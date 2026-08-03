Prensa oficial de Las Tunas reconoce algo «profundamente preocupante: los jóvenes se están yendo»

El órgano oficial del Partido Comunista en Las Tunas Periódico 26 publicó este sábado un análisis demográfico que admite con una crudeza inusual en la prensa estatal cubana la magnitud del colapso poblacional que atraviesa esa provincia oriental: «los jóvenes se están yendo», y con ellos se esfuma el futuro demográfico de la región.

Firmado por el periodista István Ojeda Bello y basado en el informe Indicadores demográficos de Cuba y sus territorios 2025 de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el texto revela que Las Tunas cerró 2025 con 463,112 habitantes, frente a los 537,221 que registraba en 2016, su «techo histórico». En apenas ocho años, la provincia borró todo el crecimiento acumulado durante tres décadas y media.

El propio medio oficial lo grafica con una comparación demoledora: «Es como si, aproximadamente, todos los habitantes de Jobabo y Puerto Padre hubieran desaparecido. Ese es el tamaño de la pérdida de los residentes en esta provincia del oriente cubano en los últimos ocho años».

El trienio más reciente fue el más devastador. Entre 2022 y 2025, Las Tunas perdió más de 65,000 pobladores, una cifra equivalente a vaciar por completo los municipios de Colombia y Majibacoa juntos. Cuba cerró 2025 con apenas 9,434,593 habitantes, según datos oficiales de la propia ONEI, aunque estimados de especialistas independientes sitúan la cifra por debajo de los nueve millones.

El análisis del medio tunero desmonta lo que llama «el espejismo de los números». Aunque la tasa de decrecimiento de Las Tunas es inferior al promedio cubano, eso no refleja una dinámica más saludable. La metáfora que emplea el periódico oficial es contundente: «Es como si un enfermo bajara de peso no por una dieta equilibrada, sino porque le amputan una pierna. La provincia parece 'mejorar' sus indicadores de envejecimiento a costa de perder a sus residentes más bisoños, un alivio temporal que esconde un problema estructural gravísimo».

Los datos de 2023 y 2024 confirman esa lectura. Aproximadamente 12,000 personas emigraron de la provincia en ese bienio, mientras que unas 2,600 muertes superaron a los nacimientos. «La migración es, por tanto, cuatro veces más importante que el crecimiento natural en la pérdida de habitantes», concluye el análisis.

Cuba registró en 2025 apenas 68,051 nacimientos, la cifra más baja desde que existen registros estadísticos modernos en el país, contra 134,354 defunciones, lo cual da un saldo negativo de más de 66,000 personas en ese lapso, según datos del Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) de la Universidad de La Habana.

Un dato especialmente revelador —precisa el reporte de Periódico 26— apunta a quiénes se van: Las Tunas registra una razón de sexo de 1,009 hombres por cada 1,000 mujeres, una anomalía en un país donde las mujeres viven más años. Eso indica que la emigración femenina supera a la masculina. «La fuga de tuneras en edad fértil resulta especialmente perjudicial, porque son ellas quienes determinan en mayor medida la tasa de natalidad. En 10 o 15 años eso se traducirá en la caída de nacimientos y en un envejecimiento acelerado», advierte el periódico estatal.

Este fenómeno se inscribe en una crisis demográfica nacional sin precedentes. Investigadores del CEDEM señalaron que más del 50% de quienes emigran son menores de 35 años. El presidente Miguel Díaz-Canel, en una entrevista reciente minimizó el fenómeno migratorio nacional diciendo que «la emigración es un problema mundial».

Las proyecciones que ofrece el medio estatal de Las Tunas son sombrías: si se mantiene el ritmo actual, la provincia «podría caer por debajo de los 400 mil habitantes antes del 2030 […] Un salto atrás de medio siglo, en apenas una generación. No es una predicción apocalíptica; es una simple proyección matemática», concluye el análisis, que cierra con una frase que resume la tragedia estructural: «El envejecimiento no es su peor enemigo; lo es que no se queden quienes mañana podrían ser padres y madres».