El circo no se detiene: fiesta en las calles por el San Juan Camagüeyano mientras Cuba enfrenta apagones récord

El San Juan Camagüeyano 2026 arrancó el 24 de junio con hogueras, tambores y comparsas en las calles de la ciudad, mientras Camagüey sufría apagones severos y Venezuela era devastada por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que al cabo de tres días dejaban 1,430 muertos confirmados y más de 54,000 desaparecidos.

El contraste encendió las redes sociales. Cubanos dentro y fuera de la isla calificaron de vergonzoso e inhumano que el régimen mantuviera los festejos del 24 al 29 de junio mientras la propia ciudad permanecía a oscuras y Venezuela, que durante años suministró petróleo y recursos a La Habana, comienza a enterrar a sus muertos.

"Mientras en La Guaira las familias buscan entre los escombros a sus seres queridos con las manos desnudas, y claman por cal y formol para poder darles una sepultura digna... en Camagüey las hogueras siguen ardiendo y los tambores no dejan de sonar", escribió en su perfil de Facebook la creadora digital Irma Lidia Broek.

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Los comentarios ciudadanos en la publicació reflejan una mezcla de vergüenza, rabia y análisis más profundos. "Un pueblo con años de adoctrinamiento, va a ser bastante difícil cambiarle la mentalidad a estas personas, sin corriente, alimentos, medicamentos, hospitales colapsados, represión, abuso policial. Eso es el síndrome de Estocolmo en su máxima expresión", escribió un usuario.

"Venezuela, que tanto dinero y petróleo le donó al régimen cubano, y en vez de declarar un duelo nacional en apoyo a las víctimas de la catástrofe, lo que hacen es fiestas", cuestionó otro ciudadano.

Un tercer comentario ofreció una lectura más estructural: "Somos una sociedad descaracterizada y despojada de todo valor moral, adoctrinada e inculta. Nuestra empatía, alegría o tristezas han estado condicionadas por generaciones. Tampoco tenemos electricidad por días, ni internet, ni servicios básicos".

Finalmente, una usuaria resumió la situación con una pregunta directa en los comentarios: "Se acaba el mundo, terremotos andando, la miseria y pobreza, los apagones infinitos, las muertes, el abuso perooo... en Camagüey Carnavales desde el 24 de junio 2026 y al carajo la vela. ¿Quién los entiende?".

La crisis energética que vivía Cuba en esos días era la peor de su historia reciente. El 25 de junio se registró un déficit eléctrico récord de 2,208 MW, y para este sábado la Unión Eléctrica proyectaba una afectación de 2,165 MW en el pico nocturno, con apenas 1,015 MW disponibles frente a una demanda de 3.150 MW.

Zonas de Matanzas acumulaban hasta 85 horas consecutivas sin electricidad; La Habana, entre 20 y 24 horas diarias de cortes.

Este episodio repite un patrón documentado; el gobierno garantiza electricidad para eventos mientras la población sufre apagones prolongados.

En junio, La Piragua en La Habana mantuvo fiestas nocturnas iluminadas mientras barrios enteros de la capital permanecían a oscuras. En agosto de 2025, Matanzas optó por cancelar sus carnavales por falta de recursos, con la gobernadora reconociendo que no existían "aseguramientos materiales ni logísticos".

Al menos 32 cubanos figuraban como desaparecidos en Venezuela tras los terremotos, concentrados en el estado La Guaira, mientras el régimen enviaba brigadas médicas, pero no declaraba duelo nacional y las fiestas populares continúan en el territorio agramontino hasta el 29 de junio.