Cubana se emociona en su primer día en Santo Domingo: «¡Qué cantidad de luz hay aquí!»

La influencer cubana Lisa Garci compartió en Instagram su primer día en Santo Domingo, República Dominicana, tras abandonar Cuba hace apenas unos días. El reel, en el que recorre el Paseo del Conde, el malecón y la Calle de las Damas, acumuló miles de likes y cientos de comentarios.
La creadora de contenido, de 29 años y con más de 100,000 seguidores en Instagram, describió su llegada con asombro inmediato ante algo que en Cuba escasea: la electricidad.
«Bienvenidos oficialmente a mi primer día en Santo Domingo. Aún sigo impresionada por todo lo que estoy viendo. Me estoy volviendo loca, sobre todo con las luces por la noche. ¡Qué cantidad de luz hay aquí!», dijo en el video.
El contraste con la realidad que dejó atrás fue una constante a lo largo del reel. Lisa Garci había documentado durante años en su canal de YouTube los apagones, la escasez y las estrategias de supervivencia cotidiana en la isla, motivos que ella misma citó como razones de su partida.
Recorriendo el centro histórico dominicano, la influencer comparó el Paseo del Conde con La Habana Vieja: «Habana Vieja eres tú, pero es que está muy, muy bonito esto aquí, está demasiado bonito».
Un conocido identificado como «Wii Wii», presentado como experto local, la acompañó a resolver trámites del primer día: cambiar dinero y activar una línea telefónica.
La visita a un supermercado dominicano fue otro momento revelador del video. Entre sus compras, Lisa Garci destacó productos que describe como prácticamente imposibles de conseguir en Cuba: salsa pesto, uvas, yogurt, refresco de uva y atún.
«El pesto era súper complicado conseguirlo en Cuba. Había lugares que lo tenían pero era súper reducido», explicó mientras mostraba sus compras.
Su salida de la isla, que describió como «el peor y el mejor día» de su vida, estuvo marcada por una despedida emotiva en el aeropuerto José Martí, donde dejó atrás a su familia, amigos, mascotas y su madre. El vuelo sufrió un retraso de aproximadamente cuatro horas.
FAQ sobre la Influencer Cubana Lisa Garci y su Nueva Vida en República Dominicana
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la influencer Lisa Garci decidió mudarse a República Dominicana?
Lisa Garci decidió mudarse a República Dominicana debido a los constantes apagones, la escasez y la falta de libertad en Cuba. En sus redes sociales ha documentado las dificultades diarias en la isla y mencionó que busca un futuro más prometedor y claro fuera de Cuba.
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¿Cómo ha sido la llegada de Lisa Garci a Santo Domingo?
La llegada de Lisa Garci a Santo Domingo fue marcada por su asombro ante la abundancia de luz eléctrica y la disponibilidad de productos en los supermercados, algo que contrasta fuertemente con la realidad de escasez que vivió en Cuba. Lisa Garci se mostró impresionada por la cantidad de luz y la variedad de productos disponibles en la República Dominicana.
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¿Cuáles fueron las primeras impresiones de Lisa Garci sobre Santo Domingo?
En su primer día en Santo Domingo, Lisa Garci quedó maravillada por la luz eléctrica en la ciudad, algo que en Cuba es escaso. También destacó lo bonito del centro histórico y la disponibilidad de productos en los supermercados, como salsa pesto y uvas, que son difíciles de conseguir en Cuba. Lisa Garci expresó sorpresa y admiración por la realidad diferente que encontró en República Dominicana.
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¿Cómo ha sido el recibimiento de Lisa Garci en las redes sociales tras su llegada a República Dominicana?
El recibimiento de Lisa Garci en redes sociales ha sido positivo, con miles de likes y comentarios en su reel de Instagram mostrando su primer día en Santo Domingo. Los seguidores han mostrado apoyo y curiosidad por su nueva vida fuera de Cuba. Lisa Garci ha recibido una cálida acogida en Instagram tras compartir su experiencia en Santo Domingo.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.