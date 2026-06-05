¡El reparto sigue imparable! Greeicy y Ryan Castro se rinden ante el hit del género cubano: «Que sabrosura»

Greeicy y Ryan Castro, dos de las figuras más populares de la música urbana colombiana, se sumaron esta semana a la imparable ola internacional del reparto cubano al publicar en TikTok sus propias reacciones ante «Dichávate», el tema que no para de conquistar artistas y deportistas de todo el mundo.
Fue ayer cuando Greeicy compartió un video en su cuenta de TikTok bailando al ritmo del hit cubano. La descripción del clip no dejó lugar a dudas sobre lo que sentía: «Que sabrosura la que tiene el reparto Mucha C A N D E L A ». El video acumuló 257,700 vistas y 39,200 likes en pocas horas, desatando una avalancha de comentarios entusiastas, especialmente de seguidores cubanos.
«Gracias por bailar nuestra música preciosa», escribió una usuaria. Otra añadió: «Eres hermosa y gracias por bailar nuestra música». Un tercer comentario resumió el sentir general: «No sabía lo mucho que necesitaba ver a mi Diosa bailando esta canción que cargo pegaísimaa».
Unos días antes, el pasado martes, Ryan Castro había publicado su propio video con «Dichávate» de fondo, acompañado de una sola frase: «Es un vicioooooooooooo». El resultado fue explosivo: 6,300,000 vistas, 929,700 likes y 31,700 compartidos, convirtiéndose en uno de los clips más impactantes de toda la ola viral del reparto en 2026.
«Dichávate», lanzada el 24 de diciembre de 2025 por Ya Ice Dilan, Rey Tony, Helabusador, JipMusic Global y DJ Honda, superó los 40 millones de reproducciones en YouTube y dominó TikTok desde enero de este año, convirtiéndose en el detonante principal de la fiebre internacional por el reparto cubano.
La lista de figuras que han caído ante el tema no deja de crecer. Maluma se rindió al género el pasado martes con un video desde una sauna y el texto «Q hp vicio» superpuesto, que acumuló 311,000 vistas. Antes que él, Vinicius Jr. del Real Madrid compartió el tema en Instagram el 21 de mayo. Bad Gyal lo baila en los conciertos de su gira generando más de 80,000 reacciones, y Alexander Delgado de Gente de Zona se viralizó escuchándola en enero.
El reparto cubano es un subgénero urbano surgido entre 2007 y 2010 en los barrios populares de La Habana, con influencias del reguetón, la timba y la rumba, que vive en 2026 su momento de mayor proyección internacional.
Billboard incluyó a Bebeshito y Wampi entre los 26 artistas a seguir en 2026, un reconocimiento que refleja cómo el género ha trascendido las fronteras de la isla para instalarse en la conversación musical global.
«Ahora la amo más», escribió una seguidora cubana bajo el video de Greeicy, con tres banderas de Cuba, resumiendo en pocas palabras el orgullo que despierta en la comunidad cada nueva estrella internacional que se rinde ante su música.
Preguntas Frecuentes sobre el Fenómeno del Reparto Cubano en 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el reparto cubano y por qué se ha vuelto tan popular en 2026?
El reparto cubano es un subgénero urbano que surgió entre 2007 y 2010 en los barrios populares de La Habana, con influencias del reguetón, la timba y la rumba. En 2026, el tema "Dichávate" se ha convertido en un fenómeno viral, impulsando al reparto a una proyección internacional sin precedentes, atrayendo la atención de artistas y figuras públicas de todo el mundo.
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¿Cuáles son algunas de las figuras que se han rendido ante el reparto cubano?
Entre las figuras internacionales que han caído ante el reparto cubano en 2026 se encuentran los cantantes colombianos Maluma y Greeicy, el futbolista brasileño Vinicius Jr. del Real Madrid, y la artista española Bad Gyal, entre otros. Estas personalidades han compartido su entusiasmo por el tema "Dichávate", contribuyendo a su viralidad global.
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¿Quiénes están detrás del éxito de la canción "Dichávate"?
"Dichávate" es interpretada por Ya Ice Dilan, Rey Tony, Helabusador, JipMusic Global y DJ Honda. Lanzada el 24 de diciembre de 2025, la canción ha logrado superar los 40 millones de reproducciones en YouTube y convertirse en uno de los temas más virales de TikTok en 2026, gracias a su ritmo pegajoso y frases contagiosas.
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¿Cómo ha impactado TikTok en la popularidad del reparto cubano?
TikTok ha sido una plataforma crucial para la difusión y viralización del reparto cubano. A través de videos de baile y reacciones de usuarios de todo el mundo, "Dichávate" se ha convertido en el tema del momento, alcanzando audiencias internacionales y generando millones de vistas y reacciones en la plataforma.
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¿Qué significa el éxito del reparto cubano para la música urbana internacional?
El éxito del reparto cubano representa un importante paso para la música urbana internacional, ya que refleja cómo un género surgido en los barrios de La Habana ha logrado trascender fronteras y capturar la atención de la escena musical global, consolidándose como una influencia significativa en la cultura urbana actual.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.