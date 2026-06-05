Donan comida a comedor de ancianos en La Habana

Vídeos relacionados:
Tres empresas donaron alimentos y productos de limpieza al comedor para adultos mayores SAF «El Rampeño», ubicado en el Vedado, La Habana, según difundió en Facebook Pedro Lizardo Garcés Escalona, presidente del Consejo Popular Rampa y delegado de la Circunscripción 6 del municipio Plaza de la Revolución.
Las donaciones llegaron de tres entidades distintas: la empresa «PRODANCO» aportó 700 latas de sardina en tomate y 5.000 paquetes de galleta dulce; la empresa «SOMEC» entregó detergente líquido y vinagre; y el punto de venta de productos agrícolas «EIVANA» contribuyó con plátanos, boniatos, ajo porro y paquetes de refresco.
Garcés Escalona agradeció públicamente a los donantes bajo el lema «Gente de Barrio» y escribió: «En tiempos difíciles nacen hombres y mujeres grandes, super grandes. Gente que piensa más allá de su propia fortuna y mira con amor a los más necesitados».
El delegado también expresó: «Gracias, hermanos y hermanas. En mi nombre y en el de cada persona que recibe sus donativos, les deseo salud y prosperidad para sus empresas y negocios».
El SAF «El Rampeño» es parte del Sistema de Atención a la Familia, un programa estatal creado en 1998 para garantizar alimentación a adultos mayores, personas con discapacidad y casos sociales vulnerables sin recursos ni apoyo familiar.
El establecimiento, ubicado en calle J entre Línea y 15, tiene capacidad para atender a 53 personas y beneficia a más de cincuenta cubanos de la tercera edad en el Vedado.
La donación ocurre en un contexto de aguda crisis alimentaria que golpea con especial dureza a los adultos mayores cubanos. En marzo de 2026, el propio Estado cubano admitió no tener presupuesto suficiente para atender a todas las personas vulnerables y que los comedores para ancianos dependen crecientemente de donaciones privadas.
Datos de septiembre de 2025 indicaban que 8 de cada 10 cubanos mayores de 61 años han dejado de desayunar, almorzar o cenar por falta de dinero o alimentos, y que el 39% de los jubilados cobraba la pensión mínima de 1.528 pesos cubanos al mes, insuficiente para cubrir necesidades básicas.
Una encuesta de mayo de 2025 señaló que el 99% de los jubilados cubanos no cubre sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y medicamentos, mientras que el hambre se agrava en la isla con uno de cada cuatro cubanos acostándose sin cenar.
A nivel nacional, el SAF atendía a unas 67.000 personas en más de 1.448 establecimientos a mediados de 2025, según datos del Ministerio de Comercio Interior.
Garcés Escalona cerró su publicación con un mensaje que resume el espíritu de la iniciativa: «Gente de Barrio: ¡Con todos y para el bien de todos, vamos por más! No es una consigna. Son hechos».
Preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria y la ayuda a ancianos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué son necesarias las donaciones de alimentos a comedores de ancianos en Cuba?
Las donaciones son cruciales debido a la insuficiencia del presupuesto estatal para atender a todas las personas vulnerables en Cuba. La crisis alimentaria ha afectado gravemente a los adultos mayores, quienes dependen cada vez más de la ayuda privada para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación.
Publicidad
¿Qué papel juega el Sistema de Atención a la Familia (SAF) en la asistencia a los ancianos cubanos?
El SAF es un programa estatal creado en 1998 para garantizar la alimentación de adultos mayores, personas con discapacidad y casos sociales vulnerables sin recursos ni apoyo familiar. Sin embargo, debido a la falta de recursos, el SAF depende cada vez más de donaciones privadas y de organizaciones internacionales para funcionar adecuadamente.
Publicidad
¿Cuál es la situación actual de los jubilados en Cuba en términos de alimentación y pensiones?
La situación es crítica, con un 99% de los jubilados cubanos incapaces de cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y medicamentos. El 39% de los jubilados cobra la pensión mínima de 1.528 pesos cubanos al mes, lo que es insuficiente para subsistir. La crisis alimentaria ha llevado a que muchos ancianos dejen de realizar comidas diarias.
Publicidad
¿Qué impacto tiene la crisis económica en la población envejecida de Cuba?
La crisis económica ha tenido un impacto devastador en la población envejecida de Cuba, que representa el 25% de la población total. El colapso del sistema de asistencia social y la emigración masiva han dejado a muchos ancianos sin apoyo familiar, teniendo que depender de la solidaridad vecinal y de donaciones para sobrevivir.
Publicidad
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.