Cubana muestra su rutina de la mañana: "Eso es un unboxing"

La creadora de contenido cubana Liety Dayana se hizo viral en Instagram al publicar un reel en el que muestra su "rutina de la mañana" con un giro cómico que conquistó a miles de seguidores: ella misma la describió como No sé si es rutina de la mañana o unboxing.

El video acumula más de 100,000 vistas. El formato elegido por Liety es una parodia del popular género de "rutina de la mañana", o "skincare" que es tendencia global en Instagram y TikTok.

Sin embargo, ella lo reinterpreta con el sello inconfundible del humor cubano, equipara el proceso de arreglarse el rostro con el desempaquetado de un producto, paso a paso, como si la cara fuera algo que se "arma" cada día para resistir la vida en Cuba en medio de la pobreza y las carencias.

Uno de los elementos que más risas generó entre el público fue la referencia al clobetasol, una crema corticosteroide de uso médico producida en Cuba que desde 2023 se ha vuelto tendencia viral en redes sociales por su uso no autorizado como cosmético.

Los comentarios no tardaron en llover. "¿Dónde conseguiste el clobetasol?", preguntó un usuario, mientras otro declaró: "A partir de mañana uso clobetasol en la cara".

Otro detalle que disparó las reacciones fue la mención a una olla como herramienta de belleza. "La olla es fundamental para el lifting", escribió un seguidor, en alusión a la creatividad cubana ante la escasez de productos cosméticos.

El comentario más aplaudido de todo el reel fue una pregunta irónica: "¿Y el jardín no tiene fresas?", en referencia humorística a otra influencer cubana que suele hacer ese tipo de videos de "rutinas de la mañana" y muestra sus "maticas de fresa", algo muy poco frecuente en La Habana.

La identificación del público con el contenido fue inmediata. "Al fin, una rutina que puedo hacer", escribió un usuario, resumiendo el sentir de quienes reconocen en el video un espejo de su propia realidad cotidiana.

El humor de Liety Dayana conecta con una tradición consolidada de creadoras cubanas que parodian situaciones del día a día con un estilo irreverente y cercano, tanto para el público en la isla como para la diáspora.