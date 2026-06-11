Cuba entrega en Bahamas una carta que alerta sobre una posible agresión militar de EE.UU.

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El régimen cubano continúa movilizando apoyos internacionales ante lo que considera una creciente amenaza de confrontación con Estados Unidos. Esta vez, el mensaje llegó al Parlamento de Las Bahamas mediante una carta en la que La Habana alerta sobre el riesgo de una «agresión militar directa» por parte de Washington.
De acuerdo con información de la Cancillería cubana, el documento, firmado por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, fue entregado por el embajador cubano en Nassau, Juan Carlos Marcof Sánchez, a Patricia Deveaux, presidenta de la Cámara de la Asamblea, y a Lashell Adderley, presidenta del Senado bahamés.
Según informó la Asamblea Nacional, la misiva expresa la preocupación del régimen por lo que describe como una «amenaza real de una agresión militar directa» contra Cuba y denuncia las recientes medidas adoptadas por la administración de Donald Trump.
En la carta, Lazo sostiene que las nuevas órdenes ejecutivas estadounidenses «intensifican el bloqueo económico, comercial y financiero, fortalecen el cerco energético y amplían la aplicación de medidas coercitivas unilaterales» contra la isla.
El texto también reafirma el compromiso de Cuba con la soberanía nacional, la paz y el Derecho Internacional, al tiempo que agradece las muestras de solidaridad recibidas de gobiernos, parlamentos y organizaciones internacionales.
La entrega de la carta forma parte de una campaña diplomática impulsada por el régimen desde finales de mayo para denunciar lo que considera un aumento de la presión estadounidense.
El pasado 27 de mayo, el Parlamento cubano informó que Lazo había enviado comunicaciones similares a una decena de organizaciones interparlamentarias internacionales, entre ellas la Unión Interparlamentaria, PARLATINO, PARLASUR y ParlAmericas, solicitando apoyo y pronunciamientos contra una eventual acción militar de Estados Unidos.
En aquellas cartas, las autoridades cubanas advirtieron que una intervención podría desencadenar una «catástrofe humanitaria» con repercusiones para toda la región.
La ofensiva diplomática coincide con uno de los momentos de mayor tensión entre Washington y La Habana en los últimos años.
En enero, la administración Trump declaró a Cuba una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense. Meses después, la retórica entre ambos gobiernos volvió a endurecerse en medio de reportes sobre la supuesta adquisición por parte de Cuba de más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán.
Precisamente este miércoles, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, visitó la Base Naval de Guantánamo y lanzó nuevas advertencias dirigidas al gobierno cubano.
Durante su recorrido por la instalación militar, Hegseth afirmó que sería «imprudente» que Cuba intentara adquirir armamento capaz de alcanzar la base o territorio continental estadounidense y aseguró que ello conduciría a una confrontación que La Habana «no estaría en condiciones de afrontar».
El jefe del Pentágono también insistió en que «el futuro de Cuba está en manos de sus propios líderes» y reiteró que Estados Unidos se mantendrá preparado para cualquier escenario.
Las declaraciones llegan pocos días después de que el Departamento de Justicia presentara cargos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 y en medio de crecientes preocupaciones en Washington por la cooperación militar de Cuba con Rusia e Irán.
Desde La Habana, las autoridades han rechazado esas acusaciones y sostienen que el verdadero problema radica en la política de presión impulsada por Estados Unidos.
El día anterior a la entrega de la carta, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío había declarado que si EE.UU. terminara su «agresión», «dejaría de hablarse del supuesto problema de Cuba».
Ambas parlamentarias bahameñas ratificaron los lazos históricos de amistad y cooperación entre sus países, y expresaron su voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos entre ambas naciones, que mantienen relaciones diplomáticas desde 1974.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Diplomática entre Cuba y Estados Unidos
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué Cuba teme una agresión militar de Estados Unidos?
Cuba teme una agresión militar de Estados Unidos debido a las recientes declaraciones del gobierno de EE.UU., que ha intensificado sus sanciones económicas y ha descrito a Cuba como una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional estadounidense. Además, el régimen cubano ha denunciado las medidas tomadas por la administración de Donald Trump como un preludio a una posible intervención militar.
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¿Qué medidas ha tomado Cuba para alertar a la comunidad internacional sobre la situación con EE.UU.?
Cuba ha iniciado una campaña diplomática para alertar a la comunidad internacional sobre la amenaza de una agresión militar por parte de Estados Unidos. Esto incluye el envío de cartas a organizaciones interparlamentarias internacionales y gobiernos aliados, denunciando las acciones de EE.UU. y solicitando apoyo contra una posible intervención militar.
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¿Cómo ha respondido Estados Unidos a las acusaciones de Cuba?
Estados Unidos ha mantenido su postura de presión sobre Cuba, reiterando que la isla representa una amenaza para su seguridad nacional debido a sus vínculos con Rusia e Irán. El país norteamericano ha intensificado las sanciones económicas y ha expresado su disposición a actuar para proteger sus intereses nacionales, aunque oficialmente no ha confirmado planes de intervención militar inminente.
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¿Qué impacto están teniendo las sanciones de EE.UU. en Cuba?
Las sanciones de EE.UU. han exacerbado la crisis económica en Cuba, provocando apagones prolongados, escasez de alimentos y combustible, y una creciente emigración. La presión económica ha afectado significativamente al pueblo cubano y ha aumentado las tensiones entre ambos países.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.