Crece la tensión cerca de Cuba: marines de EE. UU. realizan ejercicios de interdicción en el Caribe

Ensayo de una Operación de Interdicción Marítima Foto © U.S. Southern Command en X

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Marines, marineros y guardacostas de la Fuerza de Combate Litoral 24 realizaron un ensayo de Operación de Interdicción Marítima a bordo del USS Fort Lauderdale en el mar Caribe, en el marco de la Operación Lanza del Sur, según publicó el Comando de Fuerzas del Cuerpo de Marines del Sur.

El ejercicio, ejecutado el 22 de mayo a bordo del USS Fort Lauderdale, incluyó descensos en cuerda rápida desde helicópteros UH-1Y Venom hacia la cubierta del buque.

En paralelo, aeronaves MV-22B Osprey del Escuadrón Medio de Tiltrotor de Marines (VMM) 263 Reforzado demostraron sus capacidades de aviación a bordo del USS Iwo Jima, también en apoyo de la misma operación.

Las imágenes de los ejercicios militares fueron difundidas este lunes y replicadas por el Comando Sur de Estados Unidos.

La Fuerza de Combate Litoral 24 está compuesta por aproximadamente 1,300 marines y marineros de la 24ª Unidad Expedicionaria de Marines, que asumió la misión del Comando Sur el 29 de mayo relevando a la 22ª Unidad Expedicionaria tras casi diez meses de despliegue.

La fuerza opera principalmente desde la base naval Roosevelt Roads en Puerto Rico, reactivada para este despliegue.

La Operación Lanza del Sur se presenta oficialmente como una campaña contra el narcotráfico y redes ilícitas en el hemisferio occidental, aunque su alcance exacto está clasificado.

El grupo anfibio original —USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale— desplegó en agosto de 2025 con más de 4,000 efectivos, incluyendo unos 2,200 marines.

Ejercicios en momento de máxima tensión entre Washington y La Habana

En mayo, el Comando Sur desplegó el grupo de combate del portaaviones USS Nimitz en el Caribe y realizó ejercicios de planificación para escenarios de contingencia en Cuba. Además, definió la base naval de Guantánamo como «eje vital» de sus operaciones regionales.

El régimen cubano respondió con una campaña propagandística del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) cargada de mensajes belicistas.

El 4 de mayo publicó «Para Cuba no hay alternativa, victoria o muerte»; al día siguiente difundió «La orden de alto el fuego no será dada jamás» junto a una imagen de misil; y el 28 de mayo exhibió tropas de élite con la advertencia «La guerra no se debe provocar, pero la haremos si el enemigo la impone».

Díaz-Canel también invocó la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo» ante lo que describió como una posible agresión militar estadounidense.

Mientras, analistas militares señalaron que los movimientos de EE. UU. cerca de Cuba constituyen una señal de presión estratégica deliberada.

El Comando Sur también ensayó planes militares para el caso de que Cuba caiga en el caos, según informes de prensa regional, mientras el jefe del Comando Sur supervisó personalmente la seguridad de la base naval de Guantánamo el 30 de mayo.