Crece la tensión cerca de Cuba: marines de EE. UU. realizan ejercicios de interdicción en el Caribe

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Marines, marineros y guardacostas de la Fuerza de Combate Litoral 24 realizaron un ensayo de Operación de Interdicción Marítima a bordo del USS Fort Lauderdale en el mar Caribe, en el marco de la Operación Lanza del Sur, según publicó el Comando de Fuerzas del Cuerpo de Marines del Sur.
El ejercicio, ejecutado el 22 de mayo a bordo del USS Fort Lauderdale, incluyó descensos en cuerda rápida desde helicópteros UH-1Y Venom hacia la cubierta del buque.
En paralelo, aeronaves MV-22B Osprey del Escuadrón Medio de Tiltrotor de Marines (VMM) 263 Reforzado demostraron sus capacidades de aviación a bordo del USS Iwo Jima, también en apoyo de la misma operación.
Las imágenes de los ejercicios militares fueron difundidas este lunes y replicadas por el Comando Sur de Estados Unidos.
La Fuerza de Combate Litoral 24 está compuesta por aproximadamente 1,300 marines y marineros de la 24ª Unidad Expedicionaria de Marines, que asumió la misión del Comando Sur el 29 de mayo relevando a la 22ª Unidad Expedicionaria tras casi diez meses de despliegue.
La fuerza opera principalmente desde la base naval Roosevelt Roads en Puerto Rico, reactivada para este despliegue.
La Operación Lanza del Sur se presenta oficialmente como una campaña contra el narcotráfico y redes ilícitas en el hemisferio occidental, aunque su alcance exacto está clasificado.
El grupo anfibio original —USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale— desplegó en agosto de 2025 con más de 4,000 efectivos, incluyendo unos 2,200 marines.
Ejercicios en momento de máxima tensión entre Washington y La Habana
En mayo, el Comando Sur desplegó el grupo de combate del portaaviones USS Nimitz en el Caribe y realizó ejercicios de planificación para escenarios de contingencia en Cuba. Además, definió la base naval de Guantánamo como «eje vital» de sus operaciones regionales.
El régimen cubano respondió con una campaña propagandística del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) cargada de mensajes belicistas.
El 4 de mayo publicó «Para Cuba no hay alternativa, victoria o muerte»; al día siguiente difundió «La orden de alto el fuego no será dada jamás» junto a una imagen de misil; y el 28 de mayo exhibió tropas de élite con la advertencia «La guerra no se debe provocar, pero la haremos si el enemigo la impone».
Díaz-Canel también invocó la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo» ante lo que describió como una posible agresión militar estadounidense.
Mientras, analistas militares señalaron que los movimientos de EE. UU. cerca de Cuba constituyen una señal de presión estratégica deliberada.
El Comando Sur también ensayó planes militares para el caso de que Cuba caiga en el caos, según informes de prensa regional, mientras el jefe del Comando Sur supervisó personalmente la seguridad de la base naval de Guantánamo el 30 de mayo.
Preguntas frecuentes sobre la Operación Lanza del Sur en el Caribe
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es la Operación Lanza del Sur?
La Operación Lanza del Sur es una campaña militar liderada por el Comando Sur de Estados Unidos en el Caribe, enfocada en combatir el narcotráfico y redes ilícitas transnacionales. Esta operación incluye despliegues aéreos, marítimos y terrestres, y tiene como objetivo proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y asegurar la estabilidad en la región.
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¿Por qué Estados Unidos está realizando estos ejercicios militares cerca de Cuba?
Estados Unidos realiza estos ejercicios militares como parte de una estrategia de presión estratégica para disuadir actividades ilícitas en el Caribe y enviar un mensaje directo al régimen cubano. El objetivo es desmantelar redes de narcotráfico y otras actividades ilícitas que Estados Unidos considera una amenaza para la seguridad hemisférica.
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¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a estos ejercicios militares?
El régimen cubano ha respondido con una campaña propagandística que incluye mensajes belicistas y declaraciones de preparación para la defensa. El gobierno cubano ha acusado a Estados Unidos de amenazar la paz regional y ha invocado la doctrina de la "Guerra de Todo el Pueblo" como respuesta a una posible agresión militar estadounidense.
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¿Cuál es el papel de la base naval de Guantánamo en estas operaciones?
La base naval de Guantánamo es considerada un "eje vital" para las operaciones regionales del Comando Sur de Estados Unidos. La base sirve como un punto estratégico para coordinar y ejecutar operaciones en el Caribe, y recientemente ha sido supervisada personalmente por altos mandos del Comando Sur para asegurar su seguridad y operatividad.
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