«Los cubanos merecen libertad y elecciones libres»: María Elvira Salazar responde a activista de izquierda

La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar confrontó este jueves a Medea Benjamin, cofundadora de la organización activista Code Pink, en un video publicado en su cuenta de X en el que le preguntó directamente si cree que el régimen castrista permitirá alguna vez elecciones libres en Cuba.
El intercambio, grabado frente a un edificio gubernamental en Washington, duró un minuto y 14 segundos. En él, Salazar le preguntó a Benjamin si apoya las elecciones libres y justas en Cuba y si confía en que el régimen las concederá. Ante la respuesta de la activista, la congresista fue contundente: «Entonces te han engañado».
En el mensaje que acompañó el video, Salazar fue directa: «Desafortunadamente, el régimen de Castro ha engañado a Medea y a los activistas de Code Pink. Han bebido completamente el Kool-Aid».
Salazar explicó qué es lo que realmente desea para los cubanos: «Lo que quiero para los cubanos es la misma libertad que disfruta Medea en Washington: el derecho a protestar, criticar al gobierno y volver a casa de manera segura».
Y añadió: «Inténtalo en La Habana. En Cuba, oponerse al régimen puede llevarte a la prisión, o algo peor. Los cubanos merecen libertad y elecciones libres».
En el video, la congresista también argumentó que levantar las sanciones no beneficiaría al pueblo cubano sino al régimen: «Vamos a darle al régimen castrista la posibilidad de obtener préstamos de organizaciones multilaterales. Van a tomar esos préstamos y van a comprar mejores armas para reprimir».
El enfrentamiento se produce en un momento de alta tensión entre activistas pro-régimen y legisladores cubanoamericanos. El pasado 24 de mayo, agentes federales del Departamento del Tesoro citaron a Medea Benjamin y al influencer Hasan Piker por su participación en el «Convoy Nuestra América», una caravana que viajó a Cuba en marzo de 2026 con unos 650 delegados de 33 países.
La investigación examina si los activistas violaron las sanciones estadounidenses vigentes, incluyendo posibles estancias en hoteles incluidos en la lista restringida del Departamento de Estado y la entrega de entre 6,000 y 6,300 libras de medicinas al Ministerio de Salud cubano. Benjamin calificó la acción del Tesoro como una «táctica de intimidación» y aseguró que Code Pink actuó bajo una categoría de ayuda humanitaria permitida.
Salazar ha mantenido un discurso consistente contra la dictadura cubana. En abril declaró que el régimen comunista «está en soporte vital» y que «Trump solo necesita desconectarlo». En mayo aplaudió las sanciones de la administración Trump contra GAESA, el conglomerado militar-empresarial cubano, y ha denunciado casos concretos de represión como el del adolescente Jonathan David Muir Burgos, detenido desde el 16 de marzo.
Code Pink y otros grupos de izquierda abogan por el levantamiento de las sanciones, argumentando que dañan al pueblo cubano. Salazar, en cambio, sostiene que cualquier alivio económico solo fortalece al régimen: «El régimen castrista va a decir: perfecto, ahora vamos a tener más dinero para reprimir más. Nunca, nunca, nunca darán elecciones libres y justas».
Preguntas frecuentes sobre la posición de María Elvira Salazar respecto a Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué opina María Elvira Salazar sobre las elecciones libres en Cuba?
María Elvira Salazar sostiene que el régimen castrista nunca permitirá elecciones libres y justas en Cuba. La congresista criticó a los activistas que creen que esto podría suceder, afirmando que están engañados por la propaganda del régimen. Salazar aboga por la libertad en Cuba, similar a la que disfrutan los ciudadanos en Estados Unidos, donde pueden criticar al gobierno sin consecuencias.
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¿Cuál es la postura de Salazar sobre el levantamiento de sanciones a Cuba?
Salazar cree que levantar las sanciones no beneficiaría al pueblo cubano, sino al régimen. Argumenta que cualquier alivio económico solo fortalecería al gobierno cubano, permitiéndole adquirir más recursos para reprimir a su población en lugar de mejorar sus condiciones de vida.
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¿Cómo responde Salazar a las críticas de los activistas pro-régimen?
Salazar acusa a los activistas pro-régimen de ser cómplices de una dictadura que reprime a su pueblo. Enfrentó directamente a Medea Benjamin de Code Pink, afirmando que los activistas están engañados y que sus acciones no ayudan al pueblo cubano sino que apoyan a un régimen opresivo.
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¿Qué medidas propone Salazar para lograr la libertad en Cuba?
Salazar aboga por mantener y aumentar la presión sobre el régimen cubano. Ella apoya firmemente las sanciones económicas y rechaza cualquier negociación que no conduzca a una transición democrática. Salazar también respalda la idea de cortar el suministro de petróleo a Cuba como una medida para debilitar al régimen.
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