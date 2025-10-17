Se disparan los casos de niños enfermos en Cuba: Hospitales desbordados y sin medicamentos

Una madre cubana denunció este jueves las largas colas en el Hospital Pediátrico "Juan Manuel Márquez" en La Habana, donde decenas de niños deben anotarse en listas improvisadas para ser atendidos en el cuerpo de guardia.
El colapso de los servicios médicos en los hospitales pediátricos se produce en medio de una creciente ola de enfermedades febriles y gastrointestinales que afecta a todo el país.
“Da asco y tristeza solamente de entrar. Los familiares de los niños están tirados en el piso, la basura arrinconada, una peste terrible en los baños”, escribió el usuario de Facebook Antonio Fernández tras compartir un video de la cubana Glenda Rancaño.
La activista Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia en sus redes sociales compartió una fotografía donde se observa el documento médico entregado a los padres de menores diagnosticados con síndrome emético en otro hospital cubano. Se recomienda reposo en el hogar y rehidratación oral, sin ningún tipo de medicamento o tratamiento adicional.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada reporta una situación similar en el Hospital Pediátrico de Camagüey, donde padres y niños esperan durante largas horas para ser atendidos por síntomas compatibles con dengue: fiebre alta, vómitos y decaimiento.
Desde temprano, el cuerpo de guardia está abarrotado. Solo hay una doctora especialista que cubre turnos cada 48 o 72 horas, el resto de las consultas las hacen médicos residentes.
Muchos médicos del centro de salud en Camagüey han solicitado su baja o liberación del servicio por agotamiento, dejando el área de urgencias en manos de residentes sin respaldo suficiente.
Las imágenes de pasillos llenos y familias desesperadas se repiten en otras provincias, evidenciando el colapso del sistema sanitario cubano.
El MINSAP confirma muertes por dengue tras semanas de silencio
El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) reconoció esta semana la muerte de tres personas por dengue en lo que va de 2025, luego de semanas de negaciones y desmentidos oficiales.
La información fue ofrecida por la viceministra Carilda Peña García, quien admitió además la circulación simultánea de tres arbovirosis: dengue, chikungunya y fiebre de Oropouche.
Sin embargo, la funcionaria no reveló detalles sobre las edades ni las provincias de los fallecidos, alimentando las sospechas de opacidad y manipulación informativa por parte de las autoridades sanitarias del régimen.
Peña García explicó que los pacientes con síntomas leves son ingresados en sus hogares, una medida que el régimen presenta como “descongestión hospitalaria”, pero que en la práctica abandona a miles de familias sin seguimiento médico ni medicamentos.
Las lluvias, la acumulación de basura y la falta de insecticidas han favorecido la expansión del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue y otras enfermedades virales. Los recursos para fumigación “solo se envían donde hay casos confirmados”, dejando vastas zonas urbanas sin control vectorial.
El reconocimiento de las tres muertes contradice las declaraciones recientes del ministro José Ángel Portal Miranda y del epidemiólogo nacional Francisco Durán García, quienes negaron públicamente la existencia de fallecidos por dengue.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Cuba
¿Cuál es la situación actual en los hospitales pediátricos de Cuba?
Los hospitales pediátricos en Cuba están desbordados debido a un aumento de enfermedades febriles y gastrointestinales. Familias deben esperar largas horas y enfrentan condiciones insalubres, mientras que la falta de medicamentos agrava la situación. El sistema sanitario se encuentra colapsado, con médicos agotados y recursos limitados.
¿Qué enfermedades están afectando a Cuba actualmente?
Cuba enfrenta la circulación simultánea de tres arbovirosis: dengue, chikungunya y fiebre de Oropouche. El dengue ha causado la muerte de al menos tres personas en lo que va de 2025, según el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, la falta de transparencia y recursos dificulta la atención efectiva de estos brotes.
¿Cómo está manejando el gobierno cubano la crisis sanitaria?
El gobierno cubano ha sido criticado por su manejo opaco de la crisis sanitaria. A pesar de reconocer la muerte de tres personas por dengue, las autoridades han sido acusadas de manipular información y de no proporcionar detalles sobre los fallecidos. Los recursos para fumigación y atención médica son limitados, y muchas áreas no reciben el control vectorial necesario.
¿Qué impacto tiene la falta de recursos en el control de las enfermedades en Cuba?
La falta de recursos en Cuba ha exacerbado la crisis sanitaria. La escasez de insecticidas, medicamentos y personal médico calificado impide un control efectivo de los brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos. Esta situación ha llevado al colapso de hospitales y al desamparo de pacientes, especialmente en áreas urbanas sin control vectorial adecuado.
