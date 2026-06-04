Putin rechaza un alto el fuego en Ucrania y apuesta por seguir combatiendo

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Vladímir Putin rechazó este jueves un posible cese del fuego en Ucrania y defendió que Rusia puede negociar la paz mientras continúa combatiendo, durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales celebrado en el Palacio de Constantino, en las afueras de San Petersburgo.

«Para empezar las negociaciones no hay necesidad de cesar las acciones militares», afirmó el mandatario ruso en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un día después de que Ucrania atacara con drones la terminal petrolera y la base naval de Kronstadt en esa misma ciudad.

Putin argumentó que es Ucrania quien desea una tregua porque el Ejército ruso avanza en todos los sectores del frente, aunque tanto Kiev como analistas occidentales consideran que Moscú apenas ha ganado terreno en los últimos seis meses.

«Las fuerzas rusas avanzan cada día y cada día se hacen con el control de nuevas localidades. En la región de Zaporiyia cada día avanzamos varios kilómetros. Por supuesto, mejor detener esto», dijo, en un argumento que presentó como razón para que sea Kiev, y no Moscú, quien busque el alto el fuego.

El líder ruso estimó en 2,500 los kilómetros cuadrados ocupados recientemente por sus fuerzas, cifró en 40,000 las bajas mensuales ucranianas —la misma cifra que la inteligencia occidental atribuye a las tropas rusas— y señaló que Ucrania registra unos 20,000 desertores al mes.

En cuanto a las condiciones para la paz, Putin reiteró que Rusia está dispuesta a negociar sobre la base de los acuerdos explorados en la cumbre de Anchorage con Donald Trump en agosto de 2025, que incluyen la exigencia de que Ucrania retire sus tropas del Donbás, condición que Kiev rechaza como línea roja.

«Mejor detener la guerra, aceptando los compromisos que se abordaron en Anchorage», señaló.

Putin también llamó a la Unión Europea a dejar de suministrar armas a Kiev y a presionar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para que acepte esas condiciones.

«La UE podría jugar un papel positivo, pero no con suministros de armas, sino con intentos de convencer a las autoridades en Kiev a aceptar los compromisos de los que hablamos en Anchorage», dijo.

El mandatario ruso sugirió además que las autoridades ucranianas no tienen interés real en la paz: «Si se logra la paz, la lucha política, la lucha por el poder en Kiev y la situación económica se agudizarán. Mi impresión es que, en realidad, las autoridades no están interesadas en un cese real de las acciones militares».

Sin embargo, aseguró que si Zelenski acepta los compromisos de Anchorage, «el conflicto llegaría rápidamente a su fin natural».

En otro momento del encuentro, Putin acusó a Occidente de suministrar «una gran cantidad de drones de diferente tipo, incluido de largo alcance» a Ucrania, admitiendo que algunos logran superar las defensas antiaéreas rusas.

También tachó de «provocación deliberada» las acusaciones de que Rusia planea atacar a la OTAN, vinculándolas al interés occidental en incrementar el gasto en armamento: «Esto es una sandez, pero no sólo eso, sino una provocación deliberada para crear una amenaza que no existe en realidad».

Las declaraciones de Putin se producen en un momento de creciente presión diplomática. El secretario de Estado Marco Rubio había advertido el 26 de mayo que la guerra «ya ha durado más que la Segunda Guerra Mundial y necesita llegar a su fin», y que Washington está listo para facilitar ese desenlace.

Según sondeos citados por EFE, Putin ha sufrido en los últimos tres meses la mayor caída de popularidad desde el inicio de la guerra en 2022, atribuida a cortes de internet, contracción económica y hartazgo ciudadano con el conflicto.