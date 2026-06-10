Pete Hegseth desde el Comando Central lanza advertencia a Cuba: «No amenacen a los estadounidenses»

Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, desde el Comando Central.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó este miércoles una contundente advertencia al régimen cubano tras concluir una visita a la Base Naval de Guantánamo y trasladarse al Comando Central (CENTCOM), en Tampa, Florida.

«Nuestro mensaje a Cuba es: no se metan en ese juego donde están amenazando a los estadounidenses o al territorio estadounidense, porque eso no les irá bien», declaró el funcionario, en una de las advertencias más directas emitidas recientemente por la administración Trump hacia La Habana.

Las declaraciones se produjeron después de una jornada en Guantánamo, donde Hegseth se ejercitó junto a marines, soldados y marineros antes de dirigirse a las tropas destacadas en la base naval.

Durante esa visita, el secretario de Defensa insistió en que sería «imprudente» que Cuba intentara adquirir armamento capaz de alcanzar la instalación militar estadounidense o el territorio continental de Estados Unidos.

Según afirmó, una decisión de ese tipo «invitaría a una confrontación» que el régimen cubano no estaría en condiciones de sostener.

Hegseth reiteró además que el Departamento de Guerra permanecerá «preparado y posicionado para cualquier posible contingencia» relacionada con Cuba y aseguró que el futuro de la isla depende tanto de las decisiones de sus dirigentes como de las que adopte Washington.

«El futuro de Cuba está en manos de sus líderes y del presidente de Estados Unidos», afirmó.

El funcionario también hizo referencia al caso de Nicolás Maduro como ejemplo de las consecuencias que, a su juicio, puede tener desafiar a Estados Unidos, aludiendo a las acciones emprendidas por la administración Trump contra Venezuela.

Las advertencias llegan en medio de una creciente tensión entre Washington y La Habana que se intensificó en mayo de 2026, cuando el portal Axios informó que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán desde 2023.

Según ese reporte, funcionarios cubanos habrían discutido la posibilidad de emplear esos sistemas contra la Base Naval de Guantánamo, embarcaciones de la Armada estadounidense e incluso objetivos en Florida. Moscú rechazó posteriormente la información y la calificó como una «guerra de información».

La respuesta de Washington no se hizo esperar. De acuerdo con Politico, la administración Trump encargó al Comando Sur la elaboración de distintos escenarios de acción militar contra Cuba, que incluirían desde ataques aéreos limitados hasta una eventual intervención terrestre. Como parte de ese refuerzo estratégico, el portaaviones USS Nimitz fue desplegado en el Caribe el pasado 20 de mayo.

La situación dio lugar además a un hecho poco común en las relaciones entre ambos países. El 29 de mayo, el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, sostuvo un encuentro con el general Roberto Legrá Sotolongo, jefe del Estado Mayor cubano, en las inmediaciones de Guantánamo. Según diversos reportes, fue la primera reunión de este nivel entre mandos militares de ambos países en décadas.

Desde La Habana, las autoridades han respondido con un discurso de resistencia. Miguel Díaz-Canel advirtió recientemente que una acción militar estadounidense podría provocar un «baño de sangre de consecuencias incalculables», mientras que el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío defendió el derecho de Cuba a fortalecer sus capacidades defensivas, aunque evitó confirmar o desmentir directamente las informaciones sobre los drones.

La visita de Hegseth a Guantánamo y Tampa había sido anunciada oficialmente por el Pentágono el pasado 9 de junio.

Aunque funcionarios estadounidenses aseguran que no consideran a Cuba una amenaza inminente, han expresado preocupación por lo que describen como una «amenaza creciente» derivada de la combinación de nuevas capacidades militares, la cercanía geográfica de la isla y la cooperación de La Habana con Rusia e Irán.