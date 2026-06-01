Francia intercepta otro petrolero ruso sancionado en aguas del Atlántico

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La Marina Nacional francesa interceptó este domingo por la mañana el petrolero Tagor, perteneciente a la llamada «flota fantasma» rusa y sujeto a sanciones internacionales, en aguas del Atlántico a más de 400 millas náuticas al oeste del extremo de Bretaña.

El presidente Emmanuel Macron anunció la operación este lunes a través de sus redes sociales, subrayando que la determinación de Francia para hacer cumplir las sanciones es «constante y total».

El Tagor procedía del puerto ruso de Múrmansk y se dirigía hacia Limbe, en Camerún, enarbolando la bandera de ese país africano.

La Marina francesa sospechó que se trataba de una bandera falsa y abordó el buque amparándose en la Convención de Montego Bay sobre el Derecho del Mar, que permite la visita a buques en alta mar cuando existe sospecha razonable de que navegan sin nacionalidad legítima.

«El examen de los documentos confirmó las dudas respecto a la irregularidad de la bandera enarbolada», precisó la Prefectura Marítima del Atlántico.

El capitán del buque, de nacionalidad rusa, «se negó en múltiples ocasiones a obedecer las instrucciones» de los militares franceses, lo que hizo «necesaria una toma de control del buque», según el fiscal de Brest, Stéphane Kellenberger.

La Fiscalía de Brest, competente en materia marítima, abrió una investigación penal por falta de bandera y negativa a obedecer, encomendada a la Gendarmería marítima.

El buque, con 23 tripulantes a bordo, fue escoltado hacia un punto de fondeo para continuar las verificaciones, proceso que tardará entre 24 y 48 horas dada su lejanía.

La operación contó con el apoyo de varios socios internacionales, entre ellos el Reino Unido, y se realizó, según Macron, «en el estricto respeto del derecho del mar».

Macron calificó de «inaceptable» que estos buques eludan las sanciones internacionales y financien «la guerra que Rusia libra contra Ucrania desde hace más de cuatro años», advirtiendo además que representan «una amenaza para el medio ambiente y para la seguridad de todos».

Rusia respondió con dureza: el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó la operación de «piratería internacional» y la declaró ilegal durante su rueda de prensa diaria.

«Consideramos estas acciones ilegales, lindan con la piratería internacional. Estamos absolutamente en desacuerdo con las afirmaciones de que esto se corresponda con el derecho internacional», afirmó Peskov, añadiendo que Moscú tomará medidas para proteger sus bienes.

Este es el tercer buque de la flota fantasma rusa interceptado por Francia en lo que va de 2026, y el cuarto desde septiembre de 2025.

El petrolero Grinch fue el primero, capturado en el mar de Alborán el 22 de enero; el Deyna fue interceptado el 20 de marzo en el Mediterráneo occidental, también bajo sospecha de operar con bandera falsa para transportar crudo ruso sancionado; y el Boracay fue abordado en septiembre de 2025 frente a Saint-Nazaire.

La flota fantasma rusa contaba con aproximadamente 978 buques en 2025, equivalente al 18,5% del tonelaje mundial de petroleros, y constituye una fuente central de financiación del esfuerzo bélico ruso en Ucrania.