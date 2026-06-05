Confirman tres nuevos feminicidios en Cuba y la cifra sube a 29 en lo que va de año

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El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) confirmó este viernes tres nuevos feminicidios en Cuba, elevando la cifra total a 29 en lo que va de 2026, en lo que la organización describe como «un alza preocupante de la violencia en la profunda crisis humanitaria del país».

Dos de los tres crímenes ocurrieron el mismo día, el pasado martes 2 de junio. Adrianelys Nieves Castillo, de 24 años, fue asesinada durante un apagón en un reparto de la ciudad de Camagüey, presuntamente por su expareja, quien invadió su hogar.

El agresor ya se encuentra bajo custodia policial. La víctima deja una hija menor de edad que presenció el ataque; su pareja actual también resultó herida.

Esa misma noche, en San Francisco de Paula, municipio de San Miguel del Padrón, La Habana, fue asesinada Estefany (Tita) García, de 29 años, también presuntamente por su expareja, quien ya está encarcelado y tenía antecedentes de violencia machista.

Estefany deja una bebé de solo seis meses. El OGAT señaló que este caso se suma a un patrón documentado en 2026 de madres asesinadas con bebés de pocos meses de vida.

El tercer feminicidio corresponde a Yanet Sánchez Espino, de 48 años, vecina de El Vedado, en Plaza de la Revolución, cuyo cuerpo fue hallado el 30 de mayo en la playa de Guanabo, La Habana del Este.

Alas Tensas identificó «claros sesgos de género» en los hechos, aunque el caso sigue bajo investigación.

Captura de Facebook / Alas Tensas

Precisamente este viernes, otro crimen generó consternación en El Vedado, donde una vecina fue hallada muerta de madrugada en el parque de la esquina de calle 23 y Avenida Paseo.

El ritmo de feminicidios en 2026 es alarmante: en poco más de cinco meses se han confirmado 29 crímenes, frente a los 48 documentados en todo 2025.

La organización contabiliza además 19 intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género en lo que va del año, e investiga 12 posibles feminicidios adicionales.

El caso más grave del año fue el doble feminicidio en Batabanó, el 22 de abril, cuando Rosalí Peña Hernández, de 31 años, y su hija Camila Aguilera Peña, de 12 años, fueron asesinadas por la pareja de Rosalí.

Días después, el feminicidio número 26 del año fue el de Osleidys Bonaga Corella, de 41 años, asesinada en Gibara, Holguín, por su expareja con arma blanca.

La crisis se agrava por la ausencia de un marco legal e institucional adecuado. El Código Penal cubano, vigente desde noviembre de 2022, no tipifica el feminicidio como delito autónomo, sino solo como agravante del homicidio.

Cuba carece de una ley integral de violencia de género, no existen refugios para mujeres en riesgo ni protocolos de protección efectivos, y el régimen no publica estadísticas oficiales sobre estos crímenes.

El contraste con las declaraciones oficiales es brutal. El 25 de abril, la Cancillería cubana publicó en X que en Cuba «no hay ni habrá impunidad ante hechos de violencia basada en género», cuando ya se contabilizaban 19 feminicidios en el año.

Entre 2019 y 2025, el OGAT y la organización Yo Sí Te Creo en Cuba -que cerró su observatorio en abril- documentaron un total de 315 feminicidios en la Isla.

El Observatorio recuerda a la ciudadanía que denunciar estos crímenes no es delito y pide a quienes conozcan casos de violencia extrema contra mujeres y niñas que contacten al observatorio en observatorio@alastensas.com.