Trump reúne a su equipo de seguridad y prepara una ofensiva militar de mayor alcance contra Irán

Trump con su equipo e seguridad nacional en la Sala de Crisis de la Casa Blanca (imagen de archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este martes una reunión en la Sala de Crisis de la Casa Blanca (Situation Room) para analizar una nueva fase de la ofensiva militar contra Irán, que, según diversas fuentes conocedoras del encuentro, será más amplia que los ataques realizados hasta ahora en el estrecho de Ormuz.

La reunión se produjo mientras las Fuerzas Armadas estadounidenses completaban el cuarto día consecutivo de operaciones sobre la zona del estrecho y la costa sur iraní.

Los bombardeos se han concentrado en sistemas de defensa aérea, radares, posiciones de misiles antibuque y plataformas de lanzamiento de drones, con el objetivo de reducir significativamente la capacidad de Irán para atacar el tráfico marítimo en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Como respuesta, Teherán continuó lanzando misiles y drones contra bases militares estadounidenses ubicadas en Jordania, Kuwait y Baréin, elevando la tensión en toda la región, según reporte de Axios.

Durante la jornada también entró en vigor el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes. El comandante del Mando Central de EE.UU. (CENTCOM), almirante Brad Cooper, afirmó que Irán ha atacado deliberadamente embarcaciones comerciales durante la última semana, causando muertos, desaparecidos y heridos entre las tripulaciones civiles.

A pesar de ello, funcionarios estadounidenses aseguraron que unos 300 buques lograron cruzar el estrecho de Ormuz con apoyo de las fuerzas navales del país.

En la reunión participaron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el enviado especial Steve Witkoff, entre otros altos funcionarios.

Antes del encuentro, Trump declaró en una entrevista con Fox News que la campaña militar se intensificará durante los próximos días. El mandatario advirtió que, si Irán no acepta negociar sobre su programa nuclear, Estados Unidos ampliará los ataques contra infraestructuras estratégicas del país.

Asimismo, confirmó que Washington mantiene bajo vigilancia la instalación subterránea de Pickaxe Mountain, un emplazamiento que EE.UU. e Israel consideran potencialmente vinculado al programa nuclear iraní.

Trump aseguró que, si detectan actividad relevante en ese complejo, "lo golpearemos con fuerza", al tiempo que insistió en que sus negociadores han transmitido a Teherán la necesidad de alcanzar un acuerdo para evitar una mayor escalada del conflicto.