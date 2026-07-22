Trump lanza una dura advertencia a Irán: Destruirá un puente o una planta eléctrica por cada ataque en Ormuz

El presidente Donald Trump publicó este miércoles en su red social Truth Social una advertencia directa a la República Islámica de Irán: a partir de ese momento, cada vez que fuerzas iraníes disparen contra un barco en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una planta eléctrica iraní, incluyendo instalaciones ubicadas en las inmediaciones de Teherán o dentro de la capital.

«A partir de ahora, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, EE.UU. bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluidas aquellas instalaciones situadas junto a la capital, Teherán, o dentro de ella», escribió a las 8:56 am.

La advertencia fue lanzada mientras Trump se trasladaba a la base aérea de Dover, en Delaware, para recibir con honores los restos de militares estadounidenses caídos en ataques iraníes en Jordania e Irak.

Antes de abordar el Air Force One, el mandatario fue contundente: «Van a pagar un precio muy alto y están siendo diezmados».

Captura de Truth Social / Donald J. Trump

El contexto inmediato es sombrío para Washington. El Pentágono confirmó el martes la muerte del sargento Angel S. Rampersad, de 28 años, previamente reportado como desaparecido tras el ataque iraní del 17 de julio contra la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania.

Con esa confirmación, el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio del conflicto el 28 de febrero de 2026 asciende a 18.

Según informó la agencia EFE desde Washington, las fuerzas estadounidenses completaron además su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán, golpeando centros de operaciones militares, instalaciones de drones, capacidades marítimas y logística.

El Comando Central (CENTCOM) aseguró que el estrecho de Ormuz permanece «abierto» al tránsito comercial pese a los ataques iraníes contra más de 30 embarcaciones en los últimos tres meses, y que desde principios de mayo ha facilitado el paso de unos 900 barcos comerciales y 450 millones de barriles de crudo.

Irán, por su parte, afirmó este miércoles haber atacado dos bases militares utilizadas por EE.UU. en Jordania, destruido ocho drones MQ-9 y causado muertos y heridos entre soldados estadounidenses.

El cruce de ataques se produce tras la ruptura del alto el fuego firmado el 18 de junio, que había abierto una ventana de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Las hostilidades se reanudaron hace aproximadamente dos semanas y han paralizado cualquier intento de salida diplomática.

El día anterior, Trump ya había advertido que EE.UU. podría atacar «muy pronto» la Montaña Pico, un complejo subterráneo vinculado al programa nuclear iraní.

«Probablemente atacaremos esa zona muy pronto. Y no hay nada que puedan hacer al respecto», declaró durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente libanés Joseph Aoun.

El secretario de Defensa Pete Hegseth estimó ante el Senado que la guerra contra Irán ha costado 37,500 millones de dólares y solicitó cerca de 70,000 millones adicionales para financiar operaciones y reponer armamento.

Desde Manila, donde participó en la cumbre de cancilleres de la ASEAN, el secretario de Estado Marco Rubio advirtió que las pretensiones de Teherán sobre el control del estrecho sentarían un precedente inaceptable: «Si creamos un precedente en Oriente Medio, en el que el interés de una nación puede decidir si controlar un paso de aguas internacionales, cobrar un peaje y si no se paga hacer explotar los barcos, habremos creado un precedente muy peligroso».

Rubio señaló además que Washington está dispuesto a negociar, pero que Irán «no ha cumplido sus compromisos» del alto el fuego de junio: «El problema que tenemos ahora es que no se toma en serio las negociaciones. Si ellos son serios, nosotros también lo seremos».

Mientras tanto, una encuesta publicada este miércoles por Politico entre 2,061 estadounidenses reveló que el 36 % considera que EE.UU. no debería continuar su participación en el conflicto, 14 puntos porcentuales más que en mayo, mientras solo el 16 % apoya mantener la guerra activa.