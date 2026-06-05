Grupo C: Un rey, dos aspirantes y una ilusión caribeña

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El Grupo C del Mundial 2026 reúne a Brasil, Marruecos, Escocia y Haití en una de las zonas más interesantes de la primera fase del torneo que arranca el 11 de junio en Canadá, México y Estados Unidos.

Y si hay una llave donde parece existir un favorito indiscutible, ese es el C. Brasil llega con el peso de sus cinco títulos mundiales y la obligación permanente de pelear por el trofeo, pero detrás de la Canarinha se esconde una de las batallas más atractivas de toda la fase de grupos.

Brasil juega una competición aparte. La selección más ganadora de la historia mundialista aterriza en Norteamérica con la misión de poner fin a una sequía que ya supera dos décadas, desde su último título en 2002. Con figuras como Vinícius Júnior, Raphinha, Endrick y Gabriel Martinelli, los brasileños son favoritos claros para terminar primeros. La gran interrogante no es si clasificarán, sino con qué autoridad lo harán.

El debut de plantel será el 13 de junio ante Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, un choque que promete ser el partido más exigente de la fase para la Canarinha.

Detrás del gigante sudamericano, la pelea por el segundo boleto promete ser una de las historias más atractivas del torneo. Marruecos llega avalado por su histórica semifinal en Qatar 2022, donde se convirtió en la primera selección africana y árabe en alcanzar esa instancia.

Lo que alguna vez fue considerado una sorpresa se ha transformado en una realidad futbolística. Con Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Sofyan Amrabat y Youssef En-Nesyri, los Leones del Atlas parten con una ligera ventaja en la disputa por la clasificación.

Sin embargo, Escocia no piensa regalar absolutamente nada. El conjunto británico regresa a un Mundial por primera vez desde Francia 1998, clasificado como primero de su grupo europeo tras vencer 4-2 a Dinamarca en Glasgow el 18 de noviembre de 2025.

La intensidad de Scott McTominay, el liderazgo de John McGinn y la fortaleza física escocesa convierten al equipo en un rival incómodo para cualquiera. Quizás no posea el talento individual de Marruecos, pero pocas selecciones saben competir tan bien cuando los partidos se vuelven cerrados y emocionales.

El choque entre marroquíes y escoceses, programado para el 19 de junio en el Gillette Stadium de Boston, tiene todas las características de una final adelantada. Quien salga vencedor dará un paso enorme hacia los octavos de final.

Y luego aparece Haití, la gran cenicienta del grupo. Los caribeños regresan a un Mundial 52 años después de su única participación, en Alemania 1974, con la ilusión de competir y representar dignamente a su país. Su clasificación fue histórica: vencieron 2-0 a Nicaragua el 18 de noviembre de 2025 y terminaron líderes de su grupo en la eliminatoria de la CONCACAF con 11 puntos, disputando sus partidos como local en Curazao por razones de seguridad.

Sobre el papel, Haití parte claramente por detrás de sus tres rivales. Pero en un formato ampliado donde los mejores terceros también avanzan, cada gol y cada punto pueden adquirir un valor enorme, lo que convierte los enfrentamientos ante los caribeños en partidos clave para la diferencia de goles.

La sensación general es que el Grupo C está dividido en tres niveles muy claros: Brasil en el escalón superior, Marruecos y Escocia en una lucha directa por la clasificación, y Haití intentando desafiar todos los pronósticos. Pero como bien saben quienes siguen el fútbol, los Mundiales tienen la costumbre de ignorar la lógica.