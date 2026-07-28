Según estos cubanos, esta es la playa más bella que hay y no es en Cuba: «No pienso discutirlo con nadie»

Una cubana identificada como Aniadys se convirtió en tendencia en TikTok tras publicar un video desde Bimini, Bahamas, donde declaró sin titubeos que esa pequeña isla caribeña alberga «la playa más linda del mundo» que ha visto en su vida.

El clip, publicado el 18 de julio, acumuló más de 506,400 vistas, 17,200 likes y 3,029 compartidos, y desató una avalancha de comentarios entre cubanos en el exterior que se identificaron con su entusiasmo.

En el video, Aniadys no escatima comparaciones. Cancún, República Dominicana, Playa Larga y Playa Ancón quedan fuera del podio: «Yo les voy a decir la verdad, yo no he caminado mucho, pero hay otra cosa: está Cancún, República Dominicana, ni Playa Larga ni Playa Ancón, ni todas esas playas. Todas esas playas están llenas de... mira esta arena, caballero. Estas playas están limpias de verdad».

Sobre Cuba, su postura es directa pero sin animosidad: «No es por tirarle a Cuba. Cuba tiene playas hermosas, pero están destruidas. Si cuidaran Varadero, pudiera ser una playa tan linda como esta».

Lo que más sorprende a Aniadys es que tardó dos décadas en descubrir el destino. «Me quedé enamorada porque es la primera vez en veinte años que a nosotros nos dio por venir acá, porque tampoco sabíamos, no teníamos conocimiento», admite en el video.

Bimini es un pequeño archipiélago de las Bahamas ubicado a unas 56 millas de Miami, accesible en ferry desde Fort Lauderdale con precios que oscilan entre US$155 y US$340 ida y vuelta según temporada y clase. Su playa más popular, Radio Beach, en North Bimini, es conocida por su arena blanca y sus aguas turquesas cristalinas. El destino también es llamado la «Capital Mundial de la Pesca Deportiva» por su privilegiada posición junto a la Corriente del Golfo, y cuenta con atracciones como el Bimini Road —una formación rocosa vinculada a la leyenda de la Atlántida— y el Dolphin House Museum.

Aniadys recomienda la escapada como plan de fin de semana asequible: «Se puede montar en un ferry, venir en el día y regresar en el día. O rentan un Airbnb como hicimos nosotros y se pasan el fin de semana». Y añade, con honestidad desarmante: «No estamos ganando nada por eso, okay».

El video llega en un momento en que Varadero atraviesa una crisis profunda, con hoteles cerrados, calles vacías y apagones frecuentes. El turismo internacional en Cuba cayó un 55.8% en enero-abril de 2026 respecto al mismo período del año anterior, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. En julio, una tormenta severa causó daños adicionales en Varadero, agravando el deterioro de su infraestructura.

No es la primera vez que una cubana en el exterior viraliza un destino de playa alternativo. A principios de julio, la cubana Daniela Lodeiro mostró una playa paradisíaca en Cuba que acumuló casi 243,000 vistas, aunque el contraste con la infraestructura disponible resultó igualmente revelador.

La tendencia de cubanos residentes en el sur de Florida que descubren Bimini como escapada de fin de semana parece consolidarse en redes sociales durante 2026, impulsada precisamente por su cercanía geográfica y la facilidad del trayecto en ferry.