Buque de la Armada venezolana llega a Santiago de Cuba y sus salvas de cañón asustan a la población

El Buque Escuela Simón Bolívar (BE-11) de la Armada Bolivariana de Venezuela llegó este jueves al puerto Guillermón Moncada de Santiago de Cuba, en el marco de su XXXVI Crucero de Instrucción al Exterior.

Su arribo estuvo acompañado de 21 salvas de artillería que provocaron alarma generalizada entre la población santiaguera.

Las detonaciones se escucharon en distintos puntos de la ciudad y, según reportes, habrían sido disparadas tanto desde el buque como desde el Castillo de San Pedro de la Roca -el histórico Morro de Santiago de Cuba- como parte del saludo protocolar de máximo honor en la tradición naval internacional.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada documentó en Facebook la confusión ciudadana y denunció el silencio de los medios oficiales cubanos.

«La mañana de este jueves comenzó con sorpresa para muchos santiagueros. Un total de 21 salvas de artillería se escucharon en distintos puntos de la ciudad, provocando preocupación y numerosas preguntas entre la población», dijo.

«Decenas de personas me escribieron alarmadas, tratando de conocer qué estaba ocurriendo en la bahía de Santiago de Cuba», escribió Mayeta en su publicación, donde explicó que solo tras realizar averiguaciones pudo confirmar que se trataba de la llegada del buque venezolano.

El periodista fue contundente al señalar la responsabilidad de los medios estatales.

«Resulta lamentable que los medios de comunicación oficiales no informen con antelación sobre acontecimientos de esta naturaleza. Una simple nota informativa hubiera evitado la preocupación de cientos de santiagueros que esta mañana despertaron sobresaltados sin saber si se trataba de un acto militar, una emergencia o algún incidente extraordinario», subrayó.

La Embajada de Venezuela en Cuba había publicado el día anterior una invitación para que la población visitara el buque entre el 5 y el 7 de junio, desde las 12:00 m a las 6:00 pm, con acceso libre en el puerto santiaguero, pero esa información no fue difundida por los medios oficiales con antelación suficiente.

Captura de Facebook / Embave Cuba

Llamó la atención que la publicación de la misión diplomática venezolana incluyera los etiquetas #LosQueremosDeVuelta y #BringThemBack, asociadas habitualmente a campañas por la liberación de presos políticos venezolanos, en el contexto de lo que se presentó como una simple invitación turística.

El Simón Bolívar, conocido como «El Embajador Sin Fronteras», es un velero de tres mástiles con 120 cadetes a bordo que inició su travesía de 4,200 millas náuticas el 21 de marzo de 2026, con escala en Granada, Dominica, San Cristóbal y Nieves, México y Cuba.

No es la primera vez que el buque visita Santiago de Cuba: en junio de 2024, durante su XXXIV Crucero de Instrucción, la embarcación llegó al mismo puerto Guillermón Moncada con 173 tripulantes, en una semana que coincidió con la presencia de buques militares rusos, canadienses y estadounidenses en aguas cubanas.

Mayeta cerró su denuncia con una reflexión que resume el patrón de opacidad informativa del régimen: «Porque informar a tiempo no es un lujo. Es una responsabilidad. Y cuando la información no llega, el miedo y la incertidumbre ocupan su lugar».