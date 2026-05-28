Parlamento de Cuba emite declaración sobre «real y peligrosa amenaza de agresión militar directa de EE.UU.»

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La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba emitió este miércoles una declaración en la que alerta sobre lo que el régimen describe como una «real y peligrosa amenaza de agresión militar directa por parte del Gobierno de Estados Unidos», según comunicaciones oficiales enviadas a 10 organizaciones interparlamentarias internacionales.

El presidente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, firmó las misivas dirigidas a la Unión Interparlamentaria (UIP), la Red Parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados, el Foro Parlamentario de los BRICS, la Asamblea Interparlamentaria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el Parlamento Panafricano, el PARLATINO, el PARLASUR, el PARLANDINO, el PARLACEN y ParlAmericas.

En los mensajes, Lazo Hernández solicitó «movilización y pronunciamientos de apoyo a la justa y legítima causa del pueblo de Cuba; para prevenir una aventura militar contra nuestra nación que provocaría una catástrofe humanitaria y desestabilizaría la región de América Latina y el Caribe como Zona de Paz con consecuencias incalculables también para el mundo».

La declaración también menciona las sanciones impuestas por la administración Trump, a las que califica de medidas que «recrudecen, a niveles extremos, el bloqueo económico, comercial y financiero; el cerco energético y otras medidas coercitivas unilaterales» contra Cuba.

El régimen cubano incluyó además en las comunicaciones su rechazo a la acusación formal presentada el 20 de mayo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro y cinco militares cubanos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos.

Lazo Hernández calificó esa acusación de «acto ilegítimo y despreciable, de marcada manipulación deshonesta y política», al tiempo que describió a Hermanos al Rescate como una «organización terrorista radicada en Miami».

La iniciativa parlamentaria se produce en medio de una escalada sostenida de tensiones entre La Habana y Washington. El 5 de mayo, Trump amenazó con desplegar el portaaviones USS Abraham Lincoln frente a Cuba y afirmó que Estados Unidos podría tomar Cuba casi de inmediato, aunque tres días después fuentes de la agencia AP indicaron que no existían planes de intervención militar inminente.

El 29 de enero, Trump había firmado la Orden Ejecutiva 14380, declarando a Cuba una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional estadounidense, y el 1 de mayo amplió las sanciones bloqueando activos de once funcionarios y tres entidades cubanas, entre ellas la Policía Nacional Revolucionaria, el Ministerio del Interior y la Dirección de Inteligencia.

En sus comunicaciones, Lazo Hernández también destacó que más de 6,230,973 cubanos participaron en la campaña «Mi Firma por la Patria», aunque esa iniciativa estuvo rodeada de denuncias de coerción por parte de activistas y opositores.

El régimen afirmó que Cuba «no amenaza a país alguno» y se declaró dispuesto a dialogar con Estados Unidos «sobre la base del respeto a nuestra soberanía, a nuestro sistema político, a nuestra autodeterminación y a los principios del Derecho Internacional».

La acusación contra Raúl Castro, aprobada por un gran jurado a finales de abril aunque no divulgada hasta el 20 de mayo, incluye cargos de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio por las muertes de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, y podría acarrear cadena perpetua para el exdictador.