Marco Rubio elogia a Trump en su cumpleaños: «América tiene suerte de contar con un líder así»

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El secretario de Estado Marco Rubio publicó ayer un mensaje en su cuenta oficial de X para felicitar a Donald Trump por su 80.º cumpleaños, describiéndolo como un líder de valentía, fortaleza y amor por el país sin parangón.

En la publicación desde su cuenta @SecRubio, Rubio escribió: «América tiene suerte de contar con un líder con una valentía tan increíble, una fortaleza notable, un sentido del humor inigualable y un amor por el país sin parangón. ¡Feliz cumpleaños, señor presidente!».

El elogio llegó en una jornada cargada de simbolismo: el 14 de junio es también el Día de la Bandera estadounidense y parte de las celebraciones del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Pero el mayor regalo de cumpleaños no fue el de Rubio, sino el que Trump se anotó en el plano diplomático: ese mismo domingo, el presidente anunció en Truth Social que el acuerdo con Irán estaba «completo», autorizando la apertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

«¡Que fluya el petróleo!», escribió Trump, en lo que representa el mayor logro diplomático de su segundo mandato.

Rubio había sido uno de los principales actores de ese proceso negociador, y horas antes de su mensaje de felicitación informó al Congreso que las conversaciones con Irán continuaban y que habría noticias ese mismo día.

El conflicto se había iniciado el 28 de febrero de 2026 con la «Operación Furia Épica», una ofensiva aérea coordinada de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares y militares iraníes.

Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz —por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial— y lanzando misiles y drones contra objetivos aliados.

Estados Unidos estableció un bloqueo naval el 13 de abril de 2026, y las negociaciones, mediadas por Pakistán con apoyo de Qatar, Arabia Saudita y Turquía, fueron tortuosas durante meses.

Irán suspendió las conversaciones el 1 de junio por ataques israelíes en el Líbano, y el 8 de junio declaró un cese condicionado de sus operaciones militares.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó minutos antes del anuncio de Trump que el acuerdo había sido «ALCANZADO», con cese inmediato y permanente de operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano.

Según un borrador filtrado a Reuters, el acuerdo incluiría la suspensión del programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones y la liberación de activos congelados estimados en 24,000 millones de dólares.

La jornada del cumpleaños también tuvo su dimensión festiva: la Casa Blanca organizó la UFC Freedom 250 en el jardín sur de la residencia presidencial, descrito como el primer espectáculo deportivo profesional celebrado en esos terrenos, con una zona para aficionados en La Elipse con capacidad para hasta 120,000 personas.

La Casa Blanca emitió un mensaje oficial describiendo a Trump como «un patriota incansable» con motivo de su 80.º cumpleaños.

La ceremonia oficial de firma del acuerdo con Irán quedó fijada para el 19 de junio en Suiza, lo que convertirá ese día en la culminación formal de un proceso diplomático que Rubio contribuyó a sostener hasta el último momento.