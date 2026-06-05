¡No todo son peleas entre cubanos y mexicanos! Esta pareja revela sus choques: "Voy a empezar fuerte"

La creadora de contenido cubana Daniela López Peña publicó la segunda parte de su serie sobre choques culturales con su novio mexicano, Ulises, un video de casi dos minutos que resume con humor los malentendidos lingüísticos más llamativos de su relación intercultural.

«Choques culturales entre mi novio mexicano y yo cubana parte 2, voy a empezar yo», anuncia Daniela al inicio del clip, antes de advertir: «Voy a empezar fuerte».

El primer choque que aborda es la palabra «coger».

En Cuba, el verbo es completamente neutro: significa tomar o agarrar. «Coger para nosotros los cubanos es no sé, voy a coger algo, cógeme eso ahí», explica Daniela. Pero en México, como ella misma reconoce, «es algo muy distinto, muy distinto», ya que tiene una connotación sexual explícita que dejó a su novio más que sorprendido.

El segundo malentendido involucra la palabra «galleta».

Daniela relata que cuando su novio se molestó y le dijo «te voy a dar una galleta», ella interpretó la frase como un ofrecimiento dulce. «Que está encabronada y me va a dar un premio. Dije, bueno, es una de chocolate», cuenta entre risas. La realidad fue otra: «No era una galleta de comer, era una pinche cachetada. Lo aprendí a las malas».

El tercer choque es la palabra «guagua», tan cotidiana para cualquier cubano.

Cuando Daniela decía «voy a coger la guagua», su novio mexicano no entendía nada. «Una guagua y yo, una guagua, un perro que... pues yo me imagino que una guagua es ladrando, un perro», imita ella la reacción de Ulises. Para los cubanos, una guagua es simplemente el autobús. «Una guagua, un pinche camión. Tan difícil de decir un camión. Camión, bus», concluye Daniela con ironía.

El cuarto punto de fricción no es una palabra sino el volumen de voz.

Daniela señala que para los cubanos es completamente normal hablar fuerte. «Yo le hablo a este hombre y él me dice no me grites, y yo digo no te estoy gritando, porque si yo te grito y sales corriendo», dice, dejando claro que lo que para ella es una conversación normal, para su novio suena como una discusión.

Este tipo de contenido forma parte de una tendencia consolidada en TikTok donde parejas interculturales documentan sus diferencias cotidianas con humor. Venezolanas casadas con cubanos, uruguayas y colombianas con novios cubanos han generado tendencia con videos similares, convirtiendo los malentendidos del español cubano en un género propio del entretenimiento en redes.

La migración cubana hacia México se ha intensificado en los últimos años, generando más parejas y familias interculturales que, aunque comparten el idioma, descubren a diario que hablar español no siempre significa entenderse.