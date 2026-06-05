«El problema no son los cubanos que llegan a trabajar»: Dirigente de Seguridad de Cancún señala otra causa de los conflictos

Jorge Escudero, dirigente del Consejo Ciudadano en Seguridad de Cancún, salió a deslindar responsabilidades en medio de la creciente tensión entre residentes mexicanos y migrantes cubanos en la ciudad: el verdadero problema, afirmó, no son los cubanos que llegan de la isla buscando trabajo, sino los que son deportados desde Estados Unidos con antecedentes penales.

Sus declaraciones, recogidas por Informativo Quintana Roo TV en un video publicado en redes sociales, llegan en un momento de alta crispación social, detonada por una serie de incidentes protagonizados por ciudadanos cubanos en distintas zonas de Cancún.

El caso más reciente y de mayor impacto ocurrió el 28 de mayo, cuando un hombre identificado como Rigoberto «N» agredió físicamente a un vecino mexicano que le reclamó por la mordedura de su perro sin correa en la Supermanzana 23. El video de la agresión se viralizó y provocó que cerca de 200 personas se congregaran frente a la vivienda del cubano, con lanzamiento de piedras y botellas, obligando a las autoridades a desplegar un operativo con Policía Municipal, Estatal, Guardia Nacional y antimotines.

Semanas antes, el 21 de mayo, el cantante cubano Willy «N», de 29 años, recibió nueve impactos de bala en la misma Supermanzana 23 y quedó en estado grave, con cuatro cubanos detenidos como presuntos responsables. También se registró un ataque a balazos contra el vehículo de un cubano en la avenida Bonampak.

Escudero fue claro al trazar la distinción: «El problema no se da con la gente que emigra de Cuba hacia México, porque ellos vienen con ganas de trabajar, ellos vienen buscando una mejor forma de vida debido a que allá se vive en condiciones muy bajas de salud, de todo en general».

El foco de su crítica apunta en otra dirección: «El problema que se da es con la gente de Cuba que están sacando de Estados Unidos. Esa gente que vivió por años allá y que tienen antecedentes penales o que tuvieron problemas allá y los están deportando hacia México. Esos son los que vienen viciados y que por desgracia vienen con dinero».

El dirigente señaló además que el Instituto Nacional de Migración (INM) es el eslabón que permite que personas con historial delictivo se instalen legalmente en México: «El mayor problema se llama migración, la corrupción en esa institución. Porque con algún dinero, poco, cinco mil dólares, cuatro mil doscientos dólares que les cobran, inmediatamente migración les consigue sus papeles».

Escudero denunció que el INM en Quintana Roo llega a regularizar a personas con órdenes de aprehensión vigentes en Estados Unidos, citando el caso del cantante baleado en la Supermanzana 23 como ejemplo: «De verdad hay un nivel de corrupción ahí muy, muy fuerte».

El pasado 3 de junio, otros dos cubanos fueron detenidos en Cancún por su presunta participación en la pelea viral contra mexicanos. En tanto, cubanos residentes en México exigieron a la Cancillería cubana que rompiera el silencio ante la ola de hostilidad desencadenada en la ciudad.

El dirigente también expresó su molestia por la reacción de una joven cubana que quemó una bandera de México en respuesta a los hechos: «Señores, si no están a gusto, que se regresen a Cuba», dijo, aunque aclaró que el problema no debe generalizarse.

El contexto migratorio es determinante. Según Human Rights Watch, entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de marzo de 2026, Estados Unidos deportó a México a 4,353 cubanos, el grupo más numeroso de nacionales de terceros países deportados a territorio mexicano, con un aumento del 42% en el promedio mensual desde el inicio de la segunda administración Trump.

Escudero cerró su mensaje con un llamado a no convertir la situación en una guerra de odio: «No vale la pena hacer esto más grande. Tenemos que ver quiénes son las manzanas podridas, como hay mexicanos también, y combatir a la gente que crea la inseguridad, sean del país que sean».