Pete Hegseth desde el Comando Central lanza advertencia a Cuba: «No amenacen a los estadounidenses»

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó este miércoles una contundente advertencia al régimen cubano tras concluir una visita a la Base Naval de Guantánamo y trasladarse al Comando Central (CENTCOM), en Tampa, Florida.
«Nuestro mensaje a Cuba es: no se metan en ese juego donde están amenazando a los estadounidenses o al territorio estadounidense, porque eso no les irá bien», declaró el funcionario, en una de las advertencias más directas emitidas recientemente por la administración Trump hacia La Habana.
Las declaraciones se produjeron después de una jornada en Guantánamo, donde Hegseth se ejercitó junto a marines, soldados y marineros antes de dirigirse a las tropas destacadas en la base naval.
Durante esa visita, el secretario de Defensa insistió en que sería «imprudente» que Cuba intentara adquirir armamento capaz de alcanzar la instalación militar estadounidense o el territorio continental de Estados Unidos.
Según afirmó, una decisión de ese tipo «invitaría a una confrontación» que el régimen cubano no estaría en condiciones de sostener.
Hegseth reiteró además que el Departamento de Guerra permanecerá «preparado y posicionado para cualquier posible contingencia» relacionada con Cuba y aseguró que el futuro de la isla depende tanto de las decisiones de sus dirigentes como de las que adopte Washington.
«El futuro de Cuba está en manos de sus líderes y del presidente de Estados Unidos», afirmó.
El funcionario también hizo referencia al caso de Nicolás Maduro como ejemplo de las consecuencias que, a su juicio, puede tener desafiar a Estados Unidos, aludiendo a las acciones emprendidas por la administración Trump contra Venezuela.
Las advertencias llegan en medio de una creciente tensión entre Washington y La Habana que se intensificó en mayo de 2026, cuando el portal Axios informó que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán desde 2023.
Según ese reporte, funcionarios cubanos habrían discutido la posibilidad de emplear esos sistemas contra la Base Naval de Guantánamo, embarcaciones de la Armada estadounidense e incluso objetivos en Florida. Moscú rechazó posteriormente la información y la calificó como una «guerra de información».
La respuesta de Washington no se hizo esperar. De acuerdo con Politico, la administración Trump encargó al Comando Sur la elaboración de distintos escenarios de acción militar contra Cuba, que incluirían desde ataques aéreos limitados hasta una eventual intervención terrestre. Como parte de ese refuerzo estratégico, el portaaviones USS Nimitz fue desplegado en el Caribe el pasado 20 de mayo.
La situación dio lugar además a un hecho poco común en las relaciones entre ambos países. El 29 de mayo, el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, sostuvo un encuentro con el general Roberto Legrá Sotolongo, jefe del Estado Mayor cubano, en las inmediaciones de Guantánamo. Según diversos reportes, fue la primera reunión de este nivel entre mandos militares de ambos países en décadas.
Desde La Habana, las autoridades han respondido con un discurso de resistencia. Miguel Díaz-Canel advirtió recientemente que una acción militar estadounidense podría provocar un «baño de sangre de consecuencias incalculables», mientras que el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío defendió el derecho de Cuba a fortalecer sus capacidades defensivas, aunque evitó confirmar o desmentir directamente las informaciones sobre los drones.
La visita de Hegseth a Guantánamo y Tampa había sido anunciada oficialmente por el Pentágono el pasado 9 de junio.
Aunque funcionarios estadounidenses aseguran que no consideran a Cuba una amenaza inminente, han expresado preocupación por lo que describen como una «amenaza creciente» derivada de la combinación de nuevas capacidades militares, la cercanía geográfica de la isla y la cooperación de La Habana con Rusia e Irán.
Preguntas frecuentes sobre la advertencia de EE.UU. a Cuba y la situación de drones militares
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Estados Unidos ha lanzado una advertencia a Cuba?
Estados Unidos ha lanzado una advertencia a Cuba debido a informes de que el régimen cubano ha adquirido más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán desde 2023, y que podría planear usarlos contra la Base Naval de Guantánamo y otros objetivos estadounidenses. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha dejado claro que cualquier intento de Cuba de desarrollar capacidades militares que amenacen a EE.UU. podría provocar una confrontación que Cuba no estaría en condiciones de sostener.
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¿Qué implica la amenaza de drones militares desde Cuba?
La amenaza de drones militares desde Cuba implica una preocupación creciente para la seguridad nacional de Estados Unidos, especialmente dado el apoyo de Rusia e Irán al programa de drones cubanos. Aunque funcionarios estadounidenses no consideran a Cuba una amenaza inminente, el desarrollo de estas capacidades militares podría ser utilizado en acciones de provocación o guerra irregular, lo que aumenta las tensiones entre ambos países.
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¿Cómo ha respondido Estados Unidos a la cooperación militar de Cuba con Rusia e Irán?
Estados Unidos ha respondido con un refuerzo militar en el Caribe, desplegando el portaaviones USS Nimitz y más de 1,300 marines en la región. Además, ha habido reuniones de alto nivel entre funcionarios militares de EE.UU. y Cuba, así como advertencias directas al régimen cubano para desmantelar cualquier acto de hostilidad. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de presión sobre La Habana.
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¿Qué consecuencias podría enfrentar Cuba si adquiere armamento de largo alcance?
El secretario de Defensa de EE.UU. ha advertido que Cuba averiguaría muy rápido las consecuencias si intenta adquirir armas capaces de alcanzar el territorio estadounidense o sus instalaciones. Las consecuencias podrían incluir medidas militares por parte de EE.UU., que está preparado para cualquier contingencia. La historia reciente de acciones estadounidenses en Venezuela fue citada como ejemplo de las posibles represalias.
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