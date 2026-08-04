Cubana se emociona en su primer día en Santo Domingo: «¡Qué cantidad de luz hay aquí!»

La influencer cubana Lisa Garci compartió en Instagram su primer día en Santo Domingo, República Dominicana, tras abandonar Cuba hace apenas unos días. El reel, en el que recorre el Paseo del Conde, el malecón y la Calle de las Damas, acumuló miles de likes y cientos de comentarios.

La creadora de contenido, de 29 años y con más de 100,000 seguidores en Instagram, describió su llegada con asombro inmediato ante algo que en Cuba escasea: la electricidad.

«Bienvenidos oficialmente a mi primer día en Santo Domingo. Aún sigo impresionada por todo lo que estoy viendo. Me estoy volviendo loca, sobre todo con las luces por la noche. ¡Qué cantidad de luz hay aquí!», dijo en el video.

El contraste con la realidad que dejó atrás fue una constante a lo largo del reel. Lisa Garci había documentado durante años en su canal de YouTube los apagones, la escasez y las estrategias de supervivencia cotidiana en la isla, motivos que ella misma citó como razones de su partida.

Recorriendo el centro histórico dominicano, la influencer comparó el Paseo del Conde con La Habana Vieja: «Habana Vieja eres tú, pero es que está muy, muy bonito esto aquí, está demasiado bonito».

Un conocido identificado como «Wii Wii», presentado como experto local, la acompañó a resolver trámites del primer día: cambiar dinero y activar una línea telefónica.

La visita a un supermercado dominicano fue otro momento revelador del video. Entre sus compras, Lisa Garci destacó productos que describe como prácticamente imposibles de conseguir en Cuba: salsa pesto, uvas, yogurt, refresco de uva y atún.

«El pesto era súper complicado conseguirlo en Cuba. Había lugares que lo tenían pero era súper reducido», explicó mientras mostraba sus compras.

Su salida de la isla, que describió como «el peor y el mejor día» de su vida, estuvo marcada por una despedida emotiva en el aeropuerto José Martí, donde dejó atrás a su familia, amigos, mascotas y su madre. El vuelo sufrió un retraso de aproximadamente cuatro horas.