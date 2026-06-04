TabaCuba sigue enfocada en la exportación: Busca reducir dependencia eléctrica en pleno colapso energético cubano

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TabaCuba, el grupo empresarial estatal que gestiona la cadena productiva del tabaco en Cuba, mantiene su enfoque exportador como prioridad estratégica mientras avanza en una profunda transformación energética en Pinar del Río, la provincia que aporta más del 70% del tabaco producido en la isla.

Según informó la Agencia Cubana de Noticias, la meta del grupo para la campaña 2026-2027 en el sector tabacalero es que el 50% de las áreas con riego eléctrico utilicen fuentes renovables de energía, principalmente solar fotovoltaica.

Osvaldo Santana Vera, director agrícola de TabaCuba, precisó que la provincia ya cuenta con 449 equipos solares montados y 600 en proceso de instalación, mientras que otras 1,500 bombas solares deben arribar al país entre agosto y septiembre, antes del inicio de las siembras en octubre.

«Desde hace dos años se avanza en el cambio de matriz energética, proyección del Grupo gracias a la cual la totalidad de las escogidas, despalillos y almacenes de tabaco en Vueltabajo disponen de sistemas solares», señaló Santana Vera.

El funcionario atribuyó la urgencia de esta transición a la crisis energética crónica que atraviesa Cuba, aunque utilizó el discurso oficial para justificarla: «Este ha sido un calendario difícil para los productores debido a la contingencia energética, a causa del recrudecimiento del bloqueo estadounidense; de ahí que el camino siga siendo las fuentes renovables».

En cuanto a la producción, Pinar del Río estima sembrar alrededor de 14,000 hectáreas de tabaco en la próxima campaña, de las cuales más de 10,000 ya están contratadas.

Santana Vera explicó que tras el paso del huracán Ian en septiembre de 2022, que devastó la región y dañó más de 14,000 toneladas de tabaco, TabaCuba adoptó una estrategia de recuperación gradual: «Hemos tenido como estrategia el aumento de las áreas de plantación, alrededor de dos mil hectáreas por año, y eso ha estado aparejado al incremento de unas mil toneladas por campaña».

El grupo también aspira a expandirse en vegas de segunda y sol palo. «Contamos con capas suficientes para dar cobertura a tres o cuatro años», destacó el director agrícola.

En el plano comercial, los resultados exportadores del sector son notables. Habanos S.A., la empresa mixta que comercializa los puros cubanos en el exterior, reportó ingresos récord de 827 millones de dólares en 2024, un crecimiento del 16% frente a los 721 millones de 2023, con Europa como principal mercado seguida por Asia-Pacífico.

Sin embargo, el sector arrastra una sombra internacional de peso. En septiembre de 2025, la ONG Prisoners Defenders documentó el uso de trabajo forzado en al menos siete cárceles cubanas para producir puros destinados a la exportación, estimando 11.6 millones de tabacos al año por esa vía, equivalente al 7.5% de la producción nacional.

Tanto TabaCuba como Habanos S.A. admitieron públicamente la existencia de instalaciones penitenciarias con capacidad de producción para puros destinados a la exportación, según confirmó la propia ONG en octubre de 2025.

Ese escándalo contrasta con la imagen de modernización y crecimiento que el régimen proyecta del sector, cuyo tabaco sigue siendo el principal rubro exportable de la agricultura cubana.