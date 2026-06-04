"Me llamaban lagartija y palo de escoba": Influencer compara los estereotipos de belleza en Cuba y España

La influencer cubana Anita Mateu publicó un vídeo en Instagram en el que compara los estereotipos de belleza que vivió en Cuba y en España, y relata cómo crecer sin encajar en los cánones cubanos le generó complejos que aún hoy le cuesta superar.

El vídeo aborda tres ejes: el cabello, el cuerpo y la ropa, y contrasta la presión social que experimentó durante su adolescencia en Cuba con la mayor aceptación que percibe en España, donde reside desde hace aproximadamente tres años.

Sobre el cabello, Anita explica que en Cuba el ideal era el pelo liso y que las adolescentes comenzaban a hacerse queratinas y alisados desde los 15 años. «Le llamaban que era pelo malo, entonces yo caí en eso. Obviamente al día de hoy todavía, por lo que tengo metido en mi mente, me cuesta verme bonita con el pelo así», reconoce.

Pese a recibir más elogios cuando luce su cabello natural, admite que con frecuencia opta por planchárselo antes de salir a la calle. En España, en cambio, describe un panorama distinto: «Aquí yo puedo salir con el pelo crespo y sentirme como normal. Aquí fue donde conocí que existía la definición de rizos y la gente se define sus rizos también».

En cuanto al cuerpo, Anita cuenta que el canon cubano valoraba la voluptuosidad, y que por ser delgada recibió apodos durante su etapa escolar. «En Cuba mientras estudiaba recibía nombretes tipo lagartija, un palo de escoba, ¿sabes? Ese tipo de cosas te decían solo por ser delgada», relata.

En España percibe que todos los tipos de cuerpo conviven sin tanta presión. «Voy a la playa y hay chicas como en su bikini con cualquier tipo de cuerpo. Incluso aquí que se hace bastante topless y muestran sus atributos sin tener ninguna vergüenza, ya seas plana o no. Y eso me encanta porque me hace sentir mucho más segura de mí misma», afirma.

Sobre la ropa, señala que en Cuba la moda era vestirse muy ajustado, lo que la incomodaba por su complexión delgada. Vestirse con ropa ancha era considerado «cheo», es decir, anticuado o sin estilo. En España, en cambio, encontró que la ropa ancha también es tendencia y se acepta sin juicios.

La creadora cierra el vídeo con una reflexión sobre la madurez y la aceptación personal: «Pensar que en mi adolescencia viví con tantos complejos por no encajar en estos estereotipos... Aquí simplemente me siento más yo. Soy adulta, tengo casi 30 años y siento que mientras más crecemos más nos deja de importar ese tipo de cosas y aprendemos a querernos pues como somos».

Lo que la influencer describe como una experiencia personal no resulta ajeno para muchas mujeres cubanas que han enfrentado estos estereotipos en demasiadas ocasiones.