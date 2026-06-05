Consternación en El Vedado tras la muerte de una mujer en circunstancias violentas

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El barrio habanero de El Vedado amaneció este viernes consternado tras el feminicidio de una vecina de la calle 27 encontrada muerta de madrugada en el parque de la céntrica esquina de calle 23 y Avenida Paseo, en el corazón del municipio Plaza de la Revolución.

La víctima, residente en la calle 27, recibió cuatro puñaladas y murió desangrada.

El catedrático e historiador Julio César González Pagés, residente del llamado «West Vedado», fue quien denunció públicamente el crimen en Facebook.

«El barrio amaneció desde ayer consternado con el feminicidio de una vecina de la calle 27 que fue encontrada muerta después de haber recibido cuatro puñaladas, el asesinato por desangramiento fue de madrugada en el céntrico parque de la esquina de la calle 23 y Avenida Paseo», escribió González Pagés.

Según comentarios de vecinos recogidos por el académico, el presunto agresor sería la expareja de la víctima, quien el día anterior al crimen habría intentado quitarse la vida.

La mujer deja dos hijos jóvenes huérfanos y una familia destrozada.

El crimen se produjo mientras el barrio permanecía sin electricidad, gas ni agua, una situación que González Pagés resumió con amarga ironía: «Crónicas de un viernes cualquiera desde Apogonia la capital de Oscuristan. ¡Ni una menos!».

Este feminicidio no es un hecho aislado, sino el último episodio de una espiral de violencia que sacude El Vedado desde hace días.

El propio González Pagés denunció el jueves que vecinos salen de madrugada a capturar ladrones ante la impunidad, y que en una sola semana se registraron más de 30 robos en viviendas en el cuadrante entre Zapata y 23, y entre Paseo y 12.

El miércoles, él mismo sufrió un intento de asalto por dos menores mientras regresaba con la compra, y alertó: «Los adultos mayores somos ahora el centro de robos y asaltos».

El caso encaja en el patrón dominante de los feminicidios en Cuba documentado por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT): el 83,3 % son cometidos por la pareja o expareja, el 64,6 % se ejecutan con arma blanca y el 62,5 % ocurren en el entorno inmediato de la víctima.

Hasta el 23 de mayo, el OGAT había verificado 26 feminicidios en Cuba en lo que va de 2026, frente a los 48 registrados en todo 2025, lo que indica que el ritmo de este año es significativamente más grave.

Las cifras reales podrían ser aún mayores, dado que el Estado cubano no publica estadísticas oficiales sobre estos crímenes y el subregistro es una constante reconocida por los propios observatorios independientes.

El marco legal agrava el problema: el Código Penal vigente desde noviembre de 2022 no tipifica el feminicidio como delito autónomo, Cuba carece de una ley integral de violencia de género y no existen refugios para mujeres en riesgo ni protocolos de protección efectivos.

Entre 2019 y 2025, el OGAT y la organización Yo Sí Te Creo en Cuba documentaron un total de 315 feminicidios en la Isla, una cifra que refleja la magnitud de una crisis que el régimen se niega a reconocer oficialmente.