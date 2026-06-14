“¿Van huyendo de los apagones?”: viralizan una conga en coches de caballos en Bayamo

Una conga de coches de caballos recorriendo las calles de Bayamo se convirtió esta semana en imagen viral tras ser captada por la página de Facebook El Quijote Bayamés, cuyo autor resumió la escena con una pregunta que lo dice todo: "Aquí no sabemos ni lo que es un cumpleaños, no se sabe, una gente que anda huyendo del apagón, no tiene nada que hacer».

El video de apenas 23 segundos acumuló más de 75,000 reproducciones y casi 2,000 reacciones en Facebook, y los comentarios de los seguidores completaron el retrato de una ciudad que celebra de día porque de noche no hay luz.

"Es bonito ver a la gente de mi Bayamo contento. Pero es como dices, huyendo al apagón. Cuando llega la noche se acabó la fiesta y a matar mosquitos», escribió un usuario.

Otro fue más directo: "Con buen apagón pero de conga y rumba, a disfrutar".

Algunos ciudadanos leen la conga con más lucidez que cualquier funcionario. "Por estas cosas es que Granma está tan jodida", escribió un comentarista.

"A pesar de meterse dos días sin luz, con cualquier cosa de estas la gente es feliz, y el gobierno de allá lo sabe. Cada cierto tiempo le vende agua de cerveza, algo de música de porquería y ya con eso controla Granma", escribió otro forista en redes sociales.

Otro usuario fue aún más preciso sobre el fondo del asunto: "Ellos van huyendo del apagón, porque cuando deberían salir y no a conguear es cuando nos están sometiendo a más de cuarenta horas de apagón y otras adversidades".

La paradoja que captura el video es también una advertencia. "Así vivimos como locos", resumió un comentarista.

Y otro, con humor amargo, sentenció que los bayameses "están llegando a la edad de piedra", a lo que el propio autor del video respondió: "Hace falta para salir a cazar mamuts".

El telón de fondo es demoledor. El 10 de junio, la Empresa Eléctrica de Granma reportó que el circuito 4117, que abastece zonas como San Francisco, Calicito y Campechuela, superaba las 45 horas consecutivas sin servicio.

Otros circuitos de la provincia acumulaban entre 43 y 44 horas sin electricidad ese mismo día.

El 11 de junio, territorios como Jiguaní, Media Luna, Yara y Las Novillas rozaban las 48-49 horas sin luz.

La respuesta del régimen ante el descontento sigue un patrón conocido. El 5 de junio, autoridades en Bayamo movilizaron a integrantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana para "explicar" las causas de los apagones barrio por barrio, en el marco del movimiento Barrio por la Patria.

Poco después, la primera secretaria del Partido Comunista en Granma presentó como "humanismo" la imagen de vecinos cocinando en la calle ante los cortes.

En agosto de 2025, el gobierno organizó fiestas populares del 7 al 10 de ese mes pese a la crisis energética y alimentaria.

En mayo de 2025, Bayamo fue escenario de protestas con gritos de "¡corriente!" y "¡comida!", con vecinos bloqueando un puente y concentraciones en varios repartos.