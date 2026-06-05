¿Por qué las parejas cubanas cuando llegan a EE.UU. se separan? La teoría de este cubano se vuelve viral

Un cubano identificado en TikTok como @whiteshark_i220a publicó un video de casi siete minutos en el que analiza por qué, según su experiencia y observación, el 70% de las parejas cubanas menores de 40 años que llegan a Estados Unidos terminan separándose, y el contenido generó una amplia discusión en la comunidad cubana en el exterior.

«Llevaba diez años de relación con mi pareja en Cuba, era sumamente feliz y nada más que llegué a los Estados Unidos y todo se jodió. Eso lo escucho yo todos los días en mi círculo social», arranca el creador, describiendo una queja que, asegura, es casi universal entre los cubanos de la diáspora.

El autor identifica tres causas principales que, a su juicio, explican el fenómeno.

La primera es la libertad financiera. En Cuba, señala, la mayoría de las mujeres eran amas de casa y dependían económicamente del hombre. Al llegar a EE.UU., ambos miembros de la pareja se ven obligados a trabajar desde cero, lo que otorga a la mujer ingresos propios por primera vez. «La mujer cuando empieza a generar dinero y empieza a ver que ya tiene esa libertad financiera, empieza a tener otra perspectiva de la vida, ya no quiere estar en la casa encerrada», explica.

La segunda causa es el empoderamiento femenino propio de los países capitalistas desarrollados. Según el creador, muchas mujeres jóvenes en ese entorno no quieren pareja porque no desean depender de ningún hombre, y ese cambio de mentalidad genera fricción con parejas cubanas acostumbradas a otro modelo de relación. «Me voy a salir con mis amigas, papi, voy a tomarme unos traguitos, regreso, papi, me voy al mall, papi. Eso es muy normal, pero en nosotros los cubanos muchas veces choca», ilustra.

El tercer factor es la influencia del nuevo círculo social. En Cuba, dice, las amigas incentivaban mantener la relación a pesar de los problemas. En EE.UU., ese mensaje cambia radicalmente: «Tú no tienes que aguantarle nada, ese tipo. Tú estás muy bonita, tienes muy buen cuerpo, hay diez mil hombres en la calle. Tú no tienes la necesidad de estar aguantándole nada a nadie», reproduce el autor, describiendo lo que, según él, transmite el nuevo entorno social a la mujer recién llegada.

El creador también menciona causas secundarias, como las infidelidades y los celos que desarrollan algunos hombres cubanos al ver que su pareja cambia. «He escuchado de hombres que en Cuba nunca fueron celosos y cuando llegan a los Estados Unidos empiezan a ser sumamente celosos, ya que ven que su mujer empieza a ser otra persona», apunta.

El autor aclara que su análisis no pretende ser antifeminista, sino una lectura de la realidad social que viven miles de cubanos en la diáspora.

El debate sobre rupturas en la migración cubana no es nuevo. La cantante La Dura confirmó su separación de Jacob Forever en septiembre de 2025 tras más de 12 años juntos, y las influencers Gabriela Sofía y Sheila Fraguela anunciaron su ruptura en agosto de 2025 tras apenas cinco meses de matrimonio, casos que alimentaron conversaciones similares en redes sociales.

El modelo familiar tradicional cubano, marcado por roles de género muy definidos, choca frontalmente con la realidad del mercado laboral estadounidense, donde ambos miembros de la pareja deben trabajar para subsistir, un choque reconocido como uno de los principales factores de estrés en las relaciones de parejas inmigrantes.

«Este país te cambia, no solo por la libertad financiera, sino por el método de vida. Es un país capitalista donde cada cual tiene que trabajar, donde cada cual tiene que hacer sus labores diarias y donde cada cual tiene que también tener su espacio, porque si no, el estrés simplemente te mata», concluye @whiteshark_i220a, invitando a sus seguidores a dejar sus opiniones en los comentarios.