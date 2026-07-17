Bruno Rodríguez se burla de Pete Hegseth por las pruebas de testosterona: «¿Qué hará si no cumple él los requisitos?»

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla lanzó este viernes una irónica andanada contra el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, cuestionando su credibilidad para exigir estándares físicos y hormonales a sus soldados cuando él mismo, según afirma el diplomático cubano, no puede seguir el ritmo de los Marines.

En un mensaje publicado en X, Rodríguez apuntó directamente a la contradicción que, a su juicio, encarna Hegseth.

«Mientras el Secretario de Guerra de EEUU hace lobby para aumentar presupuestos militares que fomentan la carrera armamentista e incendian el planeta; apoya a ultranza la guerra en Medio Oriente y Europa; lanza amenazas contra diversos países; y destituye a sus generales más fogueados y reconocidos; no confía en la fortaleza y preparación física de sus soldados», escribió.

El detonante de la crítica fue el anuncio de Hegseth, el 15 de julio, de implementar pruebas anuales obligatorias de testosterona para todo el personal militar mayor de 30 años, integradas en la evaluación médica periódica.

Rodríguez no dejó pasar la oportunidad de señalar el episodio que, según él, desmiente esa retórica: «A él se le mostró mareado después de tratar de seguir, hace poco, la rutina física de los Marines», dijo, en alusión a las sesiones de entrenamiento de Hegseth con sus subalternos en la Base Naval de Guantánamo.

«Ahora dice que realizará pruebas de testosterona en sus militares para ver si están facultados para cumplir sus misiones y aptos para el vigor que requiere el combate. En caso de no cumplir él los requisitos ¿qué hará?», ironizó.

En aquella visita a la Base en junio, Hegseth se mostró entrenando con marines y marineros, corriendo en formación, haciendo ejercicios de piernas y levantando pesas.

Pese a lo que ahora dice el canciller cubano, las imágenes del secretario de Guerra de Estados Unidos vestido con camiseta deportiva, shorts y zapatillas desataron una avalancha de comentarios jocosos de cubanas, quienes dejaron a un lado la política para alabar el buen aspecto físico del funcionario.

Hegseth vuelve a la polémica con su nuevo programa, bautizado con el eslogan «High-T» -en referencia a una tendencia de redes sociales que promueve altos niveles de testosterona como símbolo de masculinidad.

«Autorizo un nuevo programa de detección de deficiencia de testosterona para nuestros miembros del servicio, garantizando que tengan los niveles adecuados de testosterona para operar en su máximo rendimiento», reveló en un video en X.

El secretario justificó la medida afirmando que «se trata de restaurar y optimizar sus capacidades naturales, proteger su longevidad y garantizar que tengan la base biológica necesaria para sostener el combate».

La iniciativa ha generado rechazo en Estados Unidos. La representante demócrata Chrissy Houlahan, veterana de la Fuerza Aérea, calificó el programa como una «obsesión de guerra cultural» y aseguró que «el anuncio prueba que el secretario Hegseth sigue instrucciones de los extremos del manosphere».

Houlahan votó en contra de otorgar 150,000 millones de dólares al Departamento de Guerra, tildando a Hegseth de «imprudente, incompetente e impenitente».

Expertos médicos de la Endocrine Society y la American Urological Association también han cuestionado la medida, advirtiendo que no existe correlación establecida entre los niveles basales de testosterona y la capacidad física o la preparación militar, y que las pruebas masivas van en contra de las guías clínicas actuales.

El Departamento de Guerra no especificó qué estudios respaldan la medida ni aclaró si las militares mujeres -que representan el 17 % del personal activo- serían evaluadas por deficiencias hormonales equivalentes.