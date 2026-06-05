Trump: «Lo que queremos es una Cuba capaz de alimentar a su pueblo»

El presidente Donald Trump afirmó este jueves, desde el Despacho Oval, que las sanciones de su administración contra Cuba no buscan acelerar el colapso del régimen, sino lograr que la isla sea «un país bien administrado que pueda alimentar a su pueblo», según declaraciones recogidas por medios en la Casa Blanca.

Las palabras surgieron en respuesta directa a un periodista que preguntó si las sanciones estaban diseñadas para precipitar el derrumbe del gobierno cubano. Trump fue tajante: «Mira, es una nación fallida». A continuación vinculó la crisis de la isla a la pérdida del apoyo venezolano: «Venezuela se encargó de ellos durante años y ellos se encargaron de Venezuela, eran como sus guardaespaldas».

En una segunda parte del intercambio, Trump fue más explícito sobre sus planes. Comparó la situación cubana con la de Irán y aseguró que, una vez que su administración «se encargue» de la República Islámica, hará «una pequeña parada» para ocuparse de Cuba: «Tenemos que deshacernos del régimen».

El mandatario también prometió a los cubanoamericanos que podrán «regresar a su tierra» e invertir en la isla. «Vamos a tratar bien a Cuba y vamos a dejar que nuestra gente regrese y que invierta en Cuba si lo desea. Tenemos muy buenos planes para Cuba», declaró.

Trump elogió a la comunidad cubana del exilio y aseguró que «el 95% de los cubanos votaron por mí», una cifra que supera ampliamente los datos reales: la encuesta Cuba Poll 2024 de la Universidad Internacional de Florida situó el respaldo cubanoamericano en Miami-Dade en torno al 68%. «Son gente increíble, enérgica, emprendedora. Algunos de los más ricos de Miami son cubanos», añadió.

Las declaraciones llegan en un momento de presión máxima sin precedentes. Desde enero de 2026, la administración ha acumulado más de 240 sanciones contra el régimen cubano, y este viernes vence el plazo para que empresas extranjeras corten vínculos con GAESA, el conglomerado militar que controla gran parte de la economía de la isla, bajo amenaza de sanciones secundarias.

El 1 de mayo, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, el instrumento más agresivo de esa campaña, que autorizó sanciones secundarias contra entidades extranjeras que hagan negocios con el gobierno cubano. El 20 de mayo, el Departamento de Justicia desclasificó una acusación formal contra Raúl Castro y cinco exfuncionarios por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que costó la vida a cuatro ciudadanos estadounidenses.

El telón de fondo humanitario que subyace a las palabras de Trump sobre «alimentar al pueblo» es devastador. Según la encuesta «En Cuba Hay Hambre 2025», el 33,9% de los hogares cubanos reportó que al menos un miembro se fue a dormir con hambre en los últimos 30 días, y el 96,91% de la población carece de acceso adecuado a alimentos. Cuba importa alrededor del 70% de los alimentos que consume, según el Programa Mundial de Alimentos.

La interrupción del suministro de petróleo venezolano —tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026— ha agravado aún más la crisis energética y económica de la isla, eliminando el principal sostén externo del régimen.

Trump ya había anticipado este rumbo en una entrevista con Politico en marzo de 2026, cuando declaró que «Cuba va a caer» y enmarcó la política hacia la isla como parte de una estrategia más amplia de cambio de régimen en el hemisferio occidental.