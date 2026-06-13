Estados Unidos golea 4-1 a Paraguay con hat-trick de Balogun en el Mundial 2026

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Folarin Balogun firmó un hat-trick y Estados Unidos aplastó 4-1 a Paraguay en su debut en el Mundial 2026, este viernes en el SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles, en un partido del Grupo D que nunca estuvo en duda.

El encuentro arrancó a favor de los locales desde el minuto siete, cuando Damián Bobadilla desvió un balón a su propia portería para abrir el marcador. La presión de la selección estadounidense fue inmediata y constante desde el pitido inicial, sin dar respiro a una Paraguay que llegaba al torneo con la ilusión de su regreso a la cita mundialista.

En el minuto 28, el VAR anuló un tanto de Balogun por fuera de juego, pero tres minutos después el delantero del AS Monaco no perdonó y anotó el 2-0 con un remate limpio. El gol anulado no hizo más que aplazar lo inevitable: Balogun estaba en una noche inspirada.

Antes del descanso, el atacante nacido en Brooklyn volvió a aparecer en el minuto 45 para sentenciar el primer tiempo con el 3-0. La primera mitad fue un monólogo de Estados Unidos en el Grupo D, que llegó al vestuario con una ventaja cómoda y el partido prácticamente resuelto. Christian Pulisic, que participó en la jugada del autogol inicial, fue sustituido al descanso junto a Bobadilla, quien abandonó el campo tras el error que abrió el marcador.

En el segundo tiempo, Balogun completó su hat-trick en el minuto 50 para poner el 4-0, antes de ser reemplazado en el 72. El tanto confirmó una actuación mayúscula del delantero, que en apenas 50 minutos sobre el césped del SoFi Stadium se convirtió en la figura indiscutible del encuentro. Paraguay descontó en el 73 gracias a Maurício Magalhães Prado, pero el resultado ya era inapelable. Giovanni Reyna cerró la cuenta en el minuto 98 con el tanto definitivo.

Las estadísticas reflejaron el dominio absoluto de la selección estadounidense: 63% de posesión frente al 37% de Paraguay, 14 tiros contra nueve, y cinco remates a puerta por solo uno del rival. En córners, la diferencia también fue clara: tres contra uno. Estados Unidos cometió 13 faltas por 16 de Paraguay, lo que ilustra el carácter físico que intentó imponer el equipo guaraní sin éxito.

Paraguay acumuló cuatro tarjetas amarillas —Cáceres en el minuto 10, Almirón en el 53, Diego Gómez en el 79, Alex Arce en el 88 y Junior Alonso en el 90— mientras que Estados Unidos recibió solo una, para Tyler Adams en el minuto 59. Tim Ream también protagonizó un episodio con el VAR en el minuto 52, cuando se confirmó una actualización de su tarjeta.

Con esta victoria, Estados Unidos lidera el Grupo D, que completan Australia y Turquía. Paraguay, que regresó al Mundial tras 16 años de ausencia desde Sudáfrica 2010, arranca con derrota y necesitará reaccionar en sus próximos compromisos para mantenerse con vida en el torneo. En el antecedente más reciente entre ambas selecciones, Estados Unidos ya había vencido 2-1 a Paraguay en un amistoso de noviembre de 2025, señal de que la superioridad del anfitrión no era ninguna sorpresa.