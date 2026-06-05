Donan comida a comedor de ancianos en La Habana

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Tres empresas donaron alimentos y productos de limpieza al comedor para adultos mayores SAF «El Rampeño», ubicado en el Vedado, La Habana, según difundió en Facebook Pedro Lizardo Garcés Escalona, presidente del Consejo Popular Rampa y delegado de la Circunscripción 6 del municipio Plaza de la Revolución.

Las donaciones llegaron de tres entidades distintas: la empresa «PRODANCO» aportó 700 latas de sardina en tomate y 5.000 paquetes de galleta dulce; la empresa «SOMEC» entregó detergente líquido y vinagre; y el punto de venta de productos agrícolas «EIVANA» contribuyó con plátanos, boniatos, ajo porro y paquetes de refresco.

Garcés Escalona agradeció públicamente a los donantes bajo el lema «Gente de Barrio» y escribió: «En tiempos difíciles nacen hombres y mujeres grandes, super grandes. Gente que piensa más allá de su propia fortuna y mira con amor a los más necesitados».

El delegado también expresó: «Gracias, hermanos y hermanas. En mi nombre y en el de cada persona que recibe sus donativos, les deseo salud y prosperidad para sus empresas y negocios».

El SAF «El Rampeño» es parte del Sistema de Atención a la Familia, un programa estatal creado en 1998 para garantizar alimentación a adultos mayores, personas con discapacidad y casos sociales vulnerables sin recursos ni apoyo familiar.

El establecimiento, ubicado en calle J entre Línea y 15, tiene capacidad para atender a 53 personas y beneficia a más de cincuenta cubanos de la tercera edad en el Vedado.

La donación ocurre en un contexto de aguda crisis alimentaria que golpea con especial dureza a los adultos mayores cubanos. En marzo de 2026, el propio Estado cubano admitió no tener presupuesto suficiente para atender a todas las personas vulnerables y que los comedores para ancianos dependen crecientemente de donaciones privadas.

Datos de septiembre de 2025 indicaban que 8 de cada 10 cubanos mayores de 61 años han dejado de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o alimentos, y que el 39% de los jubilados cobraba la pensión mínima de 1.528 pesos cubanos al mes, insuficiente para cubrir necesidades básicas.

Una encuesta de mayo de 2025 señaló que el 99% de los jubilados cubanos no cubre sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y medicamentos, mientras que el hambre se agrava en la isla con uno de cada cuatro cubanos acostándose sin cenar.

A nivel nacional, el SAF atendía a unas 67.000 personas en más de 1.448 establecimientos a mediados de 2025, según datos del Ministerio de Comercio Interior.

Garcés Escalona cerró su publicación con un mensaje que resume el espíritu de la iniciativa: «Gente de Barrio: ¡Con todos y para el bien de todos, vamos por más! No es una consigna. Son hechos».