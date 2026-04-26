Cubana muestra su rutina de la mañana: "Eso es un unboxing"

La creadora de contenido cubana Liety Dayana se hizo viral en Instagram al publicar un reel en el que muestra su "rutina de la mañana" con un giro cómico que conquistó a miles de seguidores: ella misma la describió como No sé si es rutina de la mañana o unboxing.
El video acumula más de 100,000 vistas. El formato elegido por Liety es una parodia del popular género de "rutina de la mañana", o "skincare" que es tendencia global en Instagram y TikTok.
Sin embargo, ella lo reinterpreta con el sello inconfundible del humor cubano, equipara el proceso de arreglarse el rostro con el desempaquetado de un producto, paso a paso, como si la cara fuera algo que se "arma" cada día para resistir la vida en Cuba en medio de la pobreza y las carencias.
Uno de los elementos que más risas generó entre el público fue la referencia al clobetasol, una crema corticosteroide de uso médico producida en Cuba que desde 2023 se ha vuelto tendencia viral en redes sociales por su uso no autorizado como cosmético.
Los comentarios no tardaron en llover. "¿Dónde conseguiste el clobetasol?", preguntó un usuario, mientras otro declaró: "A partir de mañana uso clobetasol en la cara".
Otro detalle que disparó las reacciones fue la mención a una olla como herramienta de belleza. "La olla es fundamental para el lifting", escribió un seguidor, en alusión a la creatividad cubana ante la escasez de productos cosméticos.
El comentario más aplaudido de todo el reel fue una pregunta irónica: "¿Y el jardín no tiene fresas?", en referencia humorística a otra influencer cubana que suele hacer ese tipo de videos de "rutinas de la mañana" y muestra sus "maticas de fresa", algo muy poco frecuente en La Habana.
La identificación del público con el contenido fue inmediata. "Al fin, una rutina que puedo hacer", escribió un usuario, resumiendo el sentir de quienes reconocen en el video un espejo de su propia realidad cotidiana.
El humor de Liety Dayana conecta con una tradición consolidada de creadoras cubanas que parodian situaciones del día a día con un estilo irreverente y cercano, tanto para el público en la isla como para la diáspora.
Preguntas Frecuentes sobre la Rutina de la Mañana de Liety Dayana y su Impacto en Redes
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué se hizo viral el video de Liety Dayana?
El video de Liety Dayana se hizo viral porque parodia el formato de "rutina de la mañana" con un giro cómico, utilizando el humor cubano para reflejar la realidad de las carencias en Cuba. La creatividad y el uso de elementos inesperados como el clobetasol y una olla como herramientas de belleza resonaron con su audiencia, acumulando más de 100,000 vistas en Instagram.
¿Qué es el clobetasol y por qué fue mencionado en el video?
El clobetasol es una crema corticosteroide de uso médico que se ha vuelto viral en redes sociales por su uso no autorizado como cosmético. En el video de Liety Dayana, se menciona el clobetasol para satirizar el ingenio cubano al usar productos médicos como alternativas cosméticas, lo cual generó risas y preguntas sobre su disponibilidad.
¿Cómo refleja el video de Liety Dayana la realidad cubana?
El video refleja la realidad cubana al mostrar cómo las personas en la isla deben ser creativas para enfrentar la escasez de productos básicos. Utilizando humor y parodia, Liety representa la vida cotidiana en Cuba, donde la necesidad de "inventar" soluciones es parte del día a día.
¿Cuál ha sido la reacción del público al video?
La reacción del público ha sido mayoritariamente positiva, con muchos comentarios que demuestran identificación con el contenido. Los usuarios han expresado admiración por la autenticidad y el humor del video, destacando frases como "Al fin, una rutina que puedo hacer", lo que refleja que el video es un espejo de la realidad de muchos cubanos.
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