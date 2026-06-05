El Mundial hablará muchos idiomas, pero uno será el del Manchester City

Vídeos relacionados:
El Manchester City llegará al Mundial de Fútbol 2026 con un récord histórico sin precedentes: 19 jugadores que vistieron la camiseta celeste durante la última temporada representarán a sus respectivos países en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá.
Ningún club en la historia de las Copas del Mundo había aportado tantos futbolistas a una misma edición. La cifra supera el anterior máximo, que pertenecía al FC Barcelona con 17 jugadores en Qatar 2022, y consolida una tendencia que el City ya venía mostrando en las dos últimas ediciones del torneo.
Los 19 convocados están repartidos en 12 selecciones nacionales diferentes, lo que ilustra la dimensión verdaderamente global del proyecto construido bajo la dirección de Pep Guardiola.
La lista abarca desde las grandes potencias hasta selecciones de menor tradición mundialista. Inglaterra contará con cuatro representantes del City: James Trafford, John Stones, Marc Guéhi y Nico O'Reilly. Portugal suma tres: Rúben Dias, Matheus Nunes y Bernardo Silva. Croacia aporta a Joško Gvardiol y Mateo Kovačić; Países Bajos a Nathan Aké y Tijjani Reijnders.
Erling Haaland liderará las aspiraciones de Noruega, Rodri buscará guiar a España, Jeremy Doku defenderá los colores de Bélgica y Omar Marmoush intentará impulsar a Egipto.
A ellos se suman Rayan Cherki con Francia, Antoine Semenyo con Ghana, Rayan Aït-Nouri con Argelia y Abdukodir Khusanov con Uzbekistán, una diversidad geográfica que va de Europa a África y de Asia a América.
«La amplitud geográfica de esta representación es una muestra de cómo el Manchester City ha logrado construir uno de los proyectos deportivos más globales del fútbol actual», señala la fuente. Lo que comenzó como un plan para dominar la Premier League terminó convirtiéndose en una estructura capaz de atraer talento de primer nivel en todos los continentes.
El récord tiene también una dimensión económica. La FIFA repartirá 355 millones de dólares entre los clubes cedentes en el torneo, a razón de 11,000 dólares por día por cada jugador. En Qatar 2022, el City ya fue el club que más dinero recibió por este concepto, con casi 4,6 millones de dólares. Con 19 jugadores en 2026, esa cifra podría ser aún mayor dependiendo del recorrido de cada selección.
Detrás del City en el ranking de clubes con más convocados aparecen Bayern Múnich, Arsenal, Paris Saint-Germain y Barcelona, aunque ninguno alcanza los 19 representantes del conjunto inglés.
El Mundial 2026 es además la primera edición con 48 selecciones participantes —frente a las 32 anteriores— y tres países anfitriones, lo que amplía el número total de jugadores convocados y hace aún más significativo el récord. En total, 449 clubes de 71 países están representados en el torneo.
«Cuando ruede el balón en Norteamérica, millones de aficionados seguirán a sus selecciones. Sin saberlo, también estarán observando a una parte importante del Manchester City, el club que conquistó el Mundial antes de que comenzara a jugarse.»
Preguntas Frecuentes sobre la Participación del Manchester City en el Mundial 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Cuántos jugadores del Manchester City participarán en el Mundial 2026?
El Manchester City contará con 19 jugadores en el Mundial 2026, lo que representa un récord histórico en la participación de un solo club en una edición del torneo.
Publicidad
¿Qué impacto económico tendrá la participación de los jugadores del Manchester City en el Mundial 2026?
La FIFA repartirá 355 millones de dólares entre los clubes por ceder jugadores al torneo, a razón de 11,000 dólares por día por cada jugador. Con 19 jugadores, el Manchester City podría recibir una suma significativa, superando los ingresos de Qatar 2022 cuando obtuvo casi 4,6 millones de dólares.
Publicidad
¿Cuáles son algunas de las selecciones más valiosas en el Mundial 2026?
Francia es la selección más valiosa con un valor de 1.530 millones de euros. Le siguen Inglaterra, España y Portugal, todas superando la barrera de los 1.000 millones de euros.
Publicidad
¿Qué selecciones cuentan con más jugadores del Manchester City en el Mundial 2026?
Inglaterra es la selección con más jugadores del Manchester City, incluyendo a James Trafford, John Stones, Marc Guéhi y Nico O'Reilly. Portugal también tiene una fuerte representación con tres jugadores: Rúben Dias, Matheus Nunes y Bernardo Silva.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.