Grupo D: Cuatro caminos distintos hacia el mismo sueño

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El Grupo D del Mundial 2026 es, sobre el papel, uno de los más equilibrados e impredecibles de la primera fase: Estados Unidos, Turquía, Paraguay y Australia llegan con propuestas completamente distintas y sin que ninguno parezca claramente superior al resto.

Cada selección tiene sus razones para creer. Y precisamente ahí reside el atractivo de esta llave, que forma parte de un torneo histórico que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones participando por primera vez en la historia de la Copa del Mundo.

La selección estadounidense afronta una prueba que va mucho más allá de la clasificación. Como anfitrión, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino carga con expectativas enormes y con la responsabilidad de demostrar que el crecimiento del fútbol en el país puede traducirse en una actuación importante. La calidad de nombres como Weston McKennie, Tyler Adams o Gio Reyna es indiscutible, pero «la localía puede ser una ventaja formidable, aunque también puede convertirse en una exigencia difícil de gestionar».

Muy cerca aparece Turquía, probablemente una de las selecciones más intrigantes de toda la primera fase. Los turcos regresan a un Mundial después de más de dos décadas de ausencia —su última participación fue en Corea-Japón 2002, donde lograron el tercer puesto— y lo hacen respaldados por una generación que ha despertado ilusión dentro y fuera del país. «El talento de Arda Güler simboliza esa renovación que pretende devolver a Turquía al protagonismo internacional», con cuatro asistencias acumuladas en las eliminatorias europeas.

Sin embargo, cualquier análisis que subestime a Paraguay corre el riesgo de equivocarse. La selección de Gustavo Alfaro llegó al Mundial tras una racha de nueve partidos invicto que incluyó victorias ante Brasil, Argentina y Uruguay como local. «Paraguay se siente cómoda en los partidos cerrados, en los duelos físicos y en aquellos encuentros donde cada detalle puede marcar la diferencia», lo que la convierte en la principal candidata a ser la sorpresa del grupo.

Y luego está Australia, una selección que rara vez recibe los focos, pero que casi siempre termina compitiendo mejor de lo esperado. Los Socceroos afrontan su sexto Mundial consecutivo desde 2006 con una plantilla en plena renovación, respaldados por el antecedente de haber alcanzado los octavos de final en Qatar 2022, su mejor resultado reciente.

Lo más interesante de esta zona es que reúne cuatro propuestas completamente distintas: Estados Unidos apuesta por el talento y la localía; Turquía, por la frescura de una nueva generación; Paraguay, por el orden y el carácter competitivo; Australia, por la disciplina y el esfuerzo colectivo.

El calendario del grupo arranca el 13 de junio con el choque entre Estados Unidos y Paraguay en el SoFi Stadium, seguido de Turquía vs. Estados Unidos el 25 de junio y el cierre ante Australia el 3 de julio en Seattle.

La lógica indica que Estados Unidos y Turquía parten con una ligera ventaja, pero la distancia respecto a Paraguay y Australia parece demasiado pequeña como para dar algo por sentado. Como resume la propia dinámica del grupo: «Un gol, una expulsión o una actuación individual brillante podrían alterar por completo el desarrollo del grupo».