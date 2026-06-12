Madre cubana denuncia venta de juguetes y confituras a niños en hospital pediátrico

Una madre cubana identificada como OschinVarela publicó un video en Facebook denunciando la presencia de vendedores ambulantes dentro de hospitales pediátricos que ofrecen juguetes, globos y confituras directamente a los niños enfermos, a precios muy por encima de los del mercado.

El video, que circula vinculado específicamente a la sala de oncología del Hospital Pediátrico de Camagüey, denuncia la presión que ejercen estos vendedores en padres, muchas veces sin recursos, y se aprovechan del momento de vulnerabilidad que atraviesan con niños enfermos.

«Hay algo que está pasando en los hospitales pediátricos y tenemos que hablar de ello. Mientras muchos padres están preocupados por la salud de sus hijos, entran personas vendiendo juguetes, confituras y otras cosas dentro de las áreas del hospital», denuncia la autora en el video.

OschinVarela aclara que su crítica no apunta contra quienes buscan ganarse la vida, sino contra la metodología: «El problema no es vender, el problema es cómo se hace, porque venden a precios exagerados».

Como ejemplo concreto, señala que una galleta que normalmente le cuesta entre 180 y 220 pesos cubanos le fue vendida en 300 pesos dentro del hospital.

La madre relata su propia experiencia con su hija Alma, quien fue sometida a una sonda para un urocultivo durante la visita al centro médico.

Al regresar del procedimiento, el vendedor de globos seguía en el área y la niña volvió a pedírselos.

Ante la negativa, la pequeña le dijo: «Mamá, cómprame uno que no sea caro, que sea más barato, o si no, no vamos a coger carro para regresar, vamos a irnos en guagua».

«Al final se lo compré, no pude decirle que no», admite la madre.

OschinVarela describe el mecanismo que hace tan difícil resistirse: «Pasan por delante de los niños, les muestran los juguetes o confituras y naturalmente los niños se emocionan y se lo piden a los padres», que en ese momento «están atravesando preocupaciones, estrés, cansancio y muchas veces dificultades económicas».

«Llega el momento más difícil, decirle que no a tu hijo estando enfermo o preocupado o pasando por un tratamiento. Y muchas veces terminamos comprándolo, y no porque podamos, sino por la situación del momento», concluye.

La denuncia no es nueva. En diciembre de 2022, autoridades de Matanzas multaron a vendedores en el hospital pediátrico local por «precios abusivos», con sanciones que apenas sumaron 1,500 pesos cubanos en total, lo que evidencia que el fenómeno persiste sin solución real.

El caso se produce en medio de una crisis profunda del sistema de salud pediátrico cubano, donde la tasa de mortalidad infantil cerró 2025 en 9,9 por mil nacidos vivos, más del doble que en 2018, cuando era de 4,0 por mil.

El propio Ministerio de Salud Pública admitió que el sistema cubre apenas el 30% del cuadro básico de medicamentos, y más de 11,000 niños aguardan en lista de espera quirúrgica en medio de apagones hospitalarios de hasta 20 horas diarias.

La inflación agrava aún más la situación: galletas que costaban 25 pesos pasaron a venderse a 100 pesos, y algunos paquetes alcanzan los 350 pesos en 2026, lo que hace todavía más gravoso el sobreprecio que cobran estos vendedores dentro de los centros médicos.

«Es que estamos hablando de un hospital, no de un parque infantil. Los hospitales deberían ser un lugar donde se priorice el bienestar de los niños y su familia, no donde se aprovechen de su vulnerabilidad», concluye OschinVarela.