Sancti Spíritus: Nashly recibe cremas que necesitaba para aliviar su rara enfermedad cutánea

Vídeos relacionados:

Las cremas y artículos donados por cubanos de dentro y fuera de la isla llegaron a manos de la pequeña Nashly, una bebé de Sancti Spíritus que padece ictiosis laminar, una enfermedad genética rara de la piel sin cura definitiva.

El anuncio lo hizo José E. González Marín, quien semanas atrás había articulado la campaña de ayuda en Facebook tras difundir el caso de la niña.

«Ya las cremas y las cositas que han sido donadas por ustedes han llegado a la princesa Nashly. Gracias a ustedes que apoyaron, esta hermosa bebé podrá continuar aliviando su padecimiento», escribió en su publicación.

El llamado original surgió el 22 de mayo, cuando familiares y allegados de Nashly pidieron ayuda urgente para conseguir crema Aveeno, indicada por los médicos por su contenido de avena coloidal, un ingrediente ampliamente utilizado en dermatología pediátrica como calmante e hidratante para pieles sensibles.

El producto no se comercializa en Cuba y debe adquirirse desde el exterior, lo que convirtió la difusión en redes sociales en el único camino viable para la familia.

La imagen que acompañó el mensaje de agradecimiento muestra a Nashly sentada en una cama, rodeada de múltiples frascos de Aveeno Baby, un spray Aveeno y ropa y accesorios también donados, sosteniendo uno de los productos entre sus manos.

La ictiosis laminar es una condición presente desde el nacimiento que provoca piel extremadamente seca, escamas gruesas, grietas y picazón intensa.

En casos graves puede causar deshidratación, infecciones y complicaciones respiratorias. Su manejo depende de la hidratación constante con emolientes aplicados varias veces al día.

González Marín citó en su publicación a Daylin Sánchez, persona con experiencia directa en la enfermedad y referente de apoyo para la familia: «La Ictiosis Laminar con amor se alivia».

El caso de Nashly se suma a un patrón recurrente en Cuba, donde la escasez de medicamentos e insumos médicos ha convertido a las redes sociales en la principal herramienta de movilización solidaria para familias de niños con enfermedades raras.

En abril de 2025, la familia del niño Liam, con epidermólisis bullosa, también recurrió a Facebook para conseguir productos especiales para sus curas.

Ese mismo mes, una madre cubana pidió ayuda para su hija Adisleydis, de siete años, con una rara condición de crecimiento, y recibió apoyo de cubanos en España, el Reino Unido y Estados Unidos.

En todos estos casos, la difusión en redes sociales fue el detonante de la ayuda recibida, ante la ausencia de respuestas institucionales del Estado cubano.

«El agradecimiento eterno una vez más para todas las personas que han apoyado de una u otra forma. Gracias por ayudarnos a llegar a las personas correctas y gracias por sensibilizarse con quienes lo necesitan. Bendiciones a todos», concluyó González Marín.