Cubanos inventan para cocinar con carbón mientras una empresa exporta ese mismo producto a Europa

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Una asociación económica de Camagüey exportó más de 150 toneladas de carbón vegetal a Europa en el primer trimestre de 2026, generando ingresos superiores a los 55,000 dólares, mientras millones de cubanos dependen de ese mismo combustible para cocinar ante el colapso del suministro eléctrico y de gas en la isla.

La Asociación Económica Internacional Proyecto Camagüey Ruta Invasora tiene previsto exportar cuatro mil toneladas del producto durante todo el año, según informó la Agencia Cubana de Noticias.

Santos Pineda Zamora, director de la entidad, señaló que en 2025 lograron comercializar más de 500 toneladas "fundamentalmente hacia el mercado italiano, lo cual permitió recaudar más de 180 mil USD".

La Planta Beneficiadora de Carbón Vegetal, ubicada en el municipio de Vertientes, tiene capacidad para producir 20 toneladas diarias, aunque actualmente solo opera una de sus dos líneas de producción.

Pineda Zamora explicó que los ingresos en divisas "se emplean en el aprovisionamiento de la cadena de valor de la comercialización del carbón, a partir de la adquisición de partes, piezas e insumos necesarios que aseguren la exportación y permitan capitalizar la producción de arroz y la actividad agropecuaria".

La paradoja es brutal: mientras el régimen exporta carbón vegetal para obtener divisas, el propio gobierno de Díaz-Canel instruyó en marzo garantizar materiales para la cocción desde carbón vegetal hasta leña como directriz oficial ante la crisis energética.

Más de nueve millones de cubanos cocinan sin acceso estable a fuentes de energía convencionales debido al colapso del suministro de combustible, agravado desde el tres de enero de 2026 cuando se interrumpió el suministro venezolano de entre 25,000 y 35,000 barriles diarios de crudo tras la captura de Nicolás Maduro.

Los apagones se extienden hasta 36 horas y el déficit de generación eléctrica ronda los 2,040 megavatios frente a una demanda de 3,000 megavatios.

Ante esa realidad, los cubanos han recurrido a soluciones improvisadas: fogones de ollas recicladas, estufas cohete de los años ochenta y hornos de biomasa fabricados artesanalmente.

El pasado 19 de abril, una creadora de contenidos cubana mostró cómo reconvirtió una olla de presión en fogón de carbón, en un video que se viralizó en redes sociales como símbolo del ingenio forzado por la crisis.

A la paradoja energética se suma una denuncia grave: la ONG Prisoners Defenders alertó en septiembre de 2025 que al menos 60,000 presos cubanos participan en la producción de carbón vegetal en condiciones de trabajo forzado, sin salario, beneficiando a unas 60 empresas europeas, un tercio de ellas españolas.

En 2023, Cuba exportó 61.8 millones de dólares en carbón vegetal, lo que lo convirtió en el sexto rubro exportador del país, con la Unión Europea como principal destino: 87,000 toneladas, siendo España el mayor comprador con 15.7 millones de dólares.

La Empresa Agroindustrial de Granos Ruta Invasora aspira además a obtener facultad de comercio exterior para liderar el polo productivo exportador de Camagüey, con planes de exportar frutas, hortalizas, viandas y néctar a Canadá, España e Italia, según informó su director.