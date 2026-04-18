Cinco mitos sobre Cuba que deben ser desmentidos: "Y no hablo de cosas que nadie se cree"

La cuenta de Instagram Memoria Cívica publicó un video en el que desmiente cinco mitos populares sobre Cuba y los cubanos, con una advertencia directa desde el primer segundo: no te hablaré del bloqueo ni de esos otros cuentos que ya nadie se cree.

El video, producido por Aliannis Sarduy Hernández, Yamara Pereira Rey y Yanier Vázquez Herrera, aborda estereotipos culturales concretos que distorsionan la imagen real del país.

El primer mito desmentido es que los cubanos fuman el mejor tabaco del mundo.

"Es cierto que producimos más de una decena de las mejores marcas de tabaco en el mercado mundial, pero no te vas a encontrar en una cola de la bodega a un cubano marcando para comprar Cohiba o Partagás", dice la presentadora.

Las marcas premium son exportadas y prácticamente inaccesibles para el consumidor cubano que vive de su salario.

El segundo mito apunta al béisbol como "el deporte más practicado".

La preferencia de los cubanos se desplazó hace rato hacia el más universal de los deportes, señalando tanto la creciente popularidad del fútbol en las últimas décadas como la reticencia del gobierno a transmitir partidos de béisbol profesional por televisión.

El tercer estereotipo cuestionado es el del cubano "caliente". Según estudios y encuestas citados en el video, la frecuencia con la que los cubanos tienen relaciones íntimas es de poco más de una vez a la semana, "siendo un promedio similar al de otros países latinoamericanos".

Un comentario en la publicación resumió la situación con humor: "El cubano sí es caliente, lo que tienen es hambre".

El cuarto mito es el de la alegría permanente. "Hay alegría, claro, pero también o en iguales medidas hay melancolía, desesperanza, desilusión, frustración", dice la presentadora.

El video añade un dato contundente: Cuba tiene una de las tasas de suicidio más altas de América, con alrededor de 21 muertes por cada 100,000 habitantes. Datos históricos confirman que el país ha mantenido tasas elevadas desde los años ochenta, aunque cifras más recientes de 2023 la sitúan en 10.2 por cada 100,000.

El quinto mito aborda la época republicana, que el régimen castrista redujo durante décadas a un relato de corrupción y dependencia neocolonial.

"No es cierto que solo fue un tiempo de corrupción y dependencia", señala el video. "Lo fue también de pluralidad política, construcción institucional y avances culturales que muchos quisieron borrar de la memoria".

La Constitución cubana de 1940 fue uno de los textos más avanzados de América Latina, y ese período produjo figuras de talla mundial como Celia Cruz, Alicia Alonso y José Raúl Capablanca.

En los comentarios, varios usuarios propusieron un sexto mito sobre Cuba. "Se dice que todos los cubanos saben bailar y eso tampoco es así", escribió una seguidora.

El video cerró con una invitación abierta: "Si sabes de otros mitos del cubano, coméntanos, que los desmentimos juntos".