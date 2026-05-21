Raúl Castro podría ser condenado a cadena perpetua en EE.UU.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó este miércoles una acusación formal contra Raúl Modesto Castro Ruz y cinco exmilitares cubanos por su presunto papel en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida.

Los cargos contra Castro, de 94 años, incluyen conspiración para asesinar a nacionales estadounidenses, dos cargos de destrucción de aeronaves y cuatro cargos de asesinato por las muertes de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales, tres de ellos ciudadanos estadounidenses.

Si es declarado culpable, enfrenta pena de muerte o cadena perpetua.

El fiscal general en funciones Todd Blanche subrayó el carácter histórico de la acción: «Por primera vez en casi 70 años, altos mandos del régimen cubano son acusados en Estados Unidos por actos de violencia que resultaron en muertes de ciudadanos americanos. Si matas americanos, te perseguiremos. Sin importar quién seas. Sin importar qué título ostentes».

El director del FBI, Kash Patel, destacó que la investigación nunca se abandonó: «Durante 30 años estas familias esperaron respuestas, y el FBI nunca olvidó».

El fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, añadió que «el paso del tiempo no borra el asesinato, no disminuye el valor de estas vidas».

Según la acusación, desde principios de los años 90 agentes de inteligencia cubana se infiltraron en Hermanos al Rescate y transmitieron información detallada sobre sus operaciones de vuelo al gobierno cubano, datos que el mando militar utilizó para planificar el ataque.

Semanas antes del derribo, pilotos militares cubanos realizaron ejercicios de entrenamiento para localizar e interceptar aeronaves civiles lentas.

El día del ataque, tres avionetas de BTTR partieron del Aeropuerto de Opa-locka; dos de ellas —con matrículas N2456S y N5485S— fueron derribadas por misiles aire-aire disparados por cazas MiG bajo la cadena de mando supervisada por Raúl Castro.

Una tercera avioneta, en la que viajaba el fundador José Basulto, logró escapar. Los cuerpos de las cuatro víctimas nunca fueron recuperados.

Entre los cinco coacusados figura Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, de 65 años, identificado como uno de los pilotos que participó directamente en el derribo.

González-Pardo ya se encontraba bajo custodia estadounidense, arrestado en noviembre de 2025 tras ingresar a Estados Unidos con parole humanitario en 2024 y mentir sobre su pasado en la Fuerza Aérea Revolucionaria en su solicitud de residencia.

El anuncio fue acompañado de una ceremonia en la Torre de la Libertad de Miami para honrar a las víctimas. El presidente Donald Trump celebró la acusación calificándola de «un gran día» para la comunidad cubanoamericana.

El régimen cubano rechazó los cargos de inmediato. Díaz-Canel calificó la acusación de «acción política, sin ningún basamento jurídico» y alegó que Cuba actuó en «legítima defensa» frente a supuestas violaciones de su espacio aéreo, repitiendo el argumento que el régimen ha sostenido durante tres décadas.

Raúl Castro, que apareció visiblemente deteriorado en el acto del primero de mayo en La Habana, no ocupa cargos formales desde 2021, aunque mantiene influencia simbólica dentro del régimen. Cumplirá 95 años el próximo 3 de junio.