Bruno Rodríguez se burla de Pete Hegseth por las pruebas de testosterona: «¿Qué hará si no cumple él los requisitos?»

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla lanzó este viernes una irónica andanada contra el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, cuestionando su credibilidad para exigir estándares físicos y hormonales a sus soldados cuando él mismo, según afirma el diplomático cubano, no puede seguir el ritmo de los Marines.
En un mensaje publicado en X, Rodríguez apuntó directamente a la contradicción que, a su juicio, encarna Hegseth.
«Mientras el Secretario de Guerra de EEUU hace lobby para aumentar presupuestos militares que fomentan la carrera armamentista e incendian el planeta; apoya a ultranza la guerra en Medio Oriente y Europa; lanza amenazas contra diversos países; y destituye a sus generales más fogueados y reconocidos; no confía en la fortaleza y preparación física de sus soldados», escribió.
El detonante de la crítica fue el anuncio de Hegseth, el 15 de julio, de implementar pruebas anuales obligatorias de testosterona para todo el personal militar mayor de 30 años, integradas en la evaluación médica periódica.
Rodríguez no dejó pasar la oportunidad de señalar el episodio que, según él, desmiente esa retórica: «A él se le mostró mareado después de tratar de seguir, hace poco, la rutina física de los Marines», dijo, en alusión a las sesiones de entrenamiento de Hegseth con sus subalternos en la Base Naval de Guantánamo.
«Ahora dice que realizará pruebas de testosterona en sus militares para ver si están facultados para cumplir sus misiones y aptos para el vigor que requiere el combate. En caso de no cumplir él los requisitos ¿qué hará?», ironizó.
En aquella visita a la Base en junio, Hegseth se mostró entrenando con marines y marineros, corriendo en formación, haciendo ejercicios de piernas y levantando pesas.
Pese a lo que ahora dice el canciller cubano, las imágenes del secretario de Guerra de Estados Unidos vestido con camiseta deportiva, shorts y zapatillas desataron una avalancha de comentarios jocosos de cubanas, quienes dejaron a un lado la política para alabar el buen aspecto físico del funcionario.
Hegseth vuelve a la polémica con su nuevo programa, bautizado con el eslogan «High-T» -en referencia a una tendencia de redes sociales que promueve altos niveles de testosterona como símbolo de masculinidad.
«Autorizo un nuevo programa de detección de deficiencia de testosterona para nuestros miembros del servicio, garantizando que tengan los niveles adecuados de testosterona para operar en su máximo rendimiento», reveló en un video en X.
El secretario justificó la medida afirmando que «se trata de restaurar y optimizar sus capacidades naturales, proteger su longevidad y garantizar que tengan la base biológica necesaria para sostener el combate».
La iniciativa ha generado rechazo en Estados Unidos. La representante demócrata Chrissy Houlahan, veterana de la Fuerza Aérea, calificó el programa como una «obsesión de guerra cultural» y aseguró que «el anuncio prueba que el secretario Hegseth sigue instrucciones de los extremos del manosphere».
Houlahan votó en contra de otorgar 150,000 millones de dólares al Departamento de Guerra, tildando a Hegseth de «imprudente, incompetente e impenitente».
Expertos médicos de la Endocrine Society y la American Urological Association también han cuestionado la medida, advirtiendo que no existe correlación establecida entre los niveles basales de testosterona y la capacidad física o la preparación militar, y que las pruebas masivas van en contra de las guías clínicas actuales.
El Departamento de Guerra no especificó qué estudios respaldan la medida ni aclaró si las militares mujeres -que representan el 17 % del personal activo- serían evaluadas por deficiencias hormonales equivalentes.
Preguntas frecuentes sobre la polémica entre Bruno Rodríguez y Pete Hegseth
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Bruno Rodríguez criticó a Pete Hegseth en redes sociales?
Bruno Rodríguez criticó a Pete Hegseth por implementar pruebas de testosterona obligatorias para militares mayores de 30 años, mientras cuestionaba su propia capacidad para cumplir con los estándares físicos que exige.
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¿Cuál es el nuevo programa de testosterona en el ejército de Estados Unidos?
El nuevo programa, denominado «High-T», incluye pruebas anuales obligatorias de testosterona para todo el personal militar mayor de 30 años, con el objetivo de optimizar sus capacidades naturales y asegurar niveles adecuados para el rendimiento en combate.
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¿Qué reacciones ha generado el programa de testosterona de Pete Hegseth?
El programa ha generado controversia médica y política. Expertos médicos y políticos, como la representante Chrissy Houlahan, han cuestionado su efectividad y la falta de evidencia científica que respalde la medida, además de criticar la exclusión de las mujeres militares.
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¿Cómo ha reaccionado Cuba a las acciones y declaraciones de Pete Hegseth?
Las autoridades cubanas han respondido con críticas y advertencias. Voceros del régimen y el canciller Bruno Rodríguez han cuestionado las acciones de Hegseth, mientras que el presidente Díaz-Canel ha advertido sobre posibles consecuencias de una agresión militar.
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¿Qué impacto han tenido las imágenes de Pete Hegseth en Guantánamo en las redes sociales cubanas?
Las imágenes de Hegseth en Guantánamo han causado reacciones humorísticas y comentarios jocosos en redes sociales cubanas, donde muchos usuarios han hecho bromas sobre su aspecto físico y su vestimenta deportiva, dejando de lado las tensiones políticas habituales.
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