Portaaviones Nimitz visitará Jamaica como parte de su despliegue en el Caribe

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El portaaviones nuclear USS Nimitz (CVN-68) fondeará en el Puerto de Kingston, Jamaica, del 1 al 5 de junio, como última escala de la operación multinacional Mares del Sur 2026, según anunció la Embajada de Estados Unidos en ese país.

Esta es la 11ª edición del ejercicio, que desde 2007 organiza la 4ª Flota de EE. UU. bajo el Comando Sur (SOUTHCOM). El despliegue ha llevado al grupo de ataque del Nimitz —acompañado por el destructor USS Gridley (DDG-101), el Ala Aérea Embarcada 17 y el buque de reabastecimiento USNS Patuxent— a recorrer América del Sur y el Caribe, con escalas en Brasil, Chile y Panamá antes de llegar a Jamaica.

El encargado de negocios de la Embajada estadounidense en Kingston, Scott Renner, calificó la visita de «hito importante en la duradera asociación entre nuestros países» y destacó que, más allá de fortalecer la cooperación marítima y la seguridad regional, «crea oportunidades para conexiones significativas entre personas y beneficios económicos para las comunidades locales».

La agenda incluirá intercambios con expertos, observación de operaciones de vuelo por parte de funcionarios jamaicanos, miembros de la Fuerza de Defensa de Jamaica y estudiantes universitarios, así como proyectos de embellecimiento de escuelas y actividades deportivas con jóvenes locales.

El despliegue del Nimitz al Caribe se produce en un contexto de alta tensión entre Washington y La Habana. El portaaviones llegó al Caribe el 20 de mayo, y durante su tránsito recibió a bordo delegaciones de Surinam, Guyana, Trinidad y Tobago y Granada para observar operaciones.

El presidente Donald Trump negó que el envío del Nimitz buscara intimidar a Cuba. «No, para nada», respondió cuando se le preguntó directamente, y añadió que la intención era «ayudarlos».

Sin embargo, semanas antes, Trump había amenazado con enviar un portaaviones «a 100 yardas» de la costa cubana para forzar la rendición del régimen, amenaza que repitió el 5 de mayo condicionada al fin del conflicto con Irán.

El Departamento de Estado intentó reducir la tensión el 12 de mayo, señalando que Trump «preferiría una solución diplomática» con Cuba.

En paralelo, el SOUTHCOM ha intensificado sus operaciones en la región: más de 150 horas de vigilancia aérea sobre Cuba con aeronaves P-8A Poseidon, RC-135V y MQ-4C Triton, y el despliegue de la 24ª Unidad Expedicionaria de Marines con más de 1,300 efectivos desde el 30 de mayo bajo la Operación Lanza del Sur.

El Nimitz es el portaaviones nuclear activo más antiguo de la Armada estadounidense, con más de 51 años en servicio desde su comisión el 3 de mayo de 1975. La Marina tenía previsto retirarlo en mayo de 2026, pero en marzo extendió su vida operativa hasta marzo de 2027, a la espera de la entrega del USS John F. Kennedy (CVN-79).

Este crucero por el Caribe es considerado su último despliegue operativo antes de su desactivación.