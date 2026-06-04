Mourinho y Haaland, las grandes promesas de la campaña electoral en el Real Madrid

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La recta final de la campaña por la presidencia del Real Madrid deparó este miércoles una noche de grandes anuncios: Florentino Pérez confirmó el regreso de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu si gana las elecciones del domingo, mientras su rival Enrique Riquelme prometió en televisión el fichaje de Erling Haaland y aseguró tener encaminada la llegada de Rodri.

Fue Florentino quien marcó los tiempos de la noche. A las 22:01 horas, mientras Riquelme aún conversaba con Pablo Motos en El Hormiguero, el actual presidente publicó en X un breve vídeo bajo el mensaje «MOUcha historia por hacer», en el que aparecía el técnico portugués vistiendo una camiseta del Madrid y pronunciando una sola palabra: «Sí».

Sería la segunda etapa de Mourinho en el club, tras la vivida entre 2010 y 2013, en la que conquistó una Copa del Rey, una Liga con récord histórico de 100 puntos y una Supercopa de España.

Las negociaciones, canalizadas por el agente Jorge Mendes, ya tienen todo listo entre el Madrid y el Benfica. La cláusula liberatoria del contrato del técnico portugués, de siete millones de euros brutos, venció el 29 de mayo, por lo que la indemnización ahora asciende a un máximo de 15 millones brutos, equivalente a un año de salario.

Cuando Pablo Motos trasladó la noticia a Riquelme en directo, el empresario alicantino reaccionó con sorpresa y descartó al luso para su proyecto: «¿Ya lo ha anunciado? Nuestro estilo es completamente diferente. Es un gran entrenador. Pero para nuestro proyecto, no. Yo tengo otro entrenador».

Acto seguido, Riquelme desplegó su propia artillería. Mostró ante las cámaras una camiseta con el dorsal 9 y el nombre de Haaland, y aseguró que el delantero noruego del Manchester City tiene una cláusula de salida y quiere recalar en el Bernabéu: «Haaland tiene una cláusula, quiere venir al Real Madrid».

El aspirante también confirmó conversaciones avanzadas con el representante de Rodri, Pablo Barquero, y fue categórico: «Rodri es un grandísimo jugador español, Balón de Oro, juega en una posición que el Real Madrid necesita reforzar y si soy presidente del Real Madrid, no lo puedo decir más claro. Rodri jugará en el Real Madrid».

Consciente de la diferencia entre anunciar a un técnico libre y prometer futbolistas con contrato en vigor en otro club, Riquelme recurrió a una garantía notarial personal: si incumple cualquiera de sus promesas, pagará el 100% de las cuotas de los 100,000 socios del Real Madrid durante una temporada completa.

La candidatura de Riquelme también incluye a Raúl González como director deportivo y a Fernando Hierro al frente de la cantera, aunque el nombre de su entrenador no fue desvelado esa noche; prometió anunciarlo el viernes o el sábado, describiéndolo como «sin duda el que todos quieren que entrene al Real Madrid».

La estrategia de Riquelme recuerda a la de las elecciones de 2000, cuando el propio Florentino Pérez convocó estas elecciones el pasado 12 de mayo prometiendo fichar a Luis Figo, promesa que cumplió tras ganar el voto de los socios.

La votación se celebrará este domingo 7 de junio, de 09:00 a 20:00 horas, en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid. Según una encuesta de OKDIARIO, Florentino parte como favorito con un 77,3% de los votos frente al 22,7% que obtendría Riquelme.