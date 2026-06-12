«Mi niña llorando porque tiene hambre»: madre cubana relata duro día sin electricidad

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Una madre cubana compartió en Facebook un testimonio desgarrador que resume la realidad cotidiana de millones de familias en la isla: su hija pequeña llorando de hambre mientras ella intentaba encender leña mojada para cocinar, sin electricidad durante todo el día.
«Con mi niña llorando porque tiene hambre. He intentado encender la leña para cocinar, pero está mojada desde ayer y no prende», escribió la mujer en su publicación, que circuló ampliamente en redes sociales.
El relato describe con precisión el ciclo agotador que padecen los cubanos: «Pasamos el día entero esperando la electricidad. La ponen por unos minutos y la vuelven a quitar. Son momentos muy duros que muchas familias cubanas están viviendo cada día».
El testimonio llega en medio de la crisis eléctrica más grave que atraviesa Cuba en décadas. Esta semana, la Unión Eléctrica reportó déficits de hasta 2.040 MW en hora pico, con cortes simultáneos que afectaban al 68% del sistema eléctrico nacional.
La imposibilidad de cocinar con electricidad o gas ha empujado a más de nueve millones de cubanos a recurrir al carbón, la leña y fogones improvisados, exactamente la situación que describe esta madre.
En zonas de La Habana, los cortes llegaron a 20 y 22 horas diarias durante mayo; en algunos municipios, las interrupciones alcanzaron las 50 horas.
El impacto sobre la alimentación infantil es devastador. Según el Food Monitor Program, en abril de 2026 el 96,91% de la población cubana carecía de acceso adecuado a alimentos, y el 33,9% de los hogares tuvo al menos un miembro que se acostó con hambre en los 30 días previos.
UNICEF señala que el 9% de los niños cubanos menores de cinco años sufre privación nutricional grave, y que el 48,5% del alumnado de seis a 11 años no recibe comida ni merienda en los centros escolares.
La ONU advirtió en mayo que más de 11.000 niños esperaban cirugías retrasadas por los cortes eléctricos.
Ante la magnitud de la crisis, el Ministerio de Educación adelantó el fin del curso escolar al período comprendido entre el 15 y el 30 de junio por la emergencia energética.
Testimonios similares al de esta madre —con niños llorando, leña mojada y esperas interminables de electricidad— se han vuelto virales de forma recurrente en redes sociales desde 2025, reflejando una realidad que el régimen de Miguel Díaz-Canel no ha podido revertir.
A pesar del sufrimiento, la mujer encontró en la fe su único sostén: «Hoy decido levantar mi mirada al cielo y adorar al Rey de reyes y Señor de señores. Porque cuando todo parece imposible, Dios sigue teniendo la última palabra».
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis Eléctrica y Alimentaria en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual del sistema eléctrico en Cuba?
La crisis eléctrica en Cuba es una de las peores en décadas, con cortes prolongados y repetidos apagones. El sistema eléctrico ha colapsado siete veces en 18 meses y el déficit de generación eléctrica ha llegado a 2,040 MW en horas pico, lo que afecta al 68% del país. La falta de combustible y mantenimiento ha empeorado la situación.
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¿Cómo afecta la crisis energética a la alimentación en Cuba?
La falta de electricidad impide la refrigeración y conservación adecuada de los alimentos, lo que agrava la inseguridad alimentaria. El 33,9% de los hogares reportó que al menos un miembro se acostó con hambre en los últimos 30 días, y el 96,91% de la población carece de acceso adecuado a alimentos.
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¿Qué soluciones están encontrando las familias cubanas ante la falta de electricidad y gas?
Ante la falta de electricidad y gas, muchas familias cubanas han recurrido a métodos alternativos como cocinar con carbón y leña. Sin embargo, esto también presenta desafíos, como la dificultad de encender leña mojada, y muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para hacerlo.
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¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano frente a esta crisis?
El gobierno cubano ha adelantado el fin del curso escolar y ha reorientado el diseño curricular debido a la crisis energética. Sin embargo, no ha ofrecido soluciones efectivas a largo plazo para resolver la crisis eléctrica y alimentaria que afecta al país desde hace años.
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¿Qué impacto tiene esta crisis en los niños cubanos?
La crisis energética y alimentaria tiene un impacto devastador en los niños cubanos. Según UNICEF, el 9% de los niños menores de cinco años sufre privación nutricional grave y el 48,5% del alumnado de seis a once años no recibe comida ni merienda en los centros escolares.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.