Cuba entrega en Bahamas una carta que alerta sobre una posible agresión militar de EE.UU.

Lashell Adderley, presidenta del Senado de Las Bahamas, y Juan Carlos Marcof Sánchez, Embajador de la República de Cuba en la Mancomunidad de Las Bahamas.

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El régimen cubano continúa movilizando apoyos internacionales ante lo que considera una creciente amenaza de confrontación con Estados Unidos. Esta vez, el mensaje llegó al Parlamento de Las Bahamas mediante una carta en la que La Habana alerta sobre el riesgo de una «agresión militar directa» por parte de Washington.

De acuerdo con información de la Cancillería cubana, el documento, firmado por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, fue entregado por el embajador cubano en Nassau, Juan Carlos Marcof Sánchez, a Patricia Deveaux, presidenta de la Cámara de la Asamblea, y a Lashell Adderley, presidenta del Senado bahamés.

Según informó la Asamblea Nacional, la misiva expresa la preocupación del régimen por lo que describe como una «amenaza real de una agresión militar directa» contra Cuba y denuncia las recientes medidas adoptadas por la administración de Donald Trump.

En la carta, Lazo sostiene que las nuevas órdenes ejecutivas estadounidenses «intensifican el bloqueo económico, comercial y financiero, fortalecen el cerco energético y amplían la aplicación de medidas coercitivas unilaterales» contra la isla.

El texto también reafirma el compromiso de Cuba con la soberanía nacional, la paz y el Derecho Internacional, al tiempo que agradece las muestras de solidaridad recibidas de gobiernos, parlamentos y organizaciones internacionales.

La entrega de la carta forma parte de una campaña diplomática impulsada por el régimen desde finales de mayo para denunciar lo que considera un aumento de la presión estadounidense.

El pasado 27 de mayo, el Parlamento cubano informó que Lazo había enviado comunicaciones similares a una decena de organizaciones interparlamentarias internacionales, entre ellas la Unión Interparlamentaria, PARLATINO, PARLASUR y ParlAmericas, solicitando apoyo y pronunciamientos contra una eventual acción militar de Estados Unidos.

En aquellas cartas, las autoridades cubanas advirtieron que una intervención podría desencadenar una «catástrofe humanitaria» con repercusiones para toda la región.

La ofensiva diplomática coincide con uno de los momentos de mayor tensión entre Washington y La Habana en los últimos años.

En enero, la administración Trump declaró a Cuba una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense. Meses después, la retórica entre ambos gobiernos volvió a endurecerse en medio de reportes sobre la supuesta adquisición por parte de Cuba de más de 300 drones militares procedentes de Rusia e Irán.

Precisamente este miércoles, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, visitó la Base Naval de Guantánamo y lanzó nuevas advertencias dirigidas al gobierno cubano.

Durante su recorrido por la instalación militar, Hegseth afirmó que sería «imprudente» que Cuba intentara adquirir armamento capaz de alcanzar la base o territorio continental estadounidense y aseguró que ello conduciría a una confrontación que La Habana «no estaría en condiciones de afrontar».

El jefe del Pentágono también insistió en que «el futuro de Cuba está en manos de sus propios líderes» y reiteró que Estados Unidos se mantendrá preparado para cualquier escenario.

Las declaraciones llegan pocos días después de que el Departamento de Justicia presentara cargos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 y en medio de crecientes preocupaciones en Washington por la cooperación militar de Cuba con Rusia e Irán.

Desde La Habana, las autoridades han rechazado esas acusaciones y sostienen que el verdadero problema radica en la política de presión impulsada por Estados Unidos.

El día anterior a la entrega de la carta, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío había declarado que si EE.UU. terminara su «agresión», «dejaría de hablarse del supuesto problema de Cuba».

Ambas parlamentarias bahameñas ratificaron los lazos históricos de amistad y cooperación entre sus países, y expresaron su voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos entre ambas naciones, que mantienen relaciones diplomáticas desde 1974.