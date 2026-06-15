Otra jornada de vértigo para las divisas en Cuba: Aumento récord para el dólar, el euro y la MLC

El mercado informal de divisas en Cuba registra este lunes otra jornada histórica tras haber subido de precio en las últimas 24 horas las tres monedas de referencia en la isla, implantando cada una un nuevo récord de venta.

El dólar sube 10 pesos y se sitúa en 670 CUP.

El euro avanza otros 10 pesos hasta los 770 CUP, situándose exactamente 100 pesos por encima del dólar.

En el caso de la Moneda Libremente Convertible (MLC), protagoniza el salto más espectacular, al dispararse de golpe 70 pesos y cruzar por primera vez la barrera de los 500 CUP, alcanzando los 510 CUP.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio hoy 15/06/2026 - 8:00 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 670 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 770 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 510 CUP.

Los tres movimientos constituyen máximos históricos absolutos para cada divisa y consolidan una tendencia alcista que lleva varias semanas en curso.

La magnitud de la escalada queda en evidencia al trazar la evolución del dólar solo en junio.

Arrancó este mes en 585 CUP y superó por primera vez los 600 CUP el día 3.

Desde entonces no ha parado: 610 el día 5; 625 el día 8; 640 el día 11; 650 el día 12; 660 el día 14 y 670 este lunes.

En apenas 15 días el dólar acumula una subida de 85 CUP, equivalente a más del 14% de apreciación frente al peso.

El euro sigue una trayectoria aún más acelerada en términos relativos: de 690 CUP el día 5 a 770 CUP este lunes, una ganancia de 80 pesos en diez días.

La brecha entre ambas divisas se amplía a 100 CUP, señal de que la demanda de euros crece a un ritmo proporcionalmente mayor.

El Observatorio de Monedas y Finanzas (OMFi) de elTOQUE había proyectado a principios de junio un escenario máximo de 650 CUP por dólar para cerrar el mes.

Esa cifra fue superada desde el día 12, lo que evidencia que la velocidad de depreciación del peso cubano supera incluso los escenarios planteados por los analistas.

Detrás de esa espiral cambiaria hay causas estructurales que se retroalimentan con la crisis energética.

La nueva barrera rota por el dólar, el euro y la MLC no solo refleja el comportamiento de las divisas: también retrata el agravamiento de una crisis económica y energética que sigue golpeando con fuerza el bolsillo de los cubanos y que no da indicios de frenarse.

Para muchos cubanos, el dólar y el euro se han convertido en refugios frente a la pérdida constante de valor de la moneda nacional.

Cada apagón prolongado y cada señal de deterioro productivo alimentan la demanda de divisas y presionan aún más las tasas del mercado informal.

La situación energética atraviesa el momento más complejo de los últimos años.

Los déficits de generación eléctrica se han convertido en una constante, afectando tanto a los hogares como a la actividad económica y agravando los problemas de abastecimiento.

En ese contexto, el encarecimiento de las divisas funciona como un termómetro de la confianza ciudadana.

Cuanto mayores son las dudas sobre la capacidad de recuperación de la economía, mayor es la presión sobre el dólar y el euro.

Las causas estructurales detrás de la escalada

La depreciación acelerada del peso responde a problemas estructurales sin solución: escasez crónica de divisas, bajo rendimiento del sector turístico, caída de exportaciones, falta de inversión productiva y una expansión monetaria sin respaldo en la producción nacional.

En marzo de año, el Banco Central de Cuba introdujo billetes de 2,000 y 5,000 pesos, una decisión que las autoridades justificaron por la necesidad de facilitar las operaciones en efectivo.

Sin embargo, para numerosos economistas, la medida constituyó una admisión implícita del impacto de la inflación y de la pérdida de poder adquisitivo del peso.

Desde 2020, el peso ha perdido más del 95% de su valor frente al dólar en el mercado informal, pasando de alrededor de 42 CUP por dólar a los actuales 650 CUP.

El economista cubano Elías Amor advirtió recientemente que el dólar podría acercarse a los 1,000 pesos si continúan los desequilibrios macroeconómicos.

El Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (OMFi) alertó, por su parte, que un mayor aislamiento económico podría traducirse en más restricciones para la entrada de divisas, menor disponibilidad de bienes importados y un incremento adicional de las presiones inflacionarias.

La nueva barrera rota por el dólar y el euro no solo refleja el comportamiento de las divisas: también retrata el agravamiento de una crisis económica y energética que sigue golpeando con fuerza el bolsillo de los cubanos y que no da indicios de frenarse.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 15 de junio:

1 USD = 670 CUP.

2 USD = 1,340 CUP.

5 USD = 3,350 CUP.

10 USD = 6,700 CUP.

20 USD = 13,400 CUP.

50 USD = 33,500 CUP.

100 USD = 67,000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 770 CUP.

2 EUR = 1,540 CUP.

5 EUR = 3,850 CUP.

10 EUR = 7,700 CUP.

20 EUR = 15,400 CUP.

50 EUR = 38,500 CUP.

100 EUR = 77,000 CUP.

200 EUR = 154,000 CUP.

500 EUR = 385,000 CUP.