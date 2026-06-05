Grupo D: Cuatro caminos distintos hacia el mismo sueño

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El Grupo D del Mundial 2026 es, sobre el papel, uno de los más equilibrados e impredecibles de la primera fase: Estados Unidos, Turquía, Paraguay y Australia llegan con propuestas completamente distintas y sin que ninguno parezca claramente superior al resto.
Cada selección tiene sus razones para creer. Y precisamente ahí reside el atractivo de esta llave, que forma parte de un torneo histórico que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones participando por primera vez en la historia de la Copa del Mundo.
La selección estadounidense afronta una prueba que va mucho más allá de la clasificación. Como anfitrión, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino carga con expectativas enormes y con la responsabilidad de demostrar que el crecimiento del fútbol en el país puede traducirse en una actuación importante. La calidad de nombres como Weston McKennie, Tyler Adams o Gio Reyna es indiscutible, pero «la localía puede ser una ventaja formidable, aunque también puede convertirse en una exigencia difícil de gestionar».
Muy cerca aparece Turquía, probablemente una de las selecciones más intrigantes de toda la primera fase. Los turcos regresan a un Mundial después de más de dos décadas de ausencia —su última participación fue en Corea-Japón 2002, donde lograron el tercer puesto— y lo hacen respaldados por una generación que ha despertado ilusión dentro y fuera del país. «El talento de Arda Güler simboliza esa renovación que pretende devolver a Turquía al protagonismo internacional», con cuatro asistencias acumuladas en las eliminatorias europeas.
Sin embargo, cualquier análisis que subestime a Paraguay corre el riesgo de equivocarse. La selección de Gustavo Alfaro llegó al Mundial tras una racha de nueve partidos invicto que incluyó victorias ante Brasil, Argentina y Uruguay como local. «Paraguay se siente cómoda en los partidos cerrados, en los duelos físicos y en aquellos encuentros donde cada detalle puede marcar la diferencia», lo que la convierte en la principal candidata a ser la sorpresa del grupo.
Y luego está Australia, una selección que rara vez recibe los focos, pero que casi siempre termina compitiendo mejor de lo esperado. Los Socceroos afrontan su sexto Mundial consecutivo desde 2006 con una plantilla en plena renovación, respaldados por el antecedente de haber alcanzado los octavos de final en Qatar 2022, su mejor resultado reciente.
Lo más interesante de esta zona es que reúne cuatro propuestas completamente distintas: Estados Unidos apuesta por el talento y la localía; Turquía, por la frescura de una nueva generación; Paraguay, por el orden y el carácter competitivo; Australia, por la disciplina y el esfuerzo colectivo.
El calendario del grupo arranca el 13 de junio con el choque entre Estados Unidos y Paraguay en el SoFi Stadium, seguido de Turquía vs. Estados Unidos el 25 de junio y el cierre ante Australia el 3 de julio en Seattle.
La lógica indica que Estados Unidos y Turquía parten con una ligera ventaja, pero la distancia respecto a Paraguay y Australia parece demasiado pequeña como para dar algo por sentado. Como resume la propia dinámica del grupo: «Un gol, una expulsión o una actuación individual brillante podrían alterar por completo el desarrollo del grupo».
Preguntas frecuentes sobre el Grupo D del Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son los equipos del Grupo D en el Mundial 2026?
El Grupo D del Mundial 2026 está conformado por las selecciones de Estados Unidos, Turquía, Paraguay y Australia. Cada uno de estos equipos llega con diferentes propuestas y estrategias, haciendo del grupo uno de los más equilibrados e impredecibles del torneo.
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¿Cuáles son las expectativas para Estados Unidos en el Grupo D?
Estados Unidos, como anfitrión, enfrenta la expectativa de demostrar un crecimiento significativo en el fútbol. Con jugadores destacados como Weston McKennie, Tyler Adams y Gio Reyna, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino busca aprovechar la localía para avanzar en el torneo.
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¿Por qué se considera a Paraguay como una potencial sorpresa en el Grupo D?
Paraguay es vista como una potencial sorpresa debido a su racha invicta de nueve partidos, incluyendo victorias contra equipos fuertes como Brasil, Argentina y Uruguay. Su estilo de juego físico y ordenado la hace capaz de destacar en partidos cerrados donde cada detalle cuenta.
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¿Cómo se perfila la participación de Turquía en el Mundial 2026, Grupo D?
Turquía regresa a un Mundial después de más de dos décadas con una generación que ha despertado ilusión. Liderada por el joven talento Arda Güler, la selección busca revivir el protagonismo internacional que alcanzó en Corea-Japón 2002, donde obtuvo el tercer lugar.
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¿Cuál es la historia reciente de Australia en los Mundiales de fútbol?
Australia ha participado en todos los Mundiales desde 2006, alcanzando su mejor resultado reciente en Qatar 2022 al llegar a octavos de final. Los Socceroos, en plena renovación, son conocidos por su disciplina y esfuerzo colectivo, características que les permiten competir más allá de las expectativas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.