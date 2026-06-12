Corea del Sur remonta ante República Checa y arranca con victoria en el Mundial 2026

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Corea del Sur debutó con triunfo en el Mundial 2026 al vencer 2-1 a República Checa este jueves en el Estadio Akron de Guadalajara, en un partido del Grupo A que los asiáticos resolvieron de menor a mayor tras encajar primero y remontar con carácter en la segunda mitad.

La primera parte fue equilibrada y sin goles, aunque Corea del Sur fue ligeramente superior sobre el césped. El guardameta checo Matej Kovár fue el gran protagonista del primer tiempo con intervenciones clave que evitaron el adelanto surcoreano, deteniendo remates de Kang-in Lee y negándole una clara ocasión a Son Heung-min frente al arco rival.

Tras el descanso, los surcoreanos incrementaron la presión, pero el golpe llegó en dirección contraria. En el minuto 59, Ladislav Krejci aprovechó un tiro de esquina y una deficiente marca dentro del área para conectar un cabezazo que puso el 1-0 a favor de los europeos, justo cuando Corea del Sur mejor jugaba.

La respuesta asiática fue inmediata y espectacular. En el minuto 67, Hwang In-beom protagonizó la jugada más destacada del encuentro: se deshizo de su marcador con un elegante regate fuera del área, ejecutó un enganche de taco tras una secuencia de 26 pases consecutivos del equipo y disparó al ángulo para empatar 1-1 con uno de los mejores goles de la jornada. El tanto revitalizó a Corea del Sur, que retomó el control del encuentro y no dejó de buscar la victoria.

En el minuto 77, el VAR intervino para anular un tanto de Tomas Soucek por fuera de juego, manteniendo la igualdad y frustrando la posible reacción checa.

El premio a la insistencia llegó en el minuto 80. Hwang In-beom asistió con precisión a Oh Hyeon-Gyu, quien definió sin dudar para sellar el 2-1 definitivo y completar una remontada que reflejó la solidez mental del equipo dirigido por Hong Myung-bo.

Las estadísticas confirmaron el dominio surcoreano a lo largo del partido: 64% de posesión frente al 36% checo, 14 tiros contra cuatro y seis remates a puerta frente a dos. República Checa fue más agresiva en el plano físico, con 13 faltas cometidas frente a ocho de Corea del Sur. Los córners favorecieron ligeramente a los europeos, cinco contra cuatro, aunque sin traducción en el marcador.

Hwang In-beom, autor del gol del empate y asistente en el tanto de la victoria, fue nombrado mejor jugador del partido con una actuación que combinó calidad técnica y determinación en los momentos decisivos. Son Heung-min, capitán y referente del equipo en su cuarto Mundial consecutivo, entró como sustituto en el minuto 69 para aportar experiencia en el tramo final.

Con este resultado, Corea del Sur suma tres puntos y se coloca segunda en el Grupo A del Mundial 2026, detrás de México, que el mismo día venció 2-0 a Sudáfrica y lidera la tabla con mejor diferencia de gol. El duelo entre México y Sudáfrica dejó a los africanos en el último lugar del grupo junto a República Checa, ambos con cero puntos y necesitados de reaccionar en la segunda jornada para mantener opciones de clasificación en un Grupo A que arrancó con máxima intensidad.