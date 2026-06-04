El desgarrador mensaje de una madre cubana a su hija emigrante: "No me debes nada"

La bailarina y creadora de contenido cubana Dei Flaki Flow rompió en llanto mientras leía en voz alta ante sus seguidores un texto que su madre le había enviado esa misma mañana desde Cuba, tres años después de que la joven abandonara la isla.

El video, publicado en Instagram con la descripción «Hace tres años que salí de Cuba», está dedicado explícitamente «a todas las madres cubanas que no están con sus hijos» y convierte un momento íntimo en un espejo colectivo de la diáspora.

La carta, escrita en primera persona por la madre, abre con una imagen que resume la distancia: «Mi querida hija, hoy amanecí mirando tu foto, esa misma que tengo guardada junto a las cosas más valiosas de mi vida. La limpié con la punta del delantal como si pudiera quitarle también la distancia que no se para».

El texto describe cómo el hogar cambió desde la partida: «La casa ya no suena igual desde que te fuiste. Tu cuarto sigue teniendo algo de ti. A veces entro solo para sentir que todavía estás ahí».

La madre reconoce que su hija no emigró por ambición propia, sino para sostener a la familia: «Te fuiste para que no faltara comida en la mesa. Y aunque el mundo te vea como una emigrante, yo te veo como una valiente».

Uno de los pasajes más emotivos libera a la hija de la carga económica que suele pesar sobre los emigrantes cubanos: «No me debes nada, hija. Ni un dólar. Ni un paquete. Ni una recarga. Ni un sacrificio más. Lo único que deseo es que estés bien, que comas a tus horas, que descanses, que no pierdas la fe, que no olvides quién eres».

Dei Flaki Flow no pudo terminar la lectura sin interrumpirse: «Ay, yo estoy llorando. Es imposible, caballero. Es imposible», admitió ante la cámara.

El mensaje cierra con una promesa de espera: «Te esperamos con la mesa incompleta, con la puerta abierta, con el corazón guardando tu lugar. Si algún día sientes que el cansancio te vence, recuerda que en esta pequeña casa de Cuba hay una madre que cada noche le pide a Dios por ti. Porque los hijos emigran. Pero para una madre nunca se van del todo».

Este tipo de videos forma parte de un fenómeno cultural que ha proliferado en redes sociales al calor del mayor éxodo migratorio de la historia reciente de Cuba. Una madre cubana en Estados Unidos también rompió a llorar al escuchar un audio de su hija en la isla, y otra protagonizó un momento similar al confesar que preferiría tener a su hija cerca antes que cualquier ayuda económica.

La separación entre madres e hijos jóvenes es uno de los rasgos más definitorios del éxodo actual: el 77% de los migrantes cubanos tiene entre 15 y 49 años, según datos demográficos, y entre 2022 y 2023 se estima que salieron de Cuba aproximadamente 1,79 millones de personas.