El Mundial hablará muchos idiomas, pero uno será el del Manchester City

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El Manchester City llegará al Mundial de Fútbol 2026 con un récord histórico sin precedentes: 19 jugadores que vistieron la camiseta celeste durante la última temporada representarán a sus respectivos países en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá.

Ningún club en la historia de las Copas del Mundo había aportado tantos futbolistas a una misma edición. La cifra supera el anterior máximo, que pertenecía al FC Barcelona con 17 jugadores en Qatar 2022, y consolida una tendencia que el City ya venía mostrando en las dos últimas ediciones del torneo.

Los 19 convocados están repartidos en 12 selecciones nacionales diferentes, lo que ilustra la dimensión verdaderamente global del proyecto construido bajo la dirección de Pep Guardiola.

La lista abarca desde las grandes potencias hasta selecciones de menor tradición mundialista. Inglaterra contará con cuatro representantes del City: James Trafford, John Stones, Marc Guéhi y Nico O'Reilly. Portugal suma tres: Rúben Dias, Matheus Nunes y Bernardo Silva. Croacia aporta a Joško Gvardiol y Mateo Kovačić; Países Bajos a Nathan Aké y Tijjani Reijnders.

Erling Haaland liderará las aspiraciones de Noruega, Rodri buscará guiar a España, Jeremy Doku defenderá los colores de Bélgica y Omar Marmoush intentará impulsar a Egipto.

A ellos se suman Rayan Cherki con Francia, Antoine Semenyo con Ghana, Rayan Aït-Nouri con Argelia y Abdukodir Khusanov con Uzbekistán, una diversidad geográfica que va de Europa a África y de Asia a América.

«La amplitud geográfica de esta representación es una muestra de cómo el Manchester City ha logrado construir uno de los proyectos deportivos más globales del fútbol actual», señala la fuente. Lo que comenzó como un plan para dominar la Premier League terminó convirtiéndose en una estructura capaz de atraer talento de primer nivel en todos los continentes.

El récord tiene también una dimensión económica. La FIFA repartirá 355 millones de dólares entre los clubes cedentes en el torneo, a razón de 11,000 dólares por día por cada jugador. En Qatar 2022, el City ya fue el club que más dinero recibió por este concepto, con casi 4,6 millones de dólares. Con 19 jugadores en 2026, esa cifra podría ser aún mayor dependiendo del recorrido de cada selección.

Detrás del City en el ranking de clubes con más convocados aparecen Bayern Múnich, Arsenal, Paris Saint-Germain y Barcelona, aunque ninguno alcanza los 19 representantes del conjunto inglés.

El Mundial 2026 es además la primera edición con 48 selecciones participantes —frente a las 32 anteriores— y tres países anfitriones, lo que amplía el número total de jugadores convocados y hace aún más significativo el récord. En total, 449 clubes de 71 países están representados en el torneo.

«Cuando ruede el balón en Norteamérica, millones de aficionados seguirán a sus selecciones. Sin saberlo, también estarán observando a una parte importante del Manchester City, el club que conquistó el Mundial antes de que comenzara a jugarse.»