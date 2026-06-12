Empresa Eléctrica de Holguín explica esquema de servicio: 3 horas de corriente por 40 de apagón

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La Empresa Eléctrica de Holguín reconoció públicamente que los circuitos residenciales de la provincia reciben aproximadamente tres horas de electricidad por cada 39 o poco más de 40 horas de interrupción, en un esquema que el director general de la entidad, Rubert Reynaldo González, explicó en el canal televisivo Telecristal y cuyo resumen fue difundido en las redes sociales de la empresa.

Captura Facebook

Holguín es la segunda provincia con más clientes eléctricos de Cuba, con 383,180 usuarios, y tiene una demanda máxima de 240 MW. Sin embargo, opera actualmente con solo 70 MW disponibles, menos del 30% de lo requerido.

De esos 70 MW, 26 se destinan a servicios vitales y aproximadamente 20 MW a la industria del níquel, dejando apenas 14 MW para atender una demanda residencial de 190 MW.

Ante esa brecha, la empresa aplica un sistema de «cola» en lugar de los bloques tradicionales de apagón. «Debido a la baja disponibilidad, no es posible planificar bloques tradicionales; en su lugar, se utiliza un sistema de 'cola' donde los circuitos reciben aproximadamente 3 horas de servicio por cada 39 o poco más de 40 horas de interrupción», explicó fríamente González.

Existen 18 circuitos priorizados que cubren al 4,04% de los clientes, destinados a garantizar el funcionamiento de hospitales estratégicos, los ocho sistemas principales de bombeo de agua, el turismo, el aeropuerto y la Central Termoeléctrica Felton.

La empresa también advirtió sobre un problema que agrava la crisis: cuando se restablece el fluido tras largos períodos de corte, la conexión simultánea de equipos y la carga masiva de baterías, ecoflows y motorinas provoca sobrecargas que dañan los transformadores.

«La capacidad de los tres talleres nacionales resulta insuficiente para la demanda de reparaciones, existiendo casos en la provincia con más de un mes de interrupción por falta de equipos de repuesto», señaló la empresa.

En los momentos de mayor riesgo para el Sistema Electroenergético Nacional, la empresa se ve obligada a apagar incluso los circuitos de bombeo de agua para poder cumplir con las tres horas de servicio previstas para los circuitos residenciales en turno.

Esta declaración llega días después de que la propia Empresa Eléctrica de Holguín publicara y borrara un comunicado en Telegram —el 2 de junio— que reconocía las tres horas de luz diarias y la priorización del turismo, generando una avalancha de críticas.

Aquel documento, capturado antes de su eliminación, revelaba que el Despacho Nacional de Carga asignó a Holguín 60 MW: 35 para objetivos vitales, tres para el polo turístico de Guardalavaca y solo 22 para la rotación residencial y comercial.

La situación no es nueva. Desde marzo de 2026, la empresa ya implementaba esquemas que prometían apenas tres horas de electricidad por turno. En abril los cortes llegaron a 18 horas diarias, y a finales de mayo se registraron apagones de más de 24 horas consecutivas.

El colapso se extiende por todo el oriente cubano. El director del despacho eléctrico de Santiago de Cuba, Lester Salvador Cedeño, admitió el 31 de mayo que los apagones superan las 20 horas diarias: «No podemos muchas veces llegar ni a las dos horas de servicio».

A nivel nacional, el 14 de mayo se registró un déficit récord de 2,174 MW, con apenas 976 MW disponibles frente a una demanda de 3,150 MW, y el 10 de junio Cuba generaba menos de 1,000 MW, apenas una tercera parte de lo necesario para cubrir la demanda nacional.