Arroz de Corea y carne de la ONU: La comida de miles de cubanos llega por donaciones

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El Ministerio de Comercio Interior de Cuba (MINCIN) publicó esta semana la distribución de la canasta familiar normada para junio de 2026, y el documento revela una realidad que el régimen no puede ocultar: la alimentación de millones de cubanos depende hoy de donaciones internacionales, no de la producción nacional ni de la gestión del Estado.

Según las publicaciones oficiales del MINCIN en Facebook, las tres libras de arroz que recibirá cada consumidor este mes provienen de un donativo chino. «Con el donativo chino se aseguran tres libras a todos los consumidores del país. La distribución inició en mayo por el occidente y a partir de la disponibilidad de combustible continúa la entrega», señala el comunicado, que admite que el reparto depende de que haya gasolina para moverlo.

En Santiago de Cuba, mientras tanto, se trasladan 3,000 toneladas de arroz hacia los municipios de la provincia. Los sacos llevan impresa la leyenda «Gift of the Republic of Korea» y el logo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, con la aclaración «Not for Sale or Exchange». Es arroz donado por Corea del Sur -un total de 24,600 toneladas canalizadas por el PMA desde diciembre de 2025- que ahora sostiene parte de la dieta de los cubanos orientales.

En Villa Clara, el panorama es similar. El PMA entregó 106 toneladas de carne en conserva al Sistema de Atención a la Familia (SAF), con destino a más de 8,000 personas vulnerables en 130 comedores de la región central del país.

La iniciativa fue financiada por el Gobierno de la Comunidad de Canarias y ejecutada junto al MINCIN y el Gobierno provincial de Villa Clara. La funcionaria del PMA en Cuba, Zoe Díaz, explicó que la carne se suma a la canasta básica ya distribuida en la provincia -arroz, aceite y chícharos- y mejora el aporte nutricional de los beneficiarios.

El propio MINCIN reconoce en su comunicado que «se mantiene la entrega de arroz donado por el Programa Mundial de Alimentos a las embarazadas y personas en situación de vulnerabilidad en todo el país», con módulos que en las provincias orientales incluyen también chícharos y aceite.

La distribución de otros productos básicos en junio muestra las grietas del sistema: el azúcar solo se garantiza en La Habana y la Isla de la Juventud; el frijol no llega a Matanzas, Ciego de Ávila ni Villa Clara por falta de fuentes; y en La Habana, las embarazadas recibirán dos kilogramos de lentejas «provenientes de donativo».

El trasfondo de estas donaciones es una crisis alimentaria estructural de proporciones alarmantes. Cuba produce apenas 111,000 toneladas de arroz al año frente a una demanda de 600,000 toneladas, e importa alrededor del 70 % de los alimentos que consume. Entre 2018 y 2023, su producción arrocera cayó un 87 %, según datos del propio PMA.

La encuesta «En Cuba Hay Hambre 2025» reveló que el 33,9 % de los hogares tuvo al menos un miembro que se fue a dormir con hambre, y el Food Monitor Program estimó en abril de 2026 que el 96,91 % de la población cubana carecía de acceso adecuado a alimentos.

Para sostener la canasta básica, el régimen ha recurrido a donaciones de China -que comprometió 90,000 toneladas de arroz para 2026-, Corea del Sur, Vietnam, México y el Gobierno de Canarias, entre otros.

En marzo de 2026, el propio gobierno admitió que no tiene recursos suficientes para atender a todas las personas vulnerables, una confesión que resume seis décadas de fracaso económico bajo la dictadura comunista.